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    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

    5 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории России и Белоруссии

    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

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    7 февраля 2024, 23:53 • Новости дня

    «Газпром» пригласили в Ирак для разработки месторождения Эн-Насирия

    Власти Ирака пригласили «Газпром» для разработки месторождения Эн-Насирия с запасами 4 млрд баррелей

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Ирака приняло постановление о привлечении российской компании «Газпром» к разработке нефтяного месторождения Эн-Насирия.

    «Было одобрено постановление о привлечении компании «Газпром» к разработке месторождения Эн-Насирия», – приводит ТАСС заявление правительства страны.

    Отмечается, что добыча нефти в Эн-Насирии началась в 2009 году, суммарные запасы нефти оцениваются в 4 млрд баррелей. Проект по разработке месторождения предполагает не только его освоение, но и строительство НПЗ.

    Сейчас «Газпром нефть» ведет разработку месторождения Бадра, расположенного в провинции Васит на востоке Ирака.

    6 февраля 2024, 18:20 • Новости дня
    Матвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
    Матвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны из Европы без огласки закупают российские нефть и газ, пытаясь сохранить этот факт в тайне, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Некоторые европейские государства «втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы» все равно закупают нефть и газ у России, заявила Матвиенко, передает ТАСС. По ее словам, Европа, отказавшись от российских энергоносителей, хотела наказать Россию, но «нанесла серьезный удар собственной экономике».

    По мнению спикера Совфеда, энергетический блок правительства России «сработал по-настоящему профессионально», и большинство государств мира заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной.

    Также, по ее словам, удалось создать «перспективную и дружественную географию поставок» нефти, газа и нефтепродуктов в страны Глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом все же остаются препятствия в логистике, страховании, недостатке судов и другом.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в России сформирована устойчивая экономика и финансовая система.

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    6 февраля 2024, 20:57 • Новости дня
    МИД раскрыл детали беседы с послом Израиля

    МИД сообщил детали беседы с вызванной послом Израиля Симоной Гальперин

    МИД раскрыл детали беседы с послом Израиля
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России раскрыло детали встречи с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин, которая была вызвана в ведомство из-за непозволительных публичных высказываний.

    Как сообщили в МИД, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов уведомил Гальперин о негативной реакции российской стороны на ее «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики» в ее интервью изданию «Коммерсант», передает ТАСС.

    Кроме того, было подчеркнуто, что Россия нацелена на развитие отношений с Израилем в духе взаимного уважения и рассчитывает на конструктивный вклад посла.

    Ранее сообщалось, что посла Израиля в Москве Симону Гальперин решили вызвать в МИД России в связи с недопустимыми высказываниями в интервью изданию «Коммерсант».

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    7 февраля 2024, 12:54 • Новости дня
    Израильский эксперт заметил предвзятость посла Симоны Гальперин к России

    Политолог Ципис: Публичная позиция посла Израиля в России Симоны Гальперин устраивает Тель-Авив

    Израильский эксперт заметил предвзятость посла Симоны Гальперин к России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В заявлениях Гальперин имеется предвзятость к России, однако за последнее время отношения Тель-Авива и Москвы действительно ухудшились. Тем не менее, стороны имеют все шансы на то, чтобы сохранить связи на приемлемом уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее посол Израиля в РФ Симона Гальперин была вызвана в МИД из-за ее высказываний в интервью.

    «Дипломат – лицо, крайне зажатое нормами протокола. Он не может выражать личный взгляд на международные события. Его слова всегда будут восприниматься как официальная позиция страны, интересы которой этот человек представляет. Поэтому высказывания Гальперин стоит воспринимать как мнение Тель-Авива», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Стоит обратить внимание на то, что наше руководство давно выражало настороженность по поводу отношений России и Ирана, а переговоры Москвы с членами ХАМАС неоднократно критиковались и до ее заявлений. Однако в интервью заметна предвзятость Гальперин к РФ. Данный факт может негативно отразиться на том, как она будет исполнять свои дипломатические обязанности», – подчеркивает собеседник.

    «Однако тот факт, что МИД Израиля не стал отзывать своего посла для консультаций, говорит о том, что ее позиция более-менее устраивает Тель-Авив. Не думаю, что это существенно отразится на связях двух стран. Наш диалог переживает не лучшие времена. За последнее время эти отношения несколько ухудшились», – акцентирует он.

    «Однако Россия и Израиль имеют все шансы на то, чтобы сохранить контакты на приемлемом уровне. Стороны до сих пор стараются уважительно относиться друг к другу. Более того, Тель-Авив, в отличие от западных стран, не стремится полностью обрывать все связи с Москвой. Это важные моменты, которые свидетельствуют о возможности преодоления имеющихся противоречий», – резюмирует Ципис.

    Ранее посол Израиля Симона Гальперин была вызвана в российский МИД из-за непозволительных публичных высказываний. Как сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Михаил Богданов, данное решение было принято в связи с негативной реакцией Москвы на «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки» действий РФ, высказанные ею в интервью изданию «Коммерсант».

    По ее мнению, руководство России не поняло, что после 7 октября Ближний Восток «попал в другую, страшную реальность». Гальперин указала на неудовлетворенность тем фактом, что ХАМАС до сих пор не внесен властями страны в список террористических организаций. Она отметила, что в Израиле «не могут понять», почему Москва принимает представителей этого формирования и ведет с ними переговоры.

    Кроме того, Гальперин подчеркнула, что от России «не слышно ни слова осуждения в СБ ООН» в отношении «Хезболлы» и хуситов, которые «препятствуют свободе судоходства по Суэцкому каналу». По ее мнению, все это указывает на то, что Москва, «сама страдавшая от терактов, не поддерживает борьбу» Тель-Авива против терроризма.

    «Позиция России тревожит и удручает меня и тем, что из-за нее ваша страна теряет симпатии израильтян, в том числе русскоговорящих», – указала она. Гальперин посетовала и на то, что «международный день памяти холокоста пока не является официальным днем в государственном календаре РФ». Дипломат подчеркнула, что намерена обсуждать это с российскими коллегами.

    Разговор Гальперин с представителями МИД продлился более полутора часов. В ведомстве заявления посла Израиля назвали «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Россия придерживается нейтралитета в конфликте на Ближнем Востоке.

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    6 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Новак раскрыл объемы поставок нефти на Запад и Восток

    Новак сообщил о сокращении поставок нефти на Запад

    Новак раскрыл объемы поставок нефти на Запад и Восток
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экспорт нефти из России в западном направлении сокращен с 60% до 15%, а на Восток, напротив, увеличен с 40% до 85%, сообщил вице-премьер Александр Новак в Совете Федерации.

    Объем экспорта нефти из России остался на уровне 2021 года – это порядка 230 млн тонн, отметил Новак, передает ТАСС.

    Ранее порядка 60% экспортируемой нефти поставлялось на Запад, а 40% – на Восток. «Сейчас в текущих условиях у нас осталось 15% в западном направлении и 85% – в восточном», – сообщил вице-премьер.

    Новак добавил, что увеличение поставок нефти в западном направлении не представляется возможным без изменения геополитической ситуации.

    Ранее сообщалось, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

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    6 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА

    Военный эксперт Артамонов: Для защиты портов Ленинградской области необходимо больше систем ПВО и РЭБ

    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник делает большую ставку на БПЛА, поэтому атаки вглубь наших территорий могут участиться. На фоне этого нам необходимо еще больше усиливать защиту портов Ленинградской области. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в морских портах Ленинградской области был введен режим повышенной готовности.

    «В условиях нехватки боеприпасов и новых стволов для артиллерии ВСУ делают ставку на применение БПЛА. И чем выше будет количество дронов у противника, тем чаще он будет пытаться наносить атаки вглубь наших территорий», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «При этом кажется маловероятным нанесение ударов с территории Украины. Теоретически это возможно, но тогда аппарату придется преодолеть нашу ПВО. Шансов, что дрон будет сбит еще на подлете, довольно много. Поэтому, скорее всего, атаки могут совершаться диверсионными группами противника с близлежащих территорий», – отмечает он.

    «На этом фоне режим повышенной готовности в Ленинградских портах – правильная и своевременная мера. В частности, маскировка может помочь уберечь здания от атак. Однако при возможном учащении ударов необходимо задуматься о дополнительных мерах защиты инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «В частности, для охраны объектов необходимо увеличить плотность ПВО. Классические зенитные средства, такие как «Панцири» или «Торы», очень хорошо уничтожают беспилотники. Кроме того, усиление обороны портов возможно за счет РЭБ, которые способны подавить БПЛА на большом расстоянии», – резюмировал Артамонов.

    Ранее в морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря. Основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины. Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

    Указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В конце января правительство Ленобласти объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Был отдан приказ на уничтожение беспилотников в случае их обнаружения. Губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале в свою очередь сообщил об усилении мобильных групп огневого подавления БПЛА дополнительными техническими средствами.

    Напомним, ранее произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Минобороны и ряд других ведомств принимают все меры, чтобы не допустить новых атак.

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    5 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    Командующий ВМС Украины пригрозил до конца года уничтожить Крымский мост

    Командующий ВМС Украины Неижпапа пригрозил до конца года уничтожить Крымский мост

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крымский мост не достоит до конца 2024 года, считает командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

    Как пишет издание «Страна», Неижпапа, отвечая на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально «покойником», ответил утвердительно и уточнил, что знает, как это сделать. Он добавил, что ждать осталось недолго, по крайней мере, «в этом году точно» Крымского моста не будет.

    2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить» Крымский мост.

    Ранее руководитель СБУ Василий Малюк сообщил, что Украина сделает все, чтобы уничтожить Крымский мост.

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    6 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    Вызванная в МИД посол Израиля покинула здание ведомства

    Вызванная в МИД России посол Израиля Гальперин покинула здание ведомства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Израиля в Москве Симона Гальперин, вызванная в Министерство иностранных дел России из-за непозволительных публичных высказываний, покинула здание ведомства, проведя там более полутора часов.

    Гальперин отказалась отвечать на вопросы представителей СМИ, передает ТАСС.

    В МИД отметили, что сделанные ранее заявления посла являются «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений».

    Ранее сообщалось, что посла Израиля в Москве Симону Гальперин решили вызвать в МИД России в связи с недопустимыми высказываниями в интервью изданию «Коммерсант».

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    7 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Политолог: Уход западных компаний вывел российский бизнес из тени

    Политолог Гагарин: Санкции и уход западных компаний позволили российскому бизнесу выйти из тени

    Политолог: Уход западных компаний вывел российский бизнес из тени
    @ ZAM-Photography/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Санкции привели к тому, что в России сформировалась новая схема взаимодействия власти, бизнеса и общества, которая делает экономику страны суверенной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Анатолий Гагарин. Напомним, с 6 по 15 февраля в Москве проходит «Неделя российского бизнеса».

    «Изначально санкции были рассчитаны на снижение темпов развития отечественной экономики. Однако те, кто вводил против нас ограничения, просчитались. Благодаря независимой политике, проводимой Владимиром Путиным, наша страна смогла преодолеть испытания. Мы показали, что являемся суверенным государством, которое не зависит от Запада», – сказал Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

    «Сейчас наша финансовая система перестроилась. Руководством страны был выбран экономический темп, ориентированный на наши собственные возможности. Кроме того, Москва налаживает связи с другими государствами, которые могут считаться добросовестными партнерами. Все это привело к тому, что бизнес смог положиться на государство. Это позволило отечественным компаниям успешно развиваться в условиях санкций», – подчеркивает он.

    «Еще одним позитивным фактором для российского бизнеса стал уход многих западных компаний с нашего рынка. Раньше отечественные предприниматели находились в тени своих зарубежных коллег, теперь для наших фирм открылось множество новых возможностей для развития. Фактически, сегодня мы выстраиваем суверенную экономику, которая может сама себя обеспечивать», – отмечает собеседник.

    «Государство, в свою очередь, оказывает предпринимателям системную поддержку. В частности, вводятся меры по развитию фирм в малых городах, продлен срок уплаты налогов по упрощенной схеме, сохраняется мораторий на проведение проверок. Все это формирует новую схему взаимодействия между властью, компаниями и обществом, а также способствует развитию социально ответственного бизнеса», – акцентирует эксперт.

    «В течении 2024 года следует ожидать дальнейшего развития нашего бизнеса. В скором времени мы, вероятно, увидим увеличение импортозамещения, совершенствование финансовой системы, цифровизацию экономики, а также усиление взаимодействия государства и отечественных предпринимателей со странами БРИКС», – резюмировал Гагарин.

    Напомним, с 6 по 15 февраля 2024 года под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве проходит традиционная «Неделя российского бизнеса» (НРБ), сообщается на сайте объединения. В ходе нее обычно формируются и обсуждаются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и частных компаний.

    Важнейшим событием «Недели российского бизнеса» традиционно станет съезд РСПП. Основные темы для обсуждения: ключевые направления взаимодействия бизнеса и власти в 2024 год, цели и задачи развития экономики России до 2030 года и роль бизнеса в их достижении.

    В частности, на съезде планируется обсудить вопросы повышения предсказуемости ключевых элементов делового климата, включая фискальную нагрузку, развитие высокотехнологичных, в том числе импортозамещающих производств и снятие ограничений для такого развития (включая обеспечение необходимыми кадрами), цифровизацию, развитие инфраструктуры и другие важные для делового сообщества темы.

    В рамках съезда РСПП планируется подвести итоги национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Награда была учреждена с целью содействия развитию ответственной деловой практики, повышения информационной открытости бизнеса на основе публичной нефинансовой отчетности, а также укрепления его репутации, сообщается на сайте объединения.

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    6 февраля 2024, 08:22 • Новости дня
    Нефть умеренно подорожала

    Мировые цены на нефть умеренно выросли

    Мировые цены на нефть во вторник незначительно выросли: инвесторов по-прежнему беспокоит ситуация на Ближнем Востоке и сохраняются опасения за спрос.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.38 росла на 0,24%, достигая 78,18 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,26%, до 72,97 доллара, передает РИА «Новости».

    В данный момент трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, опасаясь эскалации, поскольку это может отразиться на поставках.

    Сохраняются и опасения за спрос после выхода накануне слабой статистики из Китая. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг страны, по версии делового издания Caixin, в январе неожиданно снизился до 52,7 пункта с 52,9 пункта месяцем ранее.

    Также рынки продолжают следить за сделкой ОПЕК+ по снижению добычи. «Ожидаем, что группа хотя бы частично перенесет добровольные сокращения на следующий квартал», – цитирует Bloomberg руководителя отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.

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    5 февраля 2024, 07:43 • Новости дня
    Нефть подорожала после снижения на прошлой неделе

    Мировые цены на нефть выросли после снижения более чем на 7% на прошлой неделе

    Мировые цены на нефть в понедельник показали рост после уменьшения более чем на 7% на прошлой неделе.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.35 росла на 0,32%, достигнув 77,58 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,18%, до 72,41 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, что на прошлой неделе цена нефти Brent опустилась на 7,44%, а WTI – на 7,35%, это удешевление наблюдалось после двух недель роста стоимости. Ослабление цен было зафиксировано из-за опасений по поводу спроса после выхода слабой макростатистики из Китая.

    Аналитики также обращают внимание на геополитические факторы, способные представлять риски для нефтяных поставок на Ближнем Востоке.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) ранее подтвердило нанесение ударов по позициям правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы), это вызвало опасения дальнейшей эскалации.

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    7 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Уволенный из армии США за наркоманию наемник ликвидирован на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России ликвидировали в зоне специальной военной операции 35-летнего американского наемника Брендона Джеймса Бауэрсокса, который воевал в рядах ВСУ с сентября прошлого года.

    О ликвидации Бауэрсокса сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc, передает «Российская газета». Наемник служил в 505-м батальоне 37-й бригады морской пехоты ВСУ, был специалистом по обслуживанию ЗРК Patriot. По данным канала, наемник погиб 3 декабря под Крынками в результате удара российских войск по его подразделению.

    Отмечается, что Бауэрсокс ранее служил в армии США, но был уволен из-за пристрастия к алкоголю и наркотиками.

    В конце января в ходе российских ударов по Харькову была поражена база иностранных наемников.

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    7 февраля 2024, 08:23 • Новости дня
    Нефть слабо подорожала на неоднозначных факторах

    Мировые цены на нефть немного повысились на неоднозначных факторах

    Мировые цены на нефть в среду пошли в рост, свидетельствуют данные торгов.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.40 растет на 0,25%, достигая 78,79 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,34%, до 73,56 доллара, передает РИА «Новости».

    Трейдеры в данный момент оценивать ряд важных факторов, в том числе ожидания относительно сроков снижения учетной ставки Федеральной резервной системой США. Большинство аналитиков прогнозируют сохранение ее до мая, а затем снижение.

    Параллельно риски для транспортировки нефти продолжает представлять ситуация на Ближнем Востоке. Во вторник сообщалось, что греческое торговое судно подверглось нападению у берегов Йемена.

    Кроме того, в ночь на среду Американский институт нефти сообщил, что коммерческие запасы сырья в стране за неделю, завершившуюся 2 февраля, выросли на 0,7 млн баррелей. Официальная статистика минэнерго страны будет опубликована в среду вечером, эксперты ждут роста на 1,9 млн баррелей.

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    7 февраля 2024, 19:48 • Новости дня
    Песков: Подготовка к встрече Путина и Эрдогана продолжается

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подготовка к встрече президента России Владимира Путина со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом продолжается, сроки будут согласовываться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков не подтвердил, что визит Путина в Турцию отложен, отметив, что никакие сроки не объявлялись. По его словам, на данный момент продолжается подготовка к контактам на высшем уровне, а сроки будут согласовываться, передает ТАСС.

    Ранее с турецкой стороны появилась информация о том, что визит Путина в эту страну, который планировался на 12 февраля, якобы отложен.

    В воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Путин и Эрдоган могут обсудить новый способ доставки зерна на мировые рынки через Черное море.

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    7 февраля 2024, 11:18 • Новости дня
    При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два человека

    Гладков: При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ двое пострадали

    Tекст: Александра Юдина

    Мужчина и женщина получили ранения при обстреле со стороны украинских военных около города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что есть двое пострадавших – сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия.

    Губернатор заверил, что бригада скорой доставляет их в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается.

    Накануне ВСУ атаковали двумя БПЛА село под Белгородом.

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    7 февраля 2024, 23:24 • Новости дня
    Циклон «Ольга» над Москвой сфотографировали из космоса

    «Роскосмос» опубликовал снимок циклона «Ольга», вызвавшего сильный снегопад в Москве

    Циклон «Ольга» над Москвой сфотографировали из космоса
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское космическое агентство обнародовало спутниковый снимок циклона «Ольга», который в среду, 7 февраля, вызвал сильный снегопад в Москве и Подмосковье.

    Снимок сделан российским аппаратом «Метеор-М», сообщает РИА «Новости». 

    Отмечается, что циклон образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья.


    По прогнозам синоптиков, к выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков, высота московских сугробов может достичь 58 сантиметров.

    Аналогичный уровень осадков был зафикисрован последний раз в 1999 году.

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за метели столкнулись почти три десятка автомобилей. Массовое ДТП произошло в подмосковном Ступине на 86 километре трассы М-4 «Дон». В результате один человек погиб.



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    Россия наказала пять эквадорских поставщиков бананов и впервые начала закупать бананы в Индии. До сих пор Эквадор был фактически основным импортером бананов в нашу страну. Почему Эквадор так долго продержался в статусе монополиста и почему Россия только сейчас начала искать альтернативных поставщиков? Подробности

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    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

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    Армия России планомерно затягивает «Авдеевскую удавку»

    Российская армия прорвала оборону ВСУ на северо-востоке Авдеевки и смогла закрепиться в городской застройке. Более того, бойцы ВС РФ продвигаются к ключевой транспортной артерии, через которую ведется снабжение гарнизона противника в городе. В чем заключаются особенности российской тактики на этом участке фронта? Подробности

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    Терроризм стал главным признаком киевского режима

    Украинские спецслужбы фактически подтвердили свою прямую причастность к организации целой серии терактов против российских граждан и тех, кого киевский режим называет «врагами Украины». Ранее это открыто декларировала украинская военная разведка, теперь признание последовало и от СБУ. Среди жертв украинского террора не только политики и общественные деятели, но и множество обычных российских граждан. Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

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    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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