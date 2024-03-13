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Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО
Путин: Созданием ракет «Авангард» Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО
Создание в России межконтинентальных ракет «Авангард» привело к тому, что Москва по сути обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны (ПРО), заявил президент Владимир Путин журналисту Дмитрию Киселеву.
«Если посчитать сколько у них стоила, скажем, система известной противоракетной обороны, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны – «Авангард», межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что вкладывали в эту систему ПРО», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, опыт с созданием ракет «Авангард» показал, как «нужно действовать».
В послании Федеральному собранию в 2018 году Путин впервые заявил о работе над новыми образцами вооружений, среди них – гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард». В ходе послания в 2024 году президент заявил, что блоки межконтинентальной дальности «Авангард» стоят на боевом дежурстве.
Британские СМИ писали, что Западу следует внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард», который сможет поразить множество целей в мире за 30 минут.