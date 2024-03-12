Военный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области

Минобороны: Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области

Tекст: Ольга Никитина

На борту самолета, по данным российского военного ведомства, находились 15 человек – восемь членов экипажа и семь пассажиров, передает ТАСС.

Причиной крушения, по данным Минобороны, стал пожар одного из двигателей при взлете воздушного судна.

В Минобороны уточнили, что крушение произошло во вторник около 12.00 мск.