Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.20 комментариев
Гладков сообщил об украинском обстреле Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об украинском обстреле Грайворонского городского округа
Вооруженные силы Украины обстреливают Грайворонский городской округ, никто не пострадал, но «есть разрушения», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Грайвороне загорелись два частных жилых домовладения и три автомобиля, «посечены окна» социального объекта, повреждено остекление многоквартирного дома. Также повреждены четыре частных домовладения и сарай.
Кроме того, повреждения получили здания в поселке Горьковский, хуторе Тополи, около десяти населенных пунктов округа остаются без электричества, сообщил Гладков в Telegram.
Напомним, Киев в период президентских выборов в России устраивает атаки на приграничные с Украиной российские регионы.