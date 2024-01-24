В России создали открытый вездеход «Сарацин» для мобильных групп в зоне СВО

В России создали открытую вездеходную платформу «Сарацин» для мобильных групп в зоне СВО

Tекст: Денис Тельманов

«Сарацин» разработали на основе опыта применение мобильных групп в зоне СВО, а также опыта эксплуатации бронеавтомобилей, рассказал гендиректор предприятия-разработчика машины ООО «Арго» Константин Багдасаров, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, «Сарацин» решили сделать небронированной платформой, добившись благодаря этому высокой малозаметности и маневренности машины.

«Мобильность «Сарацина» достигается в том числе и за счет того, что и класс защиты у него «нулевой». Я избрал такой подход, потому что сегодня и у любых бронированных машин по факту нулевая защищенность – все они пробиваются не только дронами, но и кумулятивными снарядами», – пояснил разработчик.

Отмечается, что помимо легкой версии вездехода, есть средняя и тяжелая. Тяжелый «Сарацин» выполнен на базе платформы УАЗ и обладает тремя мостами, средний - на базе компонентов шасси Niva Legend в виде багги.

Две опытных машины находятся в зоне СВО и несут на себе противотанковые ракетные комплексы.

Ранее сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил более 100 противодроновых комплексов «Серп», которые эксплуатируются на объектах топливно-энергетического комплекса и предприятиях военно-промышленного комплекса России.