Российские десантники за сутки на Запорожье провели более 20 удачных FPV-атак

В Москве открылись избирательные участки на выборах президента России

В Москве и Подмосковье открылись избирательные участки на выборах президента России

Tекст: Денис Тельманов,

Ольга Никитина

Как сообщала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, в том числе будут работать участки для лиц, не имеющих места жительства и находящихся в дни голосования в столице. Порядка 32 тыс. членов избирательных комиссий разного уровня готовы к своей работе, все они прошли обучение, передает ТАСС ее слова.

Также о готовности столицы к проведению выборов заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице в 2024 году. Согласно сайту штаба, обучение накануне выборов в Москве прошли 7 тыс. наблюдателей. Общественный порядок в Москве во время выборов президента России 15–17 марта ежедневно будут обеспечивать более 18,5 тыс. человек.

Проголосовать в Москве смогут горожане, имеющие постоянную регистрацию, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в городе. На каждом участке для голосования по месту жительства подготовили как бумажные бюллетени, так и терминалы электронного голосования (ТЭГ). Те, кто выберет электронный формат голосования через терминалы или портал mos.ru, смогут выиграть призовые баллы или умную колонку в рамках акции «Выбираем вместе – 2024» программы «Миллион призов». Точный маршрут до участка можно узнать, воспользовавшись интерактивной картой на mos.ru.

Кроме того, более 3,9 тыс. избирательных участков открылось на территории Московской области для проведения голосования на выборах президента России, которое проходит с 15 по 17 марта. Проголосовать за одного из четырех кандидатов на пост главы государства смогут свыше 6 млн жителей региона, обладающих избирательным правом.

Временные избирательные участки откроются на территории двух подмосковных аэропортов – Шереметьево и Жуковский.

По данным губернатора и правительства Подмосковья, подавляющее большинство избирательных участков расположены в учреждениях образования, культуры, здравоохранения. Также в регионе организовано 57 временных избирательных участков. На случай непредвиденных ситуаций в регионе подготовлено 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных, они расположены в автобусах. Более 2,6 тыс. участковых избирательных комиссий оснащены видеокамерами, которые будут работать в режиме реального времени. Остальные участки оборудованы видеорегистрацией, часть из них подключат к специальному порталу для наблюдения.

В Подмосковье организовано голосование в местах принудительного содержания граждан. Кроме того, свое избирательное право смогут реализовать лица, находящиеся под домашним арестом или имеющие временные ограничения своих прав по решению суда. Так, в системе ФСИН будет открыто 12 избирательных участков: 11 стационарных и один выездной. Во всех остальных местах принудительного содержания, где открытие временного избирательного участка нецелесообразно из-за количества содержащихся, люди смогут проголосовать благодаря выезду мобильной группы с УИК.

Более 850 тыс. подмосковных избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Помимо этого, свыше 250 тыс. жителей региона выбрали для себя удобный избирательный участок с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Следить за открытостью и легитимностью проведения выборов на территории региона будут около 12 тыс. наблюдателей, в том числе порядка 150 представителей других стран. Кроме того, по инициативе Общественной палаты Московской области в городском округе Одинцово открыт Центр общественного наблюдения. В нем смонтирована видеостена с разрешением изображения в формате Full HD и высококачественным звуком. На нее можно вывести трансляцию с любого подмосковного избирательного участка.

На восьмых по счету выборах президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков (выдвинут партией «Новые люди»), нынешний президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий, выдвинутый возглавляемой им ЛДПР, и Николай Харитонов от КПРФ.

Ранее сообщалось, что избирательные участки заработали на Камчатке, Чукотке и на Урале.