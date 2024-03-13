Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.0 комментариев
Российские пранкеры предложили польским наемникам вступить в «ЧВК Порошенко»
Российские пранкеры Лексус и Вован предложили польским наемникам вступить в «ЧВК Порошенко»
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) предложили польским наемникам Игорю Горняку и Майклу Киермач вступить в фиктивную ЧВК экс-президента Украины Петра Порошенко и получили согласие.
По информации пранкеров, «в лапы фиктивного Порошенко попались двое инструкторов из Польши», передает ТАСС.
Лексус и Вован отметили, что, согласно легенде, Порошенко набирает собственное ЧВК с высокими зарплатами и зовет кандидатов на собеседование.
Пранкеры добавили, что продолжают расследование о воюющих на стороне Украины иностранных наемниках.
В частности, наемник водолаз Киермач признался, что готовил украинских бойцов центра морских операций в Очакове, также он проводил инструктаж.
«Я знаю, что много стран участвовало в подготовке этих ребят. Но я был первым из Польши в этой команде», – сообщил он, признав, что «больше не планирует сражаться за Украину», однако готов тренировать молодежь.
Другой польский наемник Горняк также согласился вступить в новую «ЧВК Порошенко», заверив, что у него не вызовет отторжение совместная работа с украинскими националистами.
Ранее пранкеры пообщались с австралийским наемником Бредом Кендаллом, воевавшим в «иностранном легионе» ВСУ, который пожаловался на задержки зарплаты и назвал действия военного руководства Украины пустой тратой жизней.
Напомним, главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в международном легионе ВСУ воюют иностранные наемники из «более чем 50 стран мира».