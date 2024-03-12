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Военный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области
Минобороны: Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области при взлете для выполнения планового полета, сообщили в Минобороны России.
На борту самолета, по данным российского военного ведомства, находились 15 человек – восемь членов экипажа и семь пассажиров, передает ТАСС.
Причиной крушения, по данным Минобороны, стал пожар одного из двигателей при взлете воздушного судна.
В Минобороны уточнили, что крушение произошло во вторник около 12.00 мск.