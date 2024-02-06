Над Белгородской областью перехвачены семь украинских беспилотников

Российская ПВО перехватила в небе над Белгородской областью семь украинских беспилотников

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что в результате никто не пострадал, но в нескольких жилых домах разбиты окна и повреждена кровля.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что город Губкин был атакован украинским дроном.

«Различные повреждения выявлены на территории четырех частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы», – сообщил он.

Ранее над Россией расширили радиолокационное поле для контроля за беспилотниками.