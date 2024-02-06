До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.0 комментариев
Над Белгородской областью перехвачены семь украинских беспилотников
Российская ПВО перехватила в небе над Белгородской областью семь украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО перехватили семь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Telegram-канале ведомства указано, что в результате никто не пострадал, но в нескольких жилых домах разбиты окна и повреждена кровля.
Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что город Губкин был атакован украинским дроном.
«Различные повреждения выявлены на территории четырех частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы», – сообщил он.
Ранее над Россией расширили радиолокационное поле для контроля за беспилотниками.