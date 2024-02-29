  • Новость часаЕС обратился к Молдавии и «отколовшейся территории»
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    Семья, суверенитет и «Время героев»: Главные темы послания Путина
    Экс-премьер Франции объяснил необходимость подготовки к третьей мировой войне
    В Армении заявили об отсутствии планов выходить из ОДКБ
    Назван срок запуска производства электромобиля Е-Neva
    ВС России отбили три украинские атаки в Работино
    В России ввели запрет на экспорт бензина
    Песков объяснил длительность послания Путина
    Шойгу: Участникам СВО предоставят возможности продолжения военной карьеры
    В Госдуме призвали предоставить возможность пересдачи ЕГЭ уже в этом году
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ослепленный Запад теряет чувство равновесия

    Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Искусственный интеллект созрел для захвата нашей реальности

    Уже завтра 95% людей будут ощущать себя в мире, созданном ИИ (музыка, кино, новости, книги), вполне комфортно. Если добавить сюда виртуальные очки для мультивселенной Цукерберга, то – здравствуй, матрица!

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вернет ли русская литература былое значение

    Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.

    4 комментария
    29 февраля 2024, 19:14 • Новости дня

    Голикова: В России есть все условия для реализации задач из послания Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России существуют условия для реализации социальных инициатив, изложенных главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

    По словам Голиковой, имеющаяся основа позволит оперативно приступить к работе над упомянутыми инициативами, передают «Известия». Региональные власти также готовы к выполнению поставленных задач, добавила она.

    Комментируя предложение главы государства продлить действие программы материнского капитала до 2030 года, вице-премьер сообщила, что на эти цели потребуется 600 млрд рублей, передает «Интерфакс».

    В послании Федеральному собранию Путин объявил о новом национальном проекте «Продолжительная жизнь». По словам Голиковой, расходы на его реализацию могут превысить 1 трлн рублей до 2030 года.

    Вице-премьер также спрогнозировала снижение уровня бедности в России по итогам прошлого года. «Должна сказать, что по данным за 2023 год мы продолжаем снижать бедность в стране. Если по итогам 2022 года показатели бедности составляли 9,8%, то по итогам 2023 года мы ожидаем эту цифру на уровне 9,3%», – сказала она.

    Глава государства также призвал к 2030 году обеспечить долговременным уходом 100% нуждающихся в этом россиян. В 2024 году на эти цели выделено порядка 16,5 млрд рублей, сообщила Голикова, передает ТАСС.

    В четверг Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в этом году оно стало рекордным по продолжительности и продлилось два часа шесть минут. В нем глава государства подробно рассказал об основных показателях социально-экономического развития России и о задачах на перспективу. Президент поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему, подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.

    28 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Жириновский предсказал ответ России на угрозу Приднестровью

    Жириновский четыре года назад предсказал обострение ситуации в Приднестровье

    Жириновский предсказал ответ России на угрозу Приднестровью
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В свете обострившейся ситуации в Приднестровье, в сети всплыло видео четырехлетней давности, где лидер ЛДПР Владимир Жириновский делится своим видением возможного развития событий.

    В эфире одного из ток-шоу политик предостерегает Запад от попыток дестабилизировать регион, напоминая о складе оружия в Колбасне, которого, по его словам, хватит на всю третью мировую войну в Европе, передает Lenta.Ru.

    «Если взорвать этот склад, Европа содрогнется, – заявлял Жириновский, – Наш ответ будет жестким. Мы заранее предупреждаем: вы умоетесь кровью и не успеете добежать до кишиневского аэропорта. Никто вас не защитит. Мы всех вас достанем».

    Он подчеркивал, что Молдавия – маленькая страна, где дислоцированы отборные российские войска, способные «пропахать пол-Европы». Поэтому Жириновский призывал Запад «сидеть скромно».

    28 февраля 2024 года съезд депутатов Приднестровья принял резолюцию с просьбой о помощи к России в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.

    Ранее Мария Захарова, представитель МИД РФ, заявила о стремлении киевского режима разжечь конфликты в Приднестровье и на Кавказе.

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    28 февраля 2024, 20:21 • Новости дня
    Медведев вновь зачитал телеграмму Сталина на заседании ВПК
    Медведев вновь зачитал телеграмму Сталина на заседании ВПК
    @ Я.Юровский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российских военных необходимо снабжать зенитными ракетами в достаточном объеме на фоне поставок вооружений киевскому режиму, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев на заседании ВПК.

    Запад намеревается поставить Киеву различные типы самолетов, крылатых ракет большей дальности, сейчас украинская армия активно применяет ударные беспилотники, сказал Медведев, передает ТАСС.

    В таких условиях необходимо, чтобы ВС России были в достаточной мере обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПРО. Расход таких ракет по мере накачки киевского режима новыми ударными вооружениями возрастет, отметил он.

    В адрес руководителей некоторых предприятий Медведев привел фрагмент из телеграммы Иосифа Сталина 1941 года. «Вы подвели нашу страну и нашу Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной армии теперь как воздух, как хлеб», – процитировал он.

    Сталин тогда привел в пример завод №18, который выпускал по одному самолету Ил-2 в день, а завод №1 «дает МиГ-3 по одной, по две штуки». Генералиссимус отметил, что это является «насмешкой над страной, над Красной армией».

    «Нам нужны не «МиГи», а Ил-2. Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше «Илов». Предупреждаю последний раз. Сталин», – дочитал до конца знаменитую телеграмму Медведев.

    Он пояснил прочитанное. «У нас в этом смысле создан более спокойный режим работы. Но [говорю] для того, чтобы все-таки все понимали, каким образом достигалась Победа», – сказал зампред Совбеза.

    Ранее Медведев также зачитывал телеграмму Иосифа Сталина, говоря о необходимости улучшить работу ВПК. «Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», – цитировал тогда документ зампред СБ России.

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    28 февраля 2024, 19:28 • Новости дня
    В Госдуме отреагировали на обращение Приднестровья о помощи

    Затулин: Обращение Приднестровья будет рассмотрено после того, как оно поступит в Госдуму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обращение Приднестровья будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в Государственную думу, вопросом займется Совет Госдумы, сообщил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.

    Затулин подчеркнул, что сейчас не готов прогнозировать решение Совета Госдумы, который будет по этому поводу вести обсуждение и принимать решение на основе консультаций с российским президентом и МИД, передает РИА «Новости».

    Ранее участники съезда депутатов Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

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    28 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    Лукашевич заявил о негативном сценарии развития событий в Приднестровье

    Постпред России при ОБСЕ Лукашевич заявил о негативном сценарии развития событий в Приднестровье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация в Приднестровье развивается по неблагоприятному сценарию, заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.

    «Действительно, ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию», – сказал он, комментируя принятие приднестровскими депутатами резолюции об обращении за помощью к России в вопросе урегулирования отношений с Молдавией, передает РИА «Новости».

    Постпред добавил, что в Вене российская сторона настаивает на том, чтобы председательствующая в ОБСЕ Мальта уделила особое внимание сложившейся ситуации. Лукашевич подчеркнул, что на обоих берегах Днестра продолжается полевое присутствие ОБСЕ.

    В среду депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В Госдуме сообщили, что обращение будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в нижнюю палату парламента.

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    29 февраля 2024, 10:04 • Новости дня
    Сторонники Навального атаковали Венедиктова

    Сторонники Навального атаковали Венедиктова после критики их версии об обмене

    Сторонники Навального атаковали Венедиктова
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в России иноагентом) подвергся резкой критике своих сторонников после того, как опроверг слухи о том, что Алексея Навального якобы собирались обменять на осужденного в Германии россиянина Вадима Красикова.

    «Это не так», «Неправда», – написал Венедиктов на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), комментируя публикации различных источников о том, что якобы готовился обмен Навального.

    «Какая же вы мразь, Алексей Алексеевич», – написал под постом бывший соратник Навального Руслан Шаведдинов (признан в РФ иноагентом).

    В свою очередь экс-пресс-секретарь Навального Анна Ведута в ответ Венедиктову заявила, что он «боится правды», поскольку он «сбитый летчик», у которого «не осталось ничего: репутации, источников и инсайдов». «Вы жалкий, использованный режимом мелкий человечек, пустышка. Вы смешны, вы отвратительны, вас не воспринимают всерьез, с вами не считаются», – написала она.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о якобы шедших переговорах об обмене Навального на Красикова. «Мне об этом ничего не известно, никакой информацией на этот счет я не располагаю», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля также отказался говорить об участии бизнесмена Романа Абрамовича в таких переговорах. «Это не наш вопрос», – пояснил пресс-секретарь президента, посоветовав обращаться к представителям Абрамовича.

    Напомним, Высший суд Берлина в декабре 2023 года приговорил Вадима Красикова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Дело рассматривалось с октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности. Убийство в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит было совершено 23 августа 2019 года.

    По версии обвинения, Красиков подъехал к жертве на велосипеде и сделал два выстрела. Осужденный называл себя Вадимом Андреевичем Соколовым и ранее заявил, что проходящее по делу имя – Вадим Красиков – ему неизвестно. Российская сторона неоднократно отвергала свою причастность к случившемуся.

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    29 февраля 2024, 11:30 • Новости дня
    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу

    Владимир Рогов: Десант на Тендровскую косу должен был отвлечь украинцев от поражений на фронте

    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу
    @ polozovsky

    Tекст: Илья Абрамов

    С военной точки зрения десант ВСУ на Тендровскую косу имел мало смысла. Поэтому основная цель этой акции – попытка отвлечь население Украины от поражений на фронте и выступления президента России Владимира Путина. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее группа диверсантов ВСУ была уничтожена при попытке высадки на Тендровскую косу.

    «Десант на Тендровскую косу широко анонсировался спецслужбами и руководством Украины. Эта высадка преследовала две цели. Во-первых, отвлечь внимание населения страны от поражений ВСУ на фронте. Все чаще звучат названия новых поселков, освобожденных Российской армией в районе Авдеевки. Успехи у нас есть и на других направлениях, например, у Орехова или Времевского выступа», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Во-вторых, офис Зеленского хотел провести громкую акцию в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. Таким образом противник намеревался перебить информационную повестку, чтобы население страны не следило за выступлением российского лидера, а радовалось «перемоге». Однако та уже традиционно обернулась «зрадой», так как десант был уничтожен», – подчеркнул он.

    «С военной точки зрения – это безумное действие. В десанте на остров Змеиный или на Кинбурнскую косу был смысл, так как эти участки суши позволяли контролировать судоходство в Черном море. То место, куда ВСУ пытались высадится накануне, такой возможности обеспечить не могло», – акцентировал собеседник.

    «Даже если бы ВСУ сумели закрепиться на Тендровской косе, снабжение группировки обернулось бы проблемой с логической точки зрения. Таким образом, для противника этот участок превратился бы во вторые Крынки, а может быть и хуже», – отмечает собеседник.

    «Однако все равно необходимо пресекать подобные попытки закрепления. Если украинская армия все-таки сумеет каким-то образом подвезти военную технику, то под угрозой ударов окажутся Крым и левобережье Днепра, чего допускать нельзя», – резюмировал Рогов.

    Ранее стало известно, что группа диверсантов ВСУ пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но были уничтожены российскими военными. В частности, об этом написал в своем Telegram-канале Владимир Рогов. «Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», – сказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко РИА «Новости».

    Информацию о гибели диверсантов подтвердила пресс-служба Сил специальных операций Украины. В ведомстве уточнили, что военнослужащие 73-го морского центра погибли, «обеспечивая отход основных сил группы». Число погибших не называется.

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что перемещение плавсредств противника было замечено к западу от Тендровского маяка, отряды ВСУ были обстреляны из пулеметов, минометов и ПТРК. «В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно», – рассказал Рожин в своем Telegram-канале. В найденной у берега лодке были обнаружены несколько тел погибших и один раненый боец ВСУ, которого взяли в плен и допросили.

    Тендровская коса – это остров площадью 38 кв. км вблизи северо-западного побережья Черного моря в Херсонской области, на территории которого расположен заповедник. ВСУ уже пытались высадить свои силы на этой косе. Прошлая попытка, предпринятая противником в сентябре 2023 года, также закончилась неудачей.

    Такой же результат ждал украинских десантников и в Крынках. В феврале 2024 года Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что село полностью освобождено. Президент России говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление», и военные называют это «дорогой в один конец».

    ДРГ 73-го морского центра специальных операций ВСУ также совершали попытки десантирования на Кинбурнскую косу в Херсонской области. В результате одной из таких попыток в ноябре 2022 года были уничтожены четыре плавсредства и до 20 спецназовцев, сообщало Минобороны РФ. Тогда Михаил Онуфриенко отмечал, что значение Кинбурнской косы примерно такое же, как у острова Змеиный, – «держать там серьезные силы для ВСУ не имеет смысла, потому что противник будет уничтожен точно так же, как и на Змеином».

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    28 февраля 2024, 20:48 • Новости дня
    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ

    Разведка Италии: Контрнаступление ВСУ провалилось из-за отсутствия внезапности и подготовки

    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Вера Басилая

    Прошлогоднее контрнаступление ВСУ не достигло заявленных целей из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия внезапности, следует из ежегодного доклада разведывательных служб Италии.

    В докладе основной целью контрнаступления ВСУ называют разрыв сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Как считают итальянские разведчики, «операция» была провалена в том числе из-за ограниченных возможностей атак с воздуха и работы артиллерии. Кроме того, ВСУ не смогли застать врасплох российскую оборону, передает РИА «Новости».

    Западные эксперты между тем признавали, что провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ.

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    29 февраля 2024, 17:27 • Новости дня
    ЕС обратился к Молдавии и «отколовшейся территории»
    ЕС обратился к Молдавии и «отколовшейся территории»
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    ЕС призывает Приднестровье и Молдавию к конструктивному диалогу, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

    Он отметил, что ЕС внимательно следит «за складывающейся ситуацией в Молдавии, а также в отколовшейся территории Приднестровья». Также, по его словам, ЕС верит, что стабильность в этом регионе в первую очередь в интересах населения обеих сторон, передает Lenta.ru.

    В среду депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В Госдуме сообщили, что обращение будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в нижнюю палату парламента.

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    29 февраля 2024, 02:26 • Новости дня
    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией

    В Госдуме заявили, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация

    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация.

    «Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима, будет расценена как ее оккупация. Франция будет воспринята как сторона конфликта и агрессор», - цитирует Шеремета РИА «Новости».

    Депутат добавил: идея Макрона по отправке войск «мертва и неосуществима», она не спасет «утопающего и готового хвататься за соломинку Зеленского», так как французам еще предстоит «познать разочарование от украинского режима, уже настигшего соседнюю Польшу».

    Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

    По его словам, Макрон выступил с предложением о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, на что Шольц высказался о том, что это предложение нецелесообразное.

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    28 февраля 2024, 21:23 • Новости дня
    NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС
    NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС
    @ nasa.gov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скорость утечки воздуха в переходной камере модуля «Звезда» на российском сегменте Международной космической станции (МКС) выросла в два раза, сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

    Как сказал Монтальбано в ходе брифинга, увеличение утечки было зафиксировано примерно за неделю до последнего запуска корабля «Прогресс» и его стыковкой со станцией, передает «Интерфакс».

    Он заверил, что это не оказывает серьезного влияния на безопасность экипажа. NASA обсуждает с российскими коллегами следующие шаги по безопасности на станции, добавил Монтальбано.

    В 2020 году в российском модуле «Звезда» была обнаружена утечка воздуха. В октябре космонавты выявили возможные места утечки, снизить скорость утечки воздуха удалось с помощью защитной пленки.

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    29 февраля 2024, 08:23 • Новости дня
    В Германии опубликовали четырехэтапный «план нападения» России на НАТО

    Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» России на НАТО

    В Германии опубликовали четырехэтапный «план нападения» России на НАТО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз, пишут немецкие СМИ.

    По информации таблоида Bild, первой фазой в документе названа «кампания массовой дезинформации» через средства массовой информации и социальные сети, призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж, передает Ura.ru.

    «Вторжение войск» прописано как третья фаза, а четвертая предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    Россия не раз подчеркивала, что Россия не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, указывали в Кремле.

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    29 февраля 2024, 16:02 • Новости дня
    Экс-премьер Франции объяснил необходимость подготовки к третьей мировой войне

    Бывший премьер Франции Вальс не исключил возможность третьей мировой войны

    Экс-премьер Франции объяснил необходимость подготовки к третьей мировой войне
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможное начало третьей мировой войны нельзя исключать, нужно быть готовыми к подобному развитию событий, заявил бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс в эфире радиостанции Europe 1.

    По его словам, нужно говорить правду французам, третья мировая война не является чем-то невозможным, нужно к ней готовиться, передает ТАСС.

    По словам Вальса, победа России в украинском конфликте будет равнозначна «стратегическому, военному, политическому и моральному поражению Европы и Запада».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

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    29 февраля 2024, 12:35 • Новости дня
    Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»
    Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов.

    По его словам, Боевые возможности ВС России увеличились многократно, а наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории, передает официальный сайт Кремля.

    «В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чём я говорил в Послании 2018 года, – все сделано, или завершается эта работа», – сказал Путин.

    Президент отметил, что гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции.

    «Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в Послании 2018 года даже и речи не шло, но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», – сказал Путин.

    По его словам, эти системы подтвердили свои уникальные характеристики.

    «В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве» – добавил президент России.

    Он отметил также, что работа над целым рядом других перспективных систем вооружений продолжается, и о новых достижениях наших ученых и оружейников скоро узнают все.

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    29 февраля 2024, 11:50 • Новости дня
    Немецкий эксперт указал на причины обсуждения в Германии «планов нападения» России

    Германский политолог Рар: Провалы Украины на фронте вынуждают немецкие СМИ выдавать новые «планы нападения» России

    Немецкий эксперт указал на причины обсуждения в Германии «планов нападения» России
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реальное положение дел в конфликте на Украине полностью опровергает то, о чем писали немецкие СМИ последние полтора года. Запад не может признать преимущество Москвы. Поэтому в прессе появляются «планы нападения» России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Александр Рар. Ранее Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» России на НАТО.

    «Полтора года немецкие СМИ, в том числе Bild, твердили о том, что Россия слаба, отступает на фронте и вот-вот проиграет Украине. Редакторы и журналисты в Германии весьма надменные, самодовольные, они всегда хотят стоять на правильной стороне морали», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Но то, что сейчас происходит на поле боя, полностью противоречит тому, о чем писали медиа все это время. Западные политики были не готовы к тому, чтобы каким-то образом признавать преимущество России. Ведь победа Москвы может пошатнуть основы привычной европейской архитектуры. Это прекрасно понимают. И этого боятся», – добавляет он.

    «С лозунгами в стиле «Европа в опасности – Россия не может выиграть!» европейские политики сейчас активно будут наращивать все возможные потенциалы для укрепления Украины. И уже доходит до того, что тайные планы обороны Германии в случае нападения на нее каким-то образом выходят наружу», – рассуждает спикер.

    «К сожалению, надо быть готовыми к новым виткам эскалации. Естественно, западное общество будут готовить к неминуемой конфронтации, может даже военному столкновению с Россией. Ведь ЕС и США по-прежнему самоуверенно заявляют, что они никак не могут проиграть или «идти на поводу у России», – заключил Рар

    Ранее в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Таблоид Bild привел детали документа. По его информации, первая фаза включает в себя массовую кампанию по дезинформации. Целью станет разделение общества, его дестабилизация и подрыв доверия к либеральной демократии. Ожидаются кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры.

    Вторая фаза, согласно плану, начнется с крупных маневров российских войск на границах альянса, НАТО ответит развертыванием сил на восточном фланге. Возможны выведение из рабочего состояния космических спутников, а также атаки на химические предприятия на территории Германии. Третья фаза, по мнению авторов, состояла бы в непосредственном нападении РФ на страны НАТО.

    Четвертая фаза представляла бы собой прорыв российских военных к немецкой территории. Бои будут происходить на суше, в море и в воздухе, описывает таблоид. Авторы считают, что РФ якобы может применить ядерный электромагнитный импульс, который будет задействован на высоте 50 км и выведет из строя все электронные устройства.

    Примечательно, что в январе Bild также публиковал план бундесвера по подготовке к конфликту между Россией и НАТО. Тогда прогнозировалось, что боевые действия могут начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, в октябре 2024 года Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет приказ главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат, из которых 30 тысяч – немцы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему подобная информация была предана огласке.

    Россия не раз подчеркивала, что Москва не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, указывали в Кремле.

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    29 февраля 2024, 04:00 • Новости дня
    Военного из Башкирии после обмена обвинили в боях на стороне Украины

    Военный из Башкирии после обмена пленными признался в участии в боевых действиях на стороне Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Вернувшегося в Россию в результате обмена пленными 52-летнего уроженца Башкирии Радика Богданова подозревают в участии в боевых действиях против российских войск на стороне ВСУ.

    По версии следствия, подозреваемый служил в рядах вооруженных сил России, но в июне 2023 года сдался в плен украинским военным и после прохождения обучения он был зачислен в состав одного из подразделений ВСУ, в котором принимал участие в боевых действиях против российских войск, сообщает «Коммерсант».

    Отмечается, что Богданов признал вину, Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило в его отношении уголовное дело за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 3 статьи 208 УК России), за что ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

    Источники газеты также допускают, что обвинения против Богданов могут быть переквалифицированы на статью 352.1 УК (добровольная сдача в плен) или статью 275 УК (госизмена в форме перехода на сторону противника).

    Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не увидел повода для сожалений по поводу смерти в Испании угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова.

    «Собаке – собачья смерть!» – сказал он в интервью российским СМИ. Медведев отказался развивать эту тему, подчеркнув, что сказал все, что хотел.

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