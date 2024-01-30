Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.5 комментариев
Пожар в здании горкома КПРФ в центре Москвы локализован
МЧС: Пожар в здании горкома КПРФ в центре Москвы локализован
Спасатели локализовали пожар в здании, расположенном по адресу: улица Гиляровского, 29, в центре Москвы, сообщили в МЧС России.
В ведомстве уточнили, что здание, в котором произошло возгорание, находится на реконструкции, передает ТАСС. Пожар возник на втором этаже. В ходе тушения спасены два человека, добавили в МЧС.
По информации из открытых источников, по указанному адресу располагается столичный горком КПРФ и пожарно-спасательная часть.
В Telegram-канале департамента Москвы сообщается, что на участке от площади Борьбы до МЦД «Каланчевская» в связи с работой оперативных служб ограничено движение транспорта. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось, что в здании горкома КПРФ и пожарной части в центре Москвы произошел пожар.