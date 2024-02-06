В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.13 комментариев
В Москве загорелся фасад ТРЦ «Ривьера»
Пожарные потушили возгорание на фасаде ТРЦ «Ривьера» в Москве
Пожарные потушили возгорание обшивки фасада ТРЦ «Ривьера» в Москве, пострадавших нет, сообщили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что загорелась обшивка фасадной части административного здания, пожар был оперативно потушен, пострадавших нет, эвакуация не проводилась, потому что в момент происшествия ТРЦ еще был закрыт, передает ТАСС.
Ранее произошло возгорание в здании горкома КПРФ в центре Москвы.