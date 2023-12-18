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В Британии заявили о бессилии перед ракетным комплексом «Авангард»
Mirror: Запад не сможет остановить ракетный комплекс «Авангард»
Западу следует внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард», который сможет поразить множество целей в мире за 30 минут, пишет британское издание Mirror.
Издание обращает внимание, что ракетный комплекс «Авангард» достигает цели со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, он. выходит за пределы атмосферы Земли прежде чем поразить множество целей в мире менее чем за 30 минут, передает РИА «Новости».
Авторы статьи в Mirror пишут, что «Авангард» – единственное оружие такого рода в мире, и у Запада нет средств остановить его.
В марте 2018 года президент России Владимир Путин говорил, что «Авангард» «идет к цели практически как метеорит», как «горящий огненный шар». Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию, рассказывал российский лидер.
Ранее Минобороны опубликовало видео того, как в рамках перевооружения Ясненского ракетного соединения гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» загрузили в шахтную пусковую установку в Оренбургской области.