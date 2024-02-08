Пушков: Республиканцы почувствовали запах крови и хотят снести Байдена

Tекст: Ольга Никитина

Он написал в своем Telegram-канале о том, что законопроект о поддержке Украины в увязке с помощью Израилю, Тайваню и финансированием укрепления южной границы США провалился в американском Сенате, набрав только 48 голосов из 60 необходимых. А причина, как пояснил российский сенатор, в том, что за данную инициативу не стали голосовать республиканцы, которые призывают рассматривать каждый из вопросов по отдельности.

Наиболее радикальная часть республиканцев, по словам Пушкова, уже «из принципа» топит этот принципиальный для администрации Байдена и демократов законопроект. Республиканцы, по его словам, хотят показать свою силу и в то же время слабость действующего президента США.

«В этой ситуации затея администрации Байдена с выделением 61 млрд долларов для Украины (…) выглядит обреченной», – заключил Пушков.

Напомним, проект закона, в котором предусматривается выделение помощи Украине, Израилю, а также ужесточение контроля на южной границе США, не прошел первое процедурное голосование в Сенате Конгресса.