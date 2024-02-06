До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
После атаки ВСУ на заправку в ЛНР загорелись две цистерны
ВСУ обстреляли населенный пункт Бутово в Старобельском округе ЛНР, на местной заправке загорелись две цистерны, сообщил сотрудник оперативных служб региона.
Глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев заявил, что огонь, предположительно, велся из РСЗО HIMARS, передает ТАСС.
На место пожара выехали МЧС и МВД, пожар локализован.
Ранее в результате обстрела ВСУ получил повреждения детский сад в Донецке.