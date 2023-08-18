Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.3 комментария
Путин вручил председателю ВС Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин вручил в Кремле председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».
Указ о награждении был подписан 14 августа, в этот день Лебедеву исполнилось 80 лет. Он является председателем ВС России с декабря 1991 года, до этого с 1989 года был председателем Верховного суда РСФСР, передает ТАСС.
На встрече с Лебедевым в Кремле Путин отметил, что Россия сейчас проходит очень сложный путь развития, а базой для существования ее государственности является укрепление судебной и правовой системы.
Ранее Лебедев заявлял о гуманизации судебной системы в России.