Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об украинском обстреле Грайворонского городского округа

Tекст: Антон Антонов

В Грайвороне загорелись два частных жилых домовладения и три автомобиля, «посечены окна» социального объекта, повреждено остекление многоквартирного дома. Также повреждены четыре частных домовладения и сарай.

Кроме того, повреждения получили здания в поселке Горьковский, хуторе Тополи, около десяти населенных пунктов округа остаются без электричества, сообщил Гладков в Telegram.

Напомним, Киев в период президентских выборов в России устраивает атаки на приграничные с Украиной российские регионы.

