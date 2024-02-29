В России начали создавать военный вездеход-амфибию «Тритон»

В России создают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, компания «Арго» приступила к разработке новой перспективной машины «Тритон», одним из перспективных направлений применения которой является форсирование водных преград с последующим созданием плацдармов в зоне СВО, передает РИА «Новости».

Багдасаров рассказал, что эффективным вариантом форсирования рек представляется переброска групп из 50 небольших машин-амфибий с экипажем по пять бойцов в каждой на одном из участков водной преграды.

Одним из преимуществ «Тритона» является размещение двигателя, которое позволяет «прыгать» в воду с обрыва, не теряя плавучести, при этом грузоподъемность вездехода на воде – 1,5 тонны, на земле – 1 тонна.

Багдасаров также отметил, что сегодня идет сборка первого опытного образца «Тритона», испытания которого должны начаться в мае-июле 2024 года.

Ранее российские инженеры разработали вездеходную автомобильную платформу открытого типа для передвижения «кочующих» огневых позиций» и сопровождения колонн бронетехники.