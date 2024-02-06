До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Кремль анонсировал встречу Путина с председателем Верховного суда
Песков: Путин во вторник встретится с председателем Верховного суда России
Президент Владимир Путин во вторник проведет встречу с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент во вторник работает в Кремле, отметил Песков, добавив, что у главы государства запланировано несколько рабочих мероприятий, в том числе встреча с Лебедевым в середине дня. Планируется обсудить вопросы развития российской судебной системы, передает ТАСС.
Другие встречи и совещания, как уточнил пресс-секретарь российского лидера, будут закрытыми.
В августе прошлого года Путин вручил Лебедеву в Кремле орден Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».