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В России начали создавать военный вездеход-амфибию «Тритон»
В России создают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград
В России создается вездеход-амфибия «Тритон» для форсирования водных преград и создания плацдармов в зоне спецоперации, сообщил гендиректор предприятия разработчика «Тритона» ООО «Арго» Константин Багдасаров.
По его словам, компания «Арго» приступила к разработке новой перспективной машины «Тритон», одним из перспективных направлений применения которой является форсирование водных преград с последующим созданием плацдармов в зоне СВО, передает РИА «Новости».
Багдасаров рассказал, что эффективным вариантом форсирования рек представляется переброска групп из 50 небольших машин-амфибий с экипажем по пять бойцов в каждой на одном из участков водной преграды.
Одним из преимуществ «Тритона» является размещение двигателя, которое позволяет «прыгать» в воду с обрыва, не теряя плавучести, при этом грузоподъемность вездехода на воде – 1,5 тонны, на земле – 1 тонна.
Багдасаров также отметил, что сегодня идет сборка первого опытного образца «Тритона», испытания которого должны начаться в мае-июле 2024 года.
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