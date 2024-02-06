До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
После атаки ВСУ на Бутово в ЛНР повреждены АЗС и пекарня
Украинские военные нанесли удар по селу Бутово в ЛНР, загорелась АЗС и повреждена пекарня, сообщили в Старобельской администрации.
В сообщении властей в Telegram-канале говорится, что огонь велся из РСЗО HIMARS, вспыхнувший пожар на АЗС оперативно локализовали. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ Бутово на местной заправке загорелись две цистерны.