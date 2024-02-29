Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.2 комментария
Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности
Послание Путина Федеральному собранию продлилось 2 часа 6 минут
Обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году стало рекордным по продолжительности – оно продлилось два часа шесть минут.
Предыдущий рекорд по продолжительности послания был поставлен Путиным в 2018 году – 1 час 55 минут, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что самые короткие речи президент произносил в 2004 и 2005 годах – они длились по 48 минут. В среднем же выступления в таком формате в предыдущие годы занимали 1 час 10 минут, передает ТАСС.
За это время Путин подробно доложил об основных показателях социально-экономического развития РФ и о задачах на перспективу. Путин объявил о строительстве новейших ледоколов «Сталинград» и «Лидер», дал поручения о строительстве новых трасс и развитии аэропортов. Кроме того, глава государства объявил о программе «Время героев» и о льготной ипотеке под 2% в ряде регионов для участников спецоперации.
Президент также поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему, подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья; объявил о льготной ипотеке в ряде регионов для участников СВО.