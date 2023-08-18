Путин вручил председателю ВС Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного

Tекст: Елизавета Шишкова

Указ о награждении был подписан 14 августа, в этот день Лебедеву исполнилось 80 лет. Он является председателем ВС России с декабря 1991 года, до этого с 1989 года был председателем Верховного суда РСФСР, передает ТАСС.

На встрече с Лебедевым в Кремле Путин отметил, что Россия сейчас проходит очень сложный путь развития, а базой для существования ее государственности является укрепление судебной и правовой системы.

Ранее Лебедев заявлял о гуманизации судебной системы в России.