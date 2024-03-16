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    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

    6 комментариев
    16 марта 2024, 05:07 • Новости дня

    Российские десантники за сутки на Запорожье провели более 20 удачных FPV-атак

    За сутки российские десантники провели на Запорожье более 20 удачных FPV-атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 20 успешных атак на объекты ВСУ совершили за сутки мобильные расчеты FPV-дронов десантники группировки войск «Днепр» на запорожском направлении, сообщили в Минобороны России.

    «Десантники осуществили запуск FPV-дронов, операторы вывели на опорные пункты с личным составом ВСУ. Оператор завел на него беспилотник, а второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель», – приводит сообщение Минобороны России РИА «Новости»

    По данным оборонного ведомства, расчеты FPV-дронов точно поразили личный состав ВСУ в укрытии опорного пункта. Повторными ударами других FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами было уничтожено еще несколько выживших украинских боевиков, подчеркнули в российском военном ведомстве.

    Уточняется, что за сутки расчеты десантников осуществили более 20 успешных атак по позициям ВСУ.

    15 марта 2024, 10:50 • Новости дня
    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России

    Минобороны: Потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России составили более 1,5 тыс. человек

    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Суммарные потери украинской армии за три дня попыток прорыва на территорию России, с 12 по 14 марта, составили более 1,5 тыс. боевиков, 18 танков и 23 броневика, сообщило в пятницу Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками российской группировки «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ были пресечены все попытки украинских военных прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.

    Суммарно потери ВСУ составили более 1,5 тыс. человек, из которых около 500 – безвозвратные. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

    Отмечается, что 14 марта в 16.30 мск украинская диверсионная группа на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от государственной границы близ приграничного населенного пункта Козинка в Белгородской области.

    По данным оборонного ведомства, после высадки при попытке продвижения вглубь населенного пункта украинские диверсанты были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб ВС России.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов.

    Ранее российские войска в очередной раз сорвали попытку проникновения украинских ДРГ на территорию приграничных областей. Бои проходили по направлению к поселку Сподарюшино. Всего было уничтожено 195 бойцов ВСУ.

    За день до этого ВСУ также осуществили попытку продвижения по направлению к Белгородской и Курской областям. Потери противника составили 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР. Кроме того, ими были потеряны гаубица М777, два орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и «Нона».

    Первая в этой серии «штурмовая волна» российских границ произошла 12 марта. Следуя от Одноробовки Харьковской области, украинские бойцы намеревались прорваться в районе населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области, однако 234 боевика были оперативно уничтожены ВС РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий.

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    15 марта 2024, 23:29 • Новости дня
    В Одессе подтвердили удар по зданию с военными и полицейскими

    В Одессе подтвердили, что ракетный удар был нанесен по зданию на даче Ковалевского, в котором собрались военные

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракетный удар, нанесенный 15 марта по Одессе, был направлен на здание на даче Ковалевского, где собрались военные, подтвердили источники украинских СМИ.

    «Казармы в Николаеве, Десне и Яворове, прилет по построению 128-й в Заречном – разве мало таких случаев, чтобы понять раз и навсегда: даже в глубоком тылу нельзя сосредотачивать личный состав, проводить какие бы то ни было массовые мероприятия с ним», – пишет «Страна» со ссылкой на одесское издание «Думская».

    Отмечается, что на объекте в Одессе, куда был нанесен удар, «вопреки мерам безопасности», проводились массовые мероприятия с личным составом. В результате погибли 20 военных, среди которых командир штурмового батальона «Цунами».

    Ранее в пятницу сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили «Искандером» базу нацбатальона в Одессе. Среди погибших – командир батальона «Цунами», бывший замглавы полиции и заместитель мэра Одессы Александр Гостищев, офицер ВСУ Сергей Тетюхин.

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    15 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт

    Военный эксперт Бартош: ВСУ пытается атаковать Белгородскую и Курскую области для отвлечения основных сил ВС РФ

    Военный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ пытаются продемонстрировать Западу способность прорвать российскую границу. Именно поэтому они изменили тактику и перешли от попыток проникновения легкооснащенных ДРГ к применению тяжелой техники и вертолетов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее Минобороны России назвало потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию страны.

    «Командование ВСУ предпринимает попытки прорыва на российской границе. Противнику это необходимо для демонстрации Западу якобы такой возможности. Кроме того, так офис Зеленского хочет нивелировать тот негативный информационный эффект, который наблюдается на фоне продвижения наших войск», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Мы наблюдаем новый серьезный виток эскалации боевых действий на этом направлении. Если раньше противник ограничивался вылазками легкооснащенных диверсионных групп, то теперь он попытался задействовать тяжелую бронетехнику и вертолеты. Изменение тактики во многом обусловлено подготовленностью российской линии обороны на этом участке фронта», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, с военной точки зрения усиление войск для прорыва необходимо ВСУ для того, чтобы создать эффект серьезной опасности и отвлечь наши основные силы на других направлениях. Это позволило бы Украине создать условия, при которых Россия была бы вынуждена перебрасывать дополнительные группировки войск к приграничью», – подчеркивает он.

    «Однако вряд ли ВСУ смогут осуществить задуманное. Как следствие, ожидать открытия нового участка фронта я бы тоже не стал. Все же это отдельные попытки прорыва на конкретных локациях, еще и не столь многочисленные, как может показаться на первый взгляд. Достаточно посмотреть, сколько солдат и техники противник задействовал, например, на Харьковском направлении, чтобы понять, насколько ограниченные силы используют ВСУ в районе Белгородской и Курской областей», – резюмировал Бартош.

    Ранее Министерство обороны России назвало потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию страны. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале. Отмечается, что в период с 12 по 14 марта украинские военные лишились 1,5 тыс. солдат. Кроме того, было ликвидировано 18 танков и 23 боевые бронированные машины. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Кроме того, министерство также поделилось деталями об одной из последних вылазок ВСУ вблизи Белгородской области. В четверг, около 16.30 мск, украинская ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на удалении одного километра от государственной границы.

    После этого противник попытался продвинуться в направлении села Козинка, где ему удалось занять несколько домов на окраине. Однако при попытке захода вглубь населенного пункта, бойцы ВСУ были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами авиации и применением управляемых бомб. Для исключения подхода резервов ВС РФ осуществили дистанционное минирование местности.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек. В настоящее время контроль над селом полностью восстановлен. В районе блокирования ДРГ проведена зачистка.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

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    16 марта 2024, 02:02 • Новости дня
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России, пообещав нанести стране «наибольший вред».

    «Определили самые уязвимые места, те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского.

    Он добавил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским дальнейшие действия, в том числе изготовление ударных дальнобойных дронов и применение их «по российской логистике».

    Заявление Зеленского последовало сразу же после провала атаки территории России, в ходе которой потери личного состава ВСУ составили около 60%, техники - свыше 50%.

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    15 марта 2024, 22:55 • Новости дня
    На пенсионерку завели уголовное дело за поджог кабины для голосования

    Следователи возбудили дело на пенсионерку за поджог кабины для голосования в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело завели в отношении женщины, которая подожгла шторку кабины для голосования в подмосковных Мытищах.

    «Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, совершившей поджог на избирательном участке», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

    Отмечается, что женщина подозревается в «воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии» – пункт «в» части 2 статьи 141 Уголовного кодекса России.

    По данным следствия, 15 марта на избирательном участке в Мытищах женщина вылила на штору кабинки для голосования бутылку с воспламеняющейся жидкостью и подожгла ее.

    Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила «подонков», портивших урны на избирательных участках, о больших сроках. По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.

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    16 марта 2024, 01:21 • Новости дня
    В Курской области сбили третий беспилотник за час

    Tекст: Денис Тельманов

    Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен третий за час украинский беспилотник в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Силами ПВО в Курской области уничтожен еще один украинский беспилотник самолетного типа. Спасибо нашим защитникам!», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

    Он напомнил жителям региона, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, посколькуо они могут «нанести вред».

    «Сообщить о находке нужно по телефону 112», – подчеркнул губернатор.

    Ранее сообщалось, что Старовойт объявил в Курской области режим опасности в связи с атакой БПЛА.

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    15 марта 2024, 07:10 • Новости дня
    В Калужской области подавлены четыре украинских беспилотника

    ПВО подавила четыре украинских беспилотника в Калужской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Дзержинском районе Калужской области силы ПВО подавили четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапш.

    «Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА», – написал Шапша в своем Telegram-канале.

    Он отметил. что в результате атаки пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

    Ранее сообщалось, что над Орловской областью уничтожили украинский дрон. Атака пресечена дежурными средствами ПВО, никто не пострадал.

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    16 марта 2024, 00:34 • Новости дня
    Явка на выборах президента России в первый день превысила 36%

    Явка на выборах президента России по состоянию на 22.00 пятницы превысила 36%

    Tекст: Денис Тельманов

    Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране по состоянию на 22.00 составила 36.11%.

    Показатели явки на президентских выборах передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

    Ранее сообщалось, что больше 3,5 млн человек проголосовали на президентских выборах дистанционно. Всего заявки на дистанционного электронное голосование подали 4,76 млн избирателей.

    Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.

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    15 марта 2024, 08:00 • Новости дня
    В Москве открылись избирательные участки на выборах президента России

    В Москве и Подмосковье открылись избирательные участки на выборах президента России

    Tекст: Денис Тельманов,
    Ольга Никитина

    На выборах президента России 15, 16 и 17 марта с 8.00 мск в Москве открылись свыше 2,2 тыс. избирательных участков. Они будут работать три дня до 20.00 мск. Проголосовать онлайн на сайте elec.mos.ru можно в те же даты, но круглосуточно. Онлайн-голосование стартовало также с 8.00 мск 15 марта и продлится до 20.00 мск 17 марта.

    Как сообщала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, в том числе будут работать участки для лиц, не имеющих места жительства и находящихся в дни голосования в столице. Порядка 32 тыс. членов избирательных комиссий разного уровня готовы к своей работе, все они прошли обучение, передает ТАСС ее слова.

    Также о готовности столицы к проведению выборов заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице в 2024 году. Согласно сайту штаба, обучение накануне выборов в Москве прошли 7 тыс. наблюдателей. Общественный порядок в Москве во время выборов президента России 15–17 марта ежедневно будут обеспечивать более 18,5 тыс. человек.

    Проголосовать в Москве смогут горожане, имеющие постоянную регистрацию, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в городе. На каждом участке для голосования по месту жительства подготовили как бумажные бюллетени, так и терминалы электронного голосования (ТЭГ). Те, кто выберет электронный формат голосования через терминалы или портал mos.ru, смогут выиграть призовые баллы или умную колонку в рамках акции «Выбираем вместе – 2024» программы «Миллион призов». Точный маршрут до участка можно узнать, воспользовавшись интерактивной картой на mos.ru.

    Кроме того, более 3,9 тыс. избирательных участков открылось на территории Московской области для проведения голосования на выборах президента России, которое проходит с 15 по 17 марта. Проголосовать за одного из четырех кандидатов на пост главы государства смогут свыше 6 млн жителей региона, обладающих избирательным правом.

    Временные избирательные участки откроются на территории двух подмосковных аэропортов – Шереметьево и Жуковский.

    По данным губернатора и правительства Подмосковья, подавляющее большинство избирательных участков расположены в учреждениях образования, культуры, здравоохранения. Также в регионе организовано 57 временных избирательных участков. На случай непредвиденных ситуаций в регионе подготовлено 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных, они расположены в автобусах. Более 2,6 тыс. участковых избирательных комиссий оснащены видеокамерами, которые будут работать в режиме реального времени. Остальные участки оборудованы видеорегистрацией, часть из них подключат к специальному порталу для наблюдения.

    В Подмосковье организовано голосование в местах принудительного содержания граждан. Кроме того, свое избирательное право смогут реализовать лица, находящиеся под домашним арестом или имеющие временные ограничения своих прав по решению суда. Так, в системе ФСИН будет открыто 12 избирательных участков: 11 стационарных и один выездной. Во всех остальных местах принудительного содержания, где открытие временного избирательного участка нецелесообразно из-за количества содержащихся, люди смогут проголосовать благодаря выезду мобильной группы с УИК.

    Более 850 тыс. подмосковных избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Помимо этого, свыше 250 тыс. жителей региона выбрали для себя удобный избирательный участок с помощью механизма «Мобильный избиратель».

    Следить за открытостью и легитимностью проведения выборов на территории региона будут около 12 тыс. наблюдателей, в том числе порядка 150 представителей других стран. Кроме того, по инициативе Общественной палаты Московской области в городском округе Одинцово открыт Центр общественного наблюдения. В нем смонтирована видеостена с разрешением изображения в формате Full HD и высококачественным звуком. На нее можно вывести трансляцию с любого подмосковного избирательного участка.

    На восьмых по счету выборах президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков (выдвинут партией «Новые люди»), нынешний президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий, выдвинутый возглавляемой им ЛДПР, и Николай Харитонов от КПРФ.

    Ранее сообщалось, что избирательные участки заработали на Камчатке, Чукотке и на Урале.

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    15 марта 2024, 23:05 • Новости дня
    Китай заявил о готовности способствовать переговорам России и Украины

    Зампред Китая при ООН заявил о готовности страны предоставить все необходимое для переговоров между Россией и Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай готов предоставить все необходимое для проведения переговоров между Москвой и Киевом для урегулирования украинского кризиса, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

    «Китай... будет продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса», – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что поддержка Украины помогает США сдерживать Китай и «отрезвила Си Цзиньпина».

    По его словам, США «совершенно способны продолжать поддерживать Украину в конфликте».

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    15 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Подводные лодки «Можайск» и «Дмитров» вышли в море для отработки задач по предназначению

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подводные лодки «Дмитров» и «Можайск» Балтфлота вышли в морские полигоны Балтики в соответствии с планом боевой подготовки для отработки задач по предназначению, сообщила пресс-служба флота.

    По сообщению пресс-службы, после проведения учения по подготовке к выходу в море, погрузке боезапаса, организации охраны при стоянке у причальной стенки места своего базирования подводные лодки «Дмитров» и «Можайск» перешли в морской полигон боевой подготовки в акватории Балтики, передает ТАСС.

    На флоте добавили, что после этого подводники отработали алгоритмы действий при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах и при применении ракетного и торпедного вооружения.

    Как уточнили в пресс-службе, экипажи лодок продолжат выполнение задач в море во взаимодействия с кораблями и морской авиацией Балтийского флота.

    Ранее построенная для Балтийского флота новейшая многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 «Лада» «Великие Луки» вышла на заводские ходовые испытания.

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    15 марта 2024, 08:17 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

    РСЧС: Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

    Tекст: Александра Юдина

    Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

    По данным РСЧС, сирена ракетной опасности прозвучала в Белгороде и Белгородском районе, передает ТАСС.

    Накануне система ПВО сбила десять воздушных целей при подлете к Белгороду и над Белгородским районом, в городе погибла одна женщина, ранения получили три человека.

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    15 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    Корабль управления ТОФ «Маршал Крылов» отработал борьбу с безэкипажными катерами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабль управления Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Крылов» провел учения по борьбе с безэкипажными катерами (БЭК) в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе флота.

    Как сообщили в пресс-службе, по замыслу учения «Маршал Крылов» подвергся атаке нескольких безэкипажных катеров условного противника, передает ТАСС.

    Там добавили, что экипаж отработал элемент ой маскировки корабля с применением круговой дымовой завесы, а артиллерийские расчеты выполнили действия по обнаружению и распределению целей для их поражения, а также отработали способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки катеров.

    На ТОФ отметили, что огонь по целям велся из штатных корабельных крупнокалиберных пулеметов «Корд» и «Утес», цели были успешно поражены.

    Ранее ВМФ России отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.

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    15 марта 2024, 23:51 • Новости дня
    Губернатор объявил в Курской области режим опасности в связи с атакой БПЛА

    Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил режим опасности в связи с атакой БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил в регионе режим опасности в связи с атакой БПЛА.

    «Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась войти в поселок Теткино Курской области. Бойцы пограничной службы ФСБ и ВС России пресекли попытку.

    Минобороны России также сообщило о перехвате беспилотников ВСУ над Курской областью.


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    15 марта 2024, 14:26 • Новости дня
    В Белгородской области из-за обстрела ВСУ погиб человек

    В Белгородской области из-за обстрела ВСУ погиб один человек, двое пострадали

    Tекст: Александра Юдина

    В Белгородской области один человек погиб, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что один мирный житель погиб. По данным медицины катастроф, в городе есть двое пострадавших.

    Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

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    Провальная атака на Белгород и Курск рассорила украинцев и неовласовцев

    Российские войска третий день подряд успешно отражают атаки ДРГ противника на приграничных территориях. В вылазках ВСУ принимают участие и представители террористических организаций, состоящих из российских перебежчиков. Однако это вызывает негативную реакцию со стороны украинцев. Почему предатели России впали в немилость к своим якобы братьям по оружию? Подробности

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    «Европейская солидарность» с Киевом оказалась фальшивкой

    Европа на словах демонстрирует максимальную солидарность с киевским режимом, и не только в вопросах военной поддержки, но и в куда более важном смысле – торговом. Заявляется, что ЕС продлит режим беспошлинного ввоза украинского продовольствия. Но простые подсчеты и статистика показывают, что и Брюссель, и страны ЕС обманывают Киев. Как это происходит? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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