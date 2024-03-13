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    Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

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    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

    36 комментариев
    13 марта 2024, 08:17 • Новости дня

    Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО

    Путин: Созданием ракет «Авангард» Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО

    Tекст: Ольга Никитина

    Создание в России межконтинентальных ракет «Авангард» привело к тому, что Москва по сути обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны (ПРО), заявил президент Владимир Путин журналисту Дмитрию Киселеву.

    «Если посчитать сколько у них стоила, скажем, система известной противоракетной обороны, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны – «Авангард», межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что вкладывали в эту систему ПРО», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, опыт с созданием ракет «Авангард» показал, как «нужно действовать».

    В послании Федеральному собранию в 2018 году Путин впервые заявил о работе над новыми образцами вооружений, среди них – гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард». В ходе послания в 2024 году президент заявил, что блоки межконтинентальной дальности «Авангард» стоят на боевом дежурстве.

    Британские СМИ писали, что Западу следует внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард», который сможет поразить множество целей в мире за 30 минут.

    13 марта 2024, 06:32 • Новости дня
    Путин назвал требования России к переговорам по Украине

    Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине, но не к паузе для перевооружения Киева

    Путин назвал требования России к переговорам по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств», заявил глава российского государства Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин сказал, что «идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс» с Москвой появились у людей, которые «поумнее». Они «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении» России. «Это опасные люди, кстати говоря», –приводит его слова РИА «Новости».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян – то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

    Он подтвердил, что Москва «готова к серьезному разговору» и к урегулированию конфликтов мирными средствами. Но должен быть «серьезный разговор с гарантиями безопасности» для России, а не «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

    Путин на вопрос о возможности «честного договора» с Западом заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим». По его мнению, «сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть». «Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы», – сказал Путин.

    В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». МИД России указывал, что так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». Москва назвала «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России.

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    12 марта 2024, 18:28 • Новости дня
    Путин сообщил о продвижении ВС России на Северском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продвигаются на Северском направлении, бойцы «воюют здорово», несмотря на то, что противник укрепился на этом месте, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Там движение есть. Тем не менее противник укрепил это место. Северское направление сейчас называется в целом. Но воюют здорово. Молодцы ребята! Воюют хорошо. Помогайте им», – сказал президент в беседе с девушкой-медиком, передает ТАСС.

    Путин, услышав от участницы встречи, что она была в Белогоровке и Лисичанске, заметил: «Непростой участок».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска сдвигают украинскую оборону после Авдеевки.

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    12 марта 2024, 14:57 • Новости дня
    Появилось видео крушения самолета Ил-76 в Ивановской области

    Опубликовано видео крушения самолета Ил-76 в Ивановской области

    Появилось видео крушения самолета Ил-76 в Ивановской области
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появилось видео крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области.

    При падении самолета Ил-76 в Ивановской области в воздухе оставалась полоса дыма, отмечает РИА «Новости».

    В Минобороны ранее во вторник сообщили, что Ил-76, на борту которого находились 15 человек, упал в ходе выполнения планового полета в Ивановской области. На месте крушения возник пожар, его оперативно потушили.

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    12 марта 2024, 16:38 • Новости дня
    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России

    Депутат Кирьянов: Иноагенты получают значительную прибыль от рекламы в России, а новый закон лишит их этой возможности

    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России
    @ Санат Имангалиев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Реклама у иноагентов, ведущих информационную борьбу против России, наносит прямой ущерб государству и гражданам. Приняв закон о запрете такой рекламы, мы лишим этих деятелей финансовой подпитки. Но этот закон не является финальной точкой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Артем Кирьянов. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов.

    «Сегодня иноагенты выступают разжигателями информационной борьбы против России. Кроме того, часто площадку для работы им предоставляют зарубежные онлайн-платформы, принадлежащие транснациональным корпорациям. Эти компании, в свою очередь, продвигают интересы других государств, в частности США», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике.

    «Причем значительную часть средств для своей работы иноагенты получают за счет рекламодателей, в том числе из нашей страны. Это наносит прямой ущерб России и ее гражданам. Поэтому необходимо начинать с базовых вещей и убирать финансовую подпитку для работы в публичном пространстве у таких людей», – отмечает собеседник.

    «Более того, уже появились первые подтверждения своевременности этого закона. Мы видим, как в публичном пространстве сворачиваются некоторые проекты иностранных агентов, а работа у оставшихся серьезно пострадает», – подчеркивает он.

    «Однако, на мой взгляд, этот закон не является финальной точкой – надо работать и с рекламодателями в России, чтобы им было невыгодно размещать свои материалы у иноагентов. Также необходимо что-то делать с «серыми» и «черными» схемами публикации, например, через посреднические договоры или использование различных криптовалют», – акцентирует депутат.

    «Эта борьба очень важна. Официально, по данным Ассоциации блогеров и агентств, совокупные доходы от рекламных размещений у топ-10 иноагентов в 2023 году составили 678,7 млн рублей. Однако на деле эта сумма значительно выше, так как немалая часть платежей проходит сомнительными способами», – резюмировал Кирьянов.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. За несоблюдение ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

    Авторы инициативы поясняли, что под действие новых норм не будет попадать цитирование материалов иноагентов в СМИ. Нарушением будет считаться распространение рекламных материалов с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

    Напомним, в конце февраля закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов, был принят Госдумой в третьем чтении. По оценкам авторов документа, после его вступления в силу иностранные агенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов.

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    12 марта 2024, 13:44 • Новости дня
    Военный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области

    Минобороны: Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области

    Военный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области при взлете для выполнения планового полета, сообщили в Минобороны России.

    На борту самолета, по данным российского военного ведомства, находились 15 человек – восемь членов экипажа и семь пассажиров, передает ТАСС.

    Причиной крушения, по данным Минобороны, стал пожар одного из двигателей при взлете воздушного судна.

    В Минобороны уточнили, что крушение произошло во вторник около 12.00 мск.

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    12 марта 2024, 23:53 • Новости дня
    Анонсировано большое интервью Путина

    Киселев анонсировал большое интервью Путина

    Анонсировано большое интервью Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В среду будет показано большое интервью президента России Владимира Путина, сообщили гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и РИА «Новости».

    Киселев сообщил, что «после двухчасового обращения Путина» появилось «много дополнительных вопросов». Кроме того, по его словам, «новые угрозы с Запада требуют актуальных оценок». Как заявил Киселев, съемочная группа телеканала «Россия» и РИА «Новости» «уже в Кремле». Киселев сказал, что «большое интервью» с главой Российского государства «расставит многие точки над i», передает РИА «Новости».

    Интервью покажут на телеканале «Россия 1» и на ресурсах РИА «Новости» в 10.00 в среду.

    Напомним, в конце февраля Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Послание стало рекордным по продолжительности – два часа и шесть минут.

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    13 марта 2024, 05:57 • Новости дня
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности», сообщил президент страны Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что президент США Джо Байден – «представитель традиционной политической школы». Также, по словам Путина, в США есть и другие «специалисты в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности». «Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как заявил глава российского государства, «оружие существует для того, чтобы его применять». Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии».

    По его словам, ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран – «это знают все, специалисты все знают». Как пояснил Путин, «в целом по носителям и по зарядам» у России и США «примерный паритет, но у нас более современная» вся «ядерная составляющая».

    Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было, сказал Путин. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?».

    При этом Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Он отметил, что США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в связи с чем Москва отозвала свою ратификацию.

    Путин сказал, что США не исключают проведения таких испытаний, поскольку, «когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде». «Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», – сказал он.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки. США, по данным NYT, рассматривали неядерный ответ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эти заявления «рассуждалками», которые не достойны каких-либо комментариев.

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    12 марта 2024, 18:23 • Новости дня
    Путин: Работы нефтяникам хватит на 100 лет
    Путин: Работы нефтяникам хватит на 100 лет
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Человечество еще долго будет использовать углеводороды, работы нефтяникам хватит на 100 лет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Как бы не говорили по поводу возобновляемых источников энергии, а кстати, «Газпром нефть» думает и об этом, я знаю тоже, – еще очень и очень долго человечество будет заниматься вопросами углеводородов, их добычей и использованием. Работы хватит на 100 лет», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса «Лидеры России». Конкурс проводится с 2017 года. За это время победу в нем одержали более 470 человек, из них шесть конкурсантов заняли позиции заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, пятеро стали главами регионов, а десять – главами городов и муниципальных образований.

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    12 марта 2024, 14:33 • Новости дня
    На Западе рассказали о революционном российском оружии

    TNI: Созданная в СССР торпеда «Шквал» произвела революцию в подводной войне

    Tекст: Вера Басилая

    Созданная во времена СССР ракета-торпеда ВА-111 «Шквал» стала самым инновационным видом подводного оружия, пишет The National Interest.

    В публикации говорится, что торпеда «Шквал» развивает скорость до 200 узлов, благодаря ракетному двигателю и феномену суперкавитации она произвела революцию в подводной войне, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что «Шквал» испаряет воду в пар в носовой части, создает газовый пузырь, благодаря чему снижается сопротивление и в разы увеличивается скорость.

    Ранее военный обозреватель Крис Осборн заявил, что ВА-111 «Шквал»  представляет угрозу кораблям и подлодкам военно-морских сил США.

    До этого американские СМИ назвали торпеду «Шквал» оружием, которое позволит России «покорить мир».

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    12 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин назвал крутым конкурс «Лидеры России»
    Путин назвал крутым конкурс «Лидеры России»
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин высоко оценил работу конкурса «Лидеры России», назвав эту кадровую систему «крутой», во время встречи с победителями конкурса.

    «Это уже пятый выпуск, за эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, но и во всем мире, наверное. Это круто!» – приводит его слова ТАСС.

    В пятом сезоне соревнований для управленцев победили 102 участника из 31 региона России и двух зарубежных стран – Бельгии и Сербии.

    Конкурс проводится с 2017 года. За это время победу в нем одержали более 470 человек, из них шесть конкурсантов заняли позиции заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, пятеро стали главами регионов, а десять – главами городов и муниципальных образований.

    Пять участников «Лидеров России» возглавили регионы страны: Дмитрий Артюхов – губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Роман Бусаргин – губернатор Саратовской области; Василий Орлов – губернатор Амурской области; Виталий Хоценко – губернатор Омской области; Юрий Зайцев – глава Республики Марий Эл.

    Из числа участников и победителей «Лидеров России»  сейчас десять являются мэрами российских городов: Илья Биушкин – глава Абинского района Краснодарского края; Роман Бурдин – глава города Бердска Новосибирской области; Дмитрий Горбунов – глава города Пыть-Яха ХМАО-Югры; Евгений Григорьев победил на выборах и стал главой города Якутска; Тимур Закирзянов – глава города Урая ХМАО-Югры; Эдуард Соснин – глава города Перми; Ирина Туганова – глава Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия – Алания; Юрий Шалабаев – мэр Нижнего Новгорода; Сергей Шапкин – глава Хиславичского района Смоленской области; Максим Янцов – глава Павловского района Воронежской области.

    Есть среди победителей «Лидеров России» и те, которые переехали на работу в новые регионы. Это Владислав Васильев – заместитель председателя правительства ДНР, участник конкурса Андрей Чертков стал первым заместителем председателя правительства ДНР, победитель конкурса Алексей Лысов – заместителем председателя Совета министров Запорожской области по социальным вопросам, победитель конкурса Иван Кусов – министром образования и науки ЛНР.  Полуфиналист конкурса Иван Сафронов – министр промышленности и торговли Херсонской области; победитель конкурса Олег Трофимов назначен первым заместителем министра образования и науки ДНР, финалист трека «Бизнес и промышленность» четвертого сезона Юрий Чекунов – первым заместителем главы администрации Макеевки ДНР, а Михаил Панченко стал директором Фонда развития промышленности в Херсонской области.

    Ряд победителей «Лидеров России» стали участниками спецоперации.

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    13 марта 2024, 05:26 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия будет считать войска США на Украине интервентами

    Tекст: Антон Антонов

    В случае появления на Украине американских войск Россия будет считать их интервентами, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отметил, что США сообщили об отсутствии планов вводить войска. «Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты», – сказал Путин. По его словам, Россия «так к этому и относиться будет, даже если они появятся на территории Украины». Президент полагает, что США «это понимают», передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя. Он указал, что западные военные находятся «на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось». Сейчас они находятся там в виде советников и иностранных наемников «и несут потери».

    По мнению Путина, если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет, она хочет вернуть земли, которые считает своими: «Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные могут быть отправлены на Украину. Президент США Джо Байден в ежегодном послании Конгрессу заверил присутствующих, что не будет отправлять американские войска в зону конфликта.

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    12 марта 2024, 18:34 • Новости дня
    Путин назвал самое мощное оружие России

    Путин: Консолидация общества и преданность людей является мощнейшим оружием России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самым сильным оружием России является сплоченность народа и его преданность Родине, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

    «Самым главным нашим оружием является консолидация российского общества и такое отношение к Родине, которое демонстрируете вы и те люди, с которыми вы служите, – сказал Путин после рассказа присутствовавшего на встрече участника спецоперации Амира Аккао, который отправился на СВО после получения повестки осенью 2022 года, передает ТАСС.

    «Это самое главное, самое мощное оружие», – подчеркнул Путин. Этот фактор не учли западные страны, намеревавшиеся подавить Россию с помощью санкций и вооруженной силы, добавил он.

    Ранее Путин заявил, что русский народ единый и сплоченный, в этом заключается залог успехов и побед.

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    12 марта 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости строительства моста через Лену

    Tекст: Вера Басилая

    Якутия и ее столица город Якутск активно развиваются, что делает необходимым строительство моста через Лену, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

    «В начале 2000-х план строительства моста казался не очень рациональным, поскольку [там] тупиковое движение транспорта. Но сейчас и в обратную сторону – на север, на восток из Якутска – можно уходить», – приводит ТАСС слова Путина.

    Президент остановил благодарности мэра Якутска Евгения Григорьева, подчеркнув «совсем другое звучание» заявлений о строительстве моста «благодаря тем, кто живет в Якутии, и тем, кто там работает, потому что ситуация меняется».

    Ранее о важности строительства моста через Лену Путин заявил  в ходе общения с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске.

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    12 марта 2024, 19:18 • Новости дня
    Путин рассказал о том, что позволяет России удерживать цены на нефть

    Путин: Сотрудничество в ОПЕК+ позволяет России удержать цены на нефть

    Путин рассказал о том, что позволяет России удерживать цены на нефть
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудничество в ОПЕК+ помогает России удержать цены на нефть и обеспечить доходы бюджета, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

    «ОПЕК+ действительно помогает нам удержать цены на нефть, обеспечить доходы бюджета», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом он упомянул и точку зрения, что «поскольку добыча нефти сокращается, а в других странах, таких как США, растет, то Россия может потерять рынки». Путин при этом подчеркнул, что высказал в данном случае альтернативную точку зрения, а сам поддерживает ту работу, которая идет в рамках ОПЕК+.

    Ранее Путин заявил, что человечество еще долго будет использовать углеводороды, работы нефтяникам хватит на 100 лет.

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    12 марта 2024, 21:36 • Новости дня
    Ту-22М3 и МиГ-31 с «Кинжалами» совершили полет над Балтийским и Каспийским морями

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребитель-перехватчик МиГ-31 провели плановые полеты над акваториями Балтийского и Каспийского морей, сообщило Министерство обороны России.

    Самолеты дальней авиации провели плановые полеты над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, в нем были задействованы бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал», указало ведомство, передает ТАСС.

    Также при полете экипаж МиГ-31 отработал дозаправку топливом в воздухе.

    Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полеты проводились «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

    Истребительное сопровождение осуществляли самолеты Су-30СМ и Су-35С. На некоторых этапах перелета самолеты ВКС России сопровождались истребителями других стран.

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    «На фестивале наш общий фронт». Как молодежь готовится строить будущее

    Всемирный фестиваль молодежи доказал, что Россия открытая страна для всех, кто хочет строить общее мирное будущее. Тысячи его участников приехали узнать, чем живет и к чему стремится Россия. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД наблюдал, какие эмоции и новые знания увозили с собой гости Города молодежи мира на берегу Черного моря. Подробности

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    Спецоперация спровоцировала геополитический разлом в центре Европы

    Две самые близкие в Европе страны, когда-то даже находившиеся в одном государстве – Чехия и Словакия, – внезапно вступили в жесткое противостояние. Поводом стало не только различное отношение к украинским событиям, но и роль «старшего брата», которую по отношению к Братиславе примерила Прага. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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