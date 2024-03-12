В ДНР задержан подозреваемый в сотрудничестве с СБУ житель Мариуполя

Военный эксперт: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину

Военный эксперт Артамонов: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину

Tекст: Илья Абрамов

«Taurus и Storm Shadow, равно как и французский SCALP, отличаются незначительно. Однако боевая часть немецкой ракеты немного тяжелее из-за большего числа поражающих элементов. Она может составлять до 450 кг в зависимости от модификации. Блок наведения и система навигации по спутникам у боеприпасов идентичная», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

«Официально заявленная дальность Taurus составляет около 500 км, но может быть и выше. В данном случае следует помнить, что при передаче британских и французских ракет Украине их радиус поражения занижали. Так обычно делают при экспорте», – отмечает собеседник.

«Еще одним важным отличием Taurus от других европейцев является возможность запуска с земли. Однако бомбардировщик в качестве носителя все же предпочтительней, поскольку так, опять же, увеличивается дальность. Любопытно, что в ФРГ уже заявили, что эта ракета может быть приспособлена под семейство самолетов Су, стоящих на вооружении Украины», – подчеркивает он.

«Предполагаю, что обмен, предложенный Кэмероном, может быть способом передачи Taurus офису Зеленского. Кроме того, эти ракеты сейчас переделывают под F-16. Поэтому в скором времени может снова подняться вопрос о поставке данных самолетов ВСУ. В таком случае вооружат их немецким оружием, а за штурвалом, с большой долей вероятности, будут сидеть иностранные летчики», – резюмирует Артамонов.

Ранее в Германии поддержали идею Британии о покупке немецких ракет Taurus Лондоном и последующей передачи боеприпасов Storm Shadow ВСУ. Об этом в эфире телеканала ARD заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, схожие «круговые обмены» вооружением уже происходили до этого.

Данную инициативу предложил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. В своем интервью изданию Sueddeutsche Zeitung он подчеркнул, что Лондон готов посодействовать Берлину в вопросе поставок офису Зеленского дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что страна должна «рассмотреть все варианты», в том числе и отправку Украине ракет Storm Shadows в обмен на немецкие Taurus.

По его словам, наиболее важным приоритетом для Британии является оказание «максимального эффекта» помощи ВСУ. Однако более подробно высказаться на эту тему он отказался. При этом Кэмерон отметил, что не считает передачу ракет офису Зеленского обострением конфликта, ведь это решение служит укреплению обороны страны.

Любопытно, что еще недавно канцлер Германии Олаф Шольц высказывался против передачи Taurus офису Зеленского. «Мы не должны быть связаны с местами размещения или с целями, которые будут достигнуты при помощи этих ракет. Я удивлен, что некоторые люди не понимают: ряд наших действий может привести к нашему участию в войне», – заявлял он изданию Tagesschau.



Канцлер также говорил о недопустимости следования ФРГ по пути Лондона и Парижа. «То, чего добиваются британцы и французы в плане контроля и сопровождения целей, невозможно в Германии», – цитировало слова Шольца издание Bild. Его высказывание лидеры других западных стран встретили крайне негативно, поскольку оно якобы раскрывало разведывательные тайны партнеров ВСУ.

Ситуация усугубилась после обнародования расшифровки разговора немецких военных о планировании нанесения удара по Крымскому мосту. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему ФРГ сделала неправильные выводы из произошедшего. Правительство страны не стремится опровергать содержание беседы своих военных, но заявляет, что обсуждаемое было лишь одним из вариантов возможных сценариев.