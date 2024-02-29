Голикова: В России есть все условия для реализации задач из послания Путина

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Голиковой, имеющаяся основа позволит оперативно приступить к работе над упомянутыми инициативами, передают «Известия». Региональные власти также готовы к выполнению поставленных задач, добавила она.

Комментируя предложение главы государства продлить действие программы материнского капитала до 2030 года, вице-премьер сообщила, что на эти цели потребуется 600 млрд рублей, передает «Интерфакс».

В послании Федеральному собранию Путин объявил о новом национальном проекте «Продолжительная жизнь». По словам Голиковой, расходы на его реализацию могут превысить 1 трлн рублей до 2030 года.

Вице-премьер также спрогнозировала снижение уровня бедности в России по итогам прошлого года. «Должна сказать, что по данным за 2023 год мы продолжаем снижать бедность в стране. Если по итогам 2022 года показатели бедности составляли 9,8%, то по итогам 2023 года мы ожидаем эту цифру на уровне 9,3%», – сказала она.

Глава государства также призвал к 2030 году обеспечить долговременным уходом 100% нуждающихся в этом россиян. В 2024 году на эти цели выделено порядка 16,5 млрд рублей, сообщила Голикова, передает ТАСС.

В четверг Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в этом году оно стало рекордным по продолжительности и продлилось два часа шесть минут. В нем глава государства подробно рассказал об основных показателях социально-экономического развития России и о задачах на перспективу. Президент поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему, подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.