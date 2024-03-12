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    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

    26 комментариев
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Гибридную войну с Россией Запад ведет 500 лет

    Начавшись в Прибалтике в середине XVI века, цивилизационная война России и Европы к середине XIX века разрослась до цивилизационной войны России с миром.

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему в школах надо изучать философию

    Профессия философа на наших глазах в самое ближайшее время превратится в сверхактуальную. Не программисты или дизайнеры (это профессия сегодняшнего дня), а именно философы станут профессионалами будущего.

    23 комментария
    12 марта 2024, 11:24 • Новости дня

    Число пострадавших из-за обстрелов Белгородской области возросло до двух человек

    Глава Белгородской области сообщил о возросшем до двух числе пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Число раненных в результате обстрелов Белгородской области мирных жителей увеличилось до двух человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что кроме женщины ранение получил мужчина, у него осколочные ранения брюшной полости.

    Гладков отметил, что один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия.

    Ранее ПВО пресекла попытку ВСУ ударить по Белгороду из РСЗО и комплекса «Точка-У».

    Российская ПВО перехватила и уничтожила за ночь 25 украинских беспилотников.

    11 марта 2024, 18:57 • Новости дня
    Названо число ликвидированных вместе с Patriot военных НАТО

    Эксперт Крапивник: ВС России могли уничтожить около 30 бойцов из стран НАТО вместе с ЗРК Patriot

    Названо число ликвидированных вместе с Patriot военных НАТО
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Больше трех десятков военных НАТО, в том числе из Германии и Британии, могли быть уничтожены вместе с двумя ЗРК Patriot в районе Покровска, они обслуживали установки, сообщил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

    Военный эксперт объяснил, что обычно для обслуживания двух пусковых установок ЗРК Patriot необходимо от 20 до 30 человек, при этом, с большой долей вероятности, уничтоженные комплексы обслуживали военные США, пишет «Московский комсомолец».

    Крапивник не исключил, что на месте были и военные из других стран НАТО. По его словам, ЗРК Patriot эксплуатируются немцами. Есть также вероятность, что там были и военные из Британии.

    Ранее обозреватель Дэвид Экс, комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли». Украинские военные эксперты допустили, что уничтожение двух зенитно-ракетных комплексов Patriot в ДНР произошло из-за предательства.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.

    Коментарии (36)
    11 марта 2024, 18:15 • Новости дня
    ВС России предотвратили провокацию в русле Днепра

    Сальдо: ВС России предотвратили провокацию в русле Днепра, уничтожив буксир ВСУ

    ВС России предотвратили провокацию в русле Днепра
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В русле реки Днепр пресечена провокация украинских военных, ВС России уничтожили выведенный туда украинской стороной буксир, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВСУ вывели в русло Днепра буксир, его подорвали российские военные, в результате судно село на мель, сообщил Сальдо, передает РИА «Новости». Предположительно, буксир вывели из реки Кошевой.

    Он добавил, что российские военные остаются в готовности к любым провокациям в рамках так называемого украинского наступления в Черном море.

    Коментарии (16)
    11 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    В НАТО назвали критерий «победы Украины»

    Столтенберг назвал «победой Украины» сохранение ее государственности

    В НАТО назвали критерий «победы Украины»
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления заявил, что «победой Украины» может считаться сохранение ее государственности.

    По его словам, стороны конфликта должны сесть за стол переговоров и договориться о решении, при котором Украина будет признана как независимая страна, сообщает «Московский комсомолец».

    При этом в его заявлении не прозвучало ничего про «границы 1991 года».

    Ранее американские СМИ сообщили, что существует способ обойти указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий ведение с Россией мирных переговоров.

    Коментарии (38)
    11 марта 2024, 12:24 • Новости дня
    Стало известно об обсуждении бойцами элитных подразделений ВСУ свержения Зеленского

    Источник в силовых структурах РФ: В элитных подразделениях ВСУ обсуждают свержение Зеленского

    Стало известно об обсуждении бойцами элитных подразделений ВСУ свержения Зеленского
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В элитных подразделениях ВСУ выражают недовольство военным руководством Украины и всерьез обсуждают свержение президента страны Владимира Зеленского, рассказал представитель российских силовых структур.

    По его словам, специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием «ParaBelum», в котором состоят бойцы элитных частей ВСУ, которые настроены радикально против власти, передает РИА «Новости».

    В чате состоят представители украинской морской пехоты, спецназа, разведки, спецподразделений СБУ, а также националистических батальонов. Представитель спецслужб РФ добавил, что высококвалифицированные специалисты явно недовольны сменой командования.

    «Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», – пояснил он.

    В частности, украинские военные недовольны действиями президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского.

    К свержению президента Украины в чате «ParaBelum» призывает командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным «Зима».

    Он призывает поставить во главе государства экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, «эта крыса (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) будет торпедировать всех».

    «Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного!.. По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать», – говорит Шевцов в голосовом сообщении.

    Ранее украинская разведка сообщила, что Зеленского могут попытаться свергнуть этой весной.

    Коментарии (31)
    11 марта 2024, 13:21 • Новости дня
    Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»

    Глава ГУР МО Украины Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»

    Буданов заявил о подготовке «серьезной операции в Крыму»
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина готовит «серьезную операцию в Крыму», все действия в районе Черного моря связаны стратегическим замыслом, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Глава ГУР заявил, что Украина в Черном море готовится к операции в Крыму. По сообщениям украинской военной разведки, одним стратегическим замыслом связаны попытки ВСУ атаковать левый берег Днепра в Херсонской области, передает ТАСС.

    Между тем в эфире украинских телеканалов показали фильм об «успехах» ВСУ и операциях военной разведки в Херсонской области и в Черном море.

    Ранее о готовящемся новом контрнаступлении Украины в конце февраля заявил в интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский. Он отметил, что будет развивать «успех в Черном море», а также, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов.

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    11 марта 2024, 19:05 • Новости дня
    Протестующие в Польше начали блокировать автобусы с украинцами
    Протестующие в Польше начали блокировать автобусы с украинцами
    @ Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Польше митингующие и сотрудники правоохранительных органов не дают проехать пассажирским автобусам на границе с Украиной в обе стороны, заявил украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.

    Пассажиров удерживают без каких-либо объяснений, заявил Кубраков, передает РИА «Новости». Он добавил, что подобные действия «неприемлемы» в отношении украинских граждан.

    Ранее в Еврокомиссии заявили о невозможности выполнения требований фермеров из Польши о запрете ввоза агропродукции с Украины.

    Коментарии (12)
    11 марта 2024, 12:34 • Новости дня
    Политолог назвал жестом отчаяния хамский выпад Зеленского в адрес папы Римского

    Политолог Скачко: Хамский выпад Зеленского в адрес папы Римского сыграет против него самого

    Политолог назвал жестом отчаяния хамский выпад Зеленского в адрес папы Римского
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне сокращения военной и финансовой помощи со стороны Запада Владимир Зеленский начинает явно нервничать. Это вынуждает его «набрасываться» на тех, кто призывает к мирному урегулированию конфликта. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский назвал слова папы Римского о переговорах «виртуальным посредничеством».

    «На Украине критикуют папу Римского все, кому не лень. Например, униаты недовольны тем, что Ватикан не дал Украинской греко-католической церкви статус патриархата. Раскольники ПЦУ – тем, что понтифик придерживается недостаточно жесткой, на их взгляд, позиции относительно УПЦ. Ранее украинский посол критиковал папу за уважительные слова о русском народе. Заявление Владимира Зеленского – лишь очередной случай в этой череде хамских выпадов», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    Собеседник убежден: сделать такой шаг Зеленского вынудило его отчаянное положение. «Он может удерживать власть лишь пока идет война. При этом помощь Украине со стороны Запада, благодаря которой до сих пор продолжаются боевые действия, сокращается. Конечно, Зеленский начинает нервничать. Он прекрасно понимает, что когда закончится спецоперация, наступит время нести ответственность. Отчаяние вынуждает его «бросаться» на всех, кто мешает Киеву получать оружие, на всех, кто так или иначе подтачивает его власть», – пояснил политолог.

    Скачко не исключает, что Зеленский может повторить подобные выпады в адрес специального представителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые тоже активно продвигают идею мирного урегулирования конфликта. При этом такое поведение Зеленского сыграет против него самого, добавил собеседник. «Папа Римский и Зеленский – несопоставимые фигуры», – указал Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с упреком в адрес папы Римского Франциска после его призыва к Киеву поднять белый флаг. Он считает, что понтифик занимается «виртуальным посредничеством». «Я благодарю каждого украинского капеллана, которые с армией в силах обороны <...> поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь – с людьми. А не за 2,5 тыс. км где-то там заниматься виртуальным посредничеством», – сказал Зеленский в видеообращении.

    Накануне было опубликовано интервью, где папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг. В Ватикане позднее пояснили, что папа Франциск имел в виду перемирие, а не капитуляцию. По словам представителя понтифика Маттео Бруни, тот использовал выражение для обозначения «прекращения военных действий и перемирия, достигнутого смелостью переговоров».

    В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что страна не намерена поднимать других флагов, кроме своего желто-голубого. На его заявление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Врет как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили», – написала она в своем Telegram-канале, прикрепив к сообщению фотографии флагов ЕС в Раде и на фасадах других учреждений в Киеве.

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    11 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Украина решила построить три оборонительные линии как у России

    Зеленский объявил о строительстве на Украине трех оборонительных линий

    Украина решила построить три оборонительные линии как у России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала строительство трех линий фортификационных сооружений, новых оборонных рубежей протяженностью 2 тыс. километров, сообщил в понедельник Владимир Зеленский.

    В своем Telegram-канале Зеленский написал по итогам проведения ставки с военными, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о темпах строительства новых оборонных рубежей. По его словам, начато строительство укреплений в три полосы протяженностью 2 тыс. км, передает РИА «Новости».

    Американские СМИ сообщали, что ВСУ, памятуя о том, как во время контрнаступления в 2023 году «увязли в сложной сети препятствий» российских войск, которую было практически невозможно преодолеть, стремятся построить подобную систему укреплений.

    Ранее в ВСУ заявили, что в этом году хотят создать ударную группировку и перейти к контрнаступательным действиям.

    Коментарии (38)
    11 марта 2024, 20:03 • Новости дня
    Названа причина отмены Макроном визита в Киев

    Politico: Макрон решил отложить визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по России

    Названа причина отмены Макроном визита в Киев
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон решил отложить давно запланированный визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по России, сообщило издание Politico со ссылкой на французского дипломата.

    Источник пояснил, что Макрон отложил визит из-за напряженных отношений с союзниками в связи с его более воинственной политикой в отношении России. По данным издания, французский президент теперь хочет «выделить необходимое время» для переговоров с союзниками, чтобы посетить Украину «с ощутимыми результатами», передает ТАСС.

    Французский дипломат уточнил, что требуется много времени, чтобы создать различные коалиции и определить их оперативные обязательства перед партнерами.

    Ранее сообщалось, что телефонный разговор Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским завершился обещанием французского лидера приехать на Украину. Позже стало известно, что Макрон может перенести свой визит в Киев.

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    11 марта 2024, 14:57 • Новости дня
    Шольц поспорил с папой Римским из-за слов о «белом флаге» для Украины
    Шольц поспорил с папой Римским из-за слов о «белом флаге» для Украины
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Канцлер Германии Олаф Шольц не согласен с мнением папы Римского Франциска, который призвал к переговорному процессу по Украине, использовав выражение «белый флаг», сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    Украина, как подчеркнул Хебештрайт, «пользуется международной поддержкой», передает ТАСС.

    Папа Римский ранее заявил, что если кто-то видит, что повержен, ему «нужно проявить мужество и пойти на переговоры». Его слова о «белом флаге» были интерпретированы западными СМИ как призыв к капитуляции Киева. Однако в Ватикане позднее уточнили, что, по словам папы Римского, переговоры «никогда не означают капитуляцию, но мужество».

    В Кремле отметили, что в высказываниях понтифика был более широкий контекст, однако он в целом донес мысль о пользе переговоров.

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    12 марта 2024, 03:41 • Новости дня
    Украинский беспилотник поджег нефтебазу в Орле

    РИА «Новости»: Нефтебаза в Орле загорелась после атаки украинского беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар начался на нефтебазе в Орле после того, как в резервуар с нефтепродуктами врезался украинский беспилотник.

    Резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле после удара украинского беспилотника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Предварительно, беспилотник ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся», – приводит агентство слова собеседника.

    Площадь пожара и объем горящей емкости уточняются.

    В свою очередь, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле произошло «падение БПЛА».

    «Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания», – написал Клычков в своем Telegram-канале

    Коментарии (19)
    12 марта 2024, 08:41 • Новости дня
    ПВО пресекла попытку ВСУ ударить по Белгороду из РСЗО и комплекса «Точка-У»

    Минобороны: Пресечена попытка ВСУ ударить по территории России из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У»

    ПВО пресекла попытку ВСУ ударить по Белгороду из РСЗО и комплекса «Точка-У»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО пресекла попытку украинской армии ударить по территории России из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У», сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что украинские военные около 7.30 предприняли попытку ударить по российской территории.

    Кроме того, ПВО сбила над территорией Белгородской области восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У».

    Российская ПВО перехватила и уничтожила за ночь 25 украинских беспилотников.

    Коментарии (19)
    11 марта 2024, 14:24 • Новости дня
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли более 430 военных и танк Abrams
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли более 430 военных и танк Abrams
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные на Авдеевском направлении в последние сутки понесли потери свыше 430 человек, также подбит американский танк Abrams, сообщило российское Министерство обороны.

    Группировка «Центр» за сутки улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны у Калиново, Майорска и Розовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены 11 атак украинских штурмовиков 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад у Новобахмутовки, Бердычей, Орловки и Тоненького в ДНР. Украинская сторона потеряла свыше 430 человек, танк Abrams, две бронемашины и 18 автомобилей.

    При контрбатарейной борьбе поражены машина РСЗО «Град», американская САУ М109 Paladin, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила четыре атаки украинских штурмовиков 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 30 человек и две БМП.

    При контрбатарейной борьбе поражены чешская РСЗО Vampire, две французских САУ Caesar, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и американское орудие М101.

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи поразила подразделения 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-й механизированных бригад ВСУ у Красногоровки, Раздоловки (ДНР) и Белогоровки (ЛНР). Отражена атака украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады у Новомихайловки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 180 человек, две бронемашины, три пикапа, три САУ «Акация» и две гаубицы Д-20. Уничтожены три украинских полевых склада боеприпасов.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады теробороны у Водяного (ДНР) и Червоного (Запорожская область).

    На этом направлении украинская сторона потеряла свыше 140 человек и американское буксируемое орудие М119.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Отражена атака украинской штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады у Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли до 30 человек, танк и гаубицу Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили склад топлива и семь пунктов управления БПЛА ВСУ. Поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников.

    Средства ПВО сбили за сутки 10 снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожено 95 украинских дронов.

    Коментарии (14)
    11 марта 2024, 20:55 • Новости дня
    Макрону посоветовали посовещаться с НАТО перед отправкой войск на Украину

    Столтенберг призвал Макрона советоваться с НАТО по вопросу отправки войск на Украину

    Макрону посоветовали посовещаться с НАТО перед отправкой войск на Украину
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО не планирует направлять войска на Украину, по важным вопросам союзникам надо консультироваться с альянсом и его членами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    В ответ на вопрос Reuters о том, совершил ли президент Франции Эммануэль Макрон ошибку, заявляя, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину, Столтенберг заявил, что альянс и его союзники не являются стороной конфликта, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что необходимо приходить к единому подходу по таким важным темам, потому что они имеют значение для всех. По его словам, отправка отдельными странами НАТО войск на Украину не повлияет на весь альянс.

    Также он не согласился с заявлением папы римского о «белом флаге». Столтенберг считает, что для достижения мирного решения путем переговоров нужно «поставлять военную помощь Украине». Глава НАТО во время своего выступления заявил, что «победой Украины» может считаться сохранение ее государственности.

    Ранее Макрон решил отложить давно запланированный визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по России.

    Коментарии (10)
    12 марта 2024, 07:40 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области

    Пожар начался в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотников ВСУ

    Беспилотники ВСУ атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар вспыхнул в Кстовской промзоне Нижегородской области после того, как украинские беспилотники атаковали объект, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    «На объект топливно-энергетического комплекса совершена атака беспилотников», – написал Никитин в своем Telegram-канале.

    В данный момент на месте работают спецслужбы, задействованы все силы и средства для локализации возгорания на установке по переработке  нефти. В тушении огня также задействовали пожарный поезд.

    Губернатор подчеркнул: по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

    Коментарии (29)
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    «На фестивале наш общий фронт». Как молодежь готовится строить будущее

    Всемирный фестиваль молодежи доказал, что Россия открытая страна для всех, кто хочет строить общее мирное будущее. Тысячи его участников приехали узнать, чем живет и к чему стремится Россия. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД наблюдал, какие эмоции и новые знания увозили с собой гости Города молодежи мира на берегу Черного моря. Подробности

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    Спецоперация спровоцировала геополитический разлом в центре Европы

    Две самые близкие в Европе страны, когда-то даже находившиеся в одном государстве – Чехия и Словакия, – внезапно вступили в жесткое противостояние. Поводом стало не только различное отношение к украинским событиям, но и роль «старшего брата», которую по отношению к Братиславе примерила Прага. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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