Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.4 комментария
Портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг рекордного объема
Михеев: Портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг рекордного объема в 55 млрд долларов
Портфель заказов «Рособоронэкспорта» к концу прошлого года превысил 55 млрд долларов, достигнув рекордного за 23 года объема, сообщил гендиректор спецэкспортера Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.
По его словам, в 2023 году «Рособоронэкспорт» провел 16 выставочных кампаний, в ходе которых продемонстрировал иностранным партнерам более 800 образцов современной российской военной техники, при этом портфель заказов достиг рекордного за 23 года работы компании объема и составил более 55 млрд долларов, передает ТАСС.
Михеев отметил, что большинство партнеров «Рособоронэскпорта» считают односторонние санкции против России нелегитимными инструментами конкурентной борьбы.
Он добавил, что весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным.
Ранее Михеев сообщил о начале продвижения автономного подводного аппарата «Клавесин-1РЭ» на мировом рынке.