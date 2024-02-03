Экс-педиатр Буянова не признала вину в распространении фейков о российской армии

Бывший московский педиатр Надежда Буянова не признала себя виновной по делу о распространении фейков об армии России

В результате суд прислушался к доводам защиты и не стал отправлять Буянову в СИЗО, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий, рассказал ТАСС ее адвокат Оскар Черджиев.

По его словам, в квартире Буяновой проводился обыск, на который адвоката не пускали, а потом «пожилую женщину допрашивали всю ночь». При этом ни протокола обыска, ни аудиозаписи допроса следствие суду не предоставило.

«Дело высосано из пальца и подлежит прекращению за отсутствием состава преступления», – уверен адвокат.

При этом он сообщил, что руководство поликлиники уволило врача «якобы за грубое нарушение» и подчеркнул, что защита Буяновой намерена обжаловать.

«Руководство, поддавшись панике, уволили мою подзащитную с работы, якобы за грубое нарушение. Они даже не разобрались в ситуации, и мы будем увольнение обжаловать», – сказал Черджиев.

По версии стороны обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Тушинский суд Москвы избрал меру пресечения Буяновой в виде запрета определенных действий. Ей вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие требовало ареста для врача.