МЧС: Пожар в здании горкома КПРФ в центре Москвы локализован

Tекст: Валерия Городецкая

В ведомстве уточнили, что здание, в котором произошло возгорание, находится на реконструкции, передает ТАСС. Пожар возник на втором этаже. В ходе тушения спасены два человека, добавили в МЧС.

По информации из открытых источников, по указанному адресу располагается столичный горком КПРФ и пожарно-спасательная часть.

В Telegram-канале департамента Москвы сообщается, что на участке от площади Борьбы до МЦД «Каланчевская» в связи с работой оперативных служб ограничено движение транспорта. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что в здании горкома КПРФ и пожарной части в центре Москвы произошел пожар.