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    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шутки Макрона затянулись

    Президент Франции Эммануэль Макрон практически не скрывает, что его политическое будущее находится за пределами родной страны. Он чрезвычайно непопулярен во Франции и сам понимает, что после истечения второго срока дома ему ничего хорошего не предстоит. Во французском языке появился даже новый глагол «макронить».

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

    По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

    7 комментариев
    29 февраля 2024, 07:30 • Новости дня

    Пожар на мебельной фабрике во Владимирской области потушили

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники МЧС потушили пожар на мебельной фабрике во Владимирской области.

    Пожар, вспыхнувший ночью на мебельной фабрике во Владимирской области, успешно ликвидирован, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

    «Во Владимирской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», – отмечается в сообщении.

    Ранее сообщалось, что во Владимирской области загорелась мебельная фабрика.

    Площадь пожара достигла 800 квадратных метров.

    Сообщение поступило о пожаре на производстве мебели по адресу: округ Муром, микрорайон Дмитровская Слобода, улица Октябрьская, дом 45. Из-за высокой горючей загрузки огонь быстро распространялся.

    На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения – 18 человек и четыре единицы техники, которые локализовали пожар. Пострадавших и погибших нет.


    26 февраля 2024, 19:38 • Новости дня
    Эксперт: Дату похорон Навального несистемной оппозиции навязали кураторы

    Правозащитник Волков указал на ошибку оппозиции с датой похорон Навального

    Эксперт: Дату похорон Навального несистемной оппозиции навязали кураторы
    @ Brateevsky/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Если бы несистемная оппозиция провела похороны Алексея Навального 27 февраля – в годовщину гибели Бориса Немцова, то могла объединить сторонников двух политиков и достичь куда большего информационного резонанса, сказал газете ВЗГЛЯД сказал правозащитник Георгий Волков. Но, выбрав 29 февраля, сторонники Навального решили превратить похороны своего лидера в акцию для западных СМИ.

    «Окружение Навального пытается превратить похороны своего лидера в бесстыдное и аморальное шоу. Об этом говорит и планируемая дата – 29 февраля. Этот день был навязан им западными кураторами, желающими омрачить послание Владимира Путина Федеральному собранию», – считает Георгий Волков, председатель общественной наблюдательной комиссии города Москвы.

    «Иного объяснения в проведении похорон именного этого числа нет. Напомню, что 27 февраля будет годовщина убийства Бориса Немцова. Совмещение двух этих поводов подарило бы несистемной оппозиции возможность объединить сторонников двух политиков в один поток. Речь идет о создании куда большего информационного резонанса», – акцентирует эксперт.

    «Однако сторонники Навального решили превратить прощание в некую трагическую акцию. Западные СМИ получат удачную картинку с совмещением послания президента и похоронами его якобы главного противника. Такое откровенное глумление над телом человека не укладывается в понимание любого христианина», – подчеркивает собеседник.

    «Не менее ужасно выглядит и то, что Алексей после ухода из жизни оказался нужен лишь своей матери. Она является единственной, кто по-настоящему искренне просил власти выдать тело сына. Отмечу, что отдали его достаточно быстро, ведь процедура установления причин смерти – дело крайне трудное», – уточняет он.

    «Тем не менее сторонники Навального начали активно писать о якобы глумлении над его семьей. Их не интересовали реальные факты и разъяснения со стороны учреждения, где находилось тело Алексея. Ролики, в которых они рассказывали о сложившейся ситуации, превратились в инструмент пропаганды, целью которой была демонизация руководства нашей страны», – считает эксперт.

    «Печально, что жена Навального также подключилась к этому процессу. В ее обращении практически нет сострадания к собственному мужу. Напомню, что за все время нахождения оппозиционера в тюрьме она ни разу не приехала его навестить. Никто не запрещал ей видеться с любимым человеком. Видимо, у нее находились более важные дела», – указывает собеседник.

    По его словам, в целом среди известных сторонников Навального редки случаи проявления человечности к его смерти. «Все они заняты лишь одним – дележом политического наследства умершего и попытками прибрать к себе большую часть влияния бывшего лидера», – резюмирует Волков.

    Ранее стало известно, что похороны Алексея Навального могут состояться на Борисовском кладбище в Москве. Судя по видео, опубликованному в интернете, минувшей ночью трактор чистил снег на парковке, территория была очищена от машин, а забор патрулировали полицейские.

    Дата прощания с умершим предварительно назначена на 29 февраля. Также сообщается, что Навального могут похоронить на Троекуровском или Хованском кладбищах.

    О смерти Навального в исправительной колонии №3 стало известно 16 февраля. Управление ФСИН по ЯНАО сообщало, что блогер после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Навальный отбывал наказание за организацию экстремистского сообщества – в августе прошлого года Московский городской суд приговорил его к 19 годам колонии особого режима.

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    28 февраля 2024, 15:56 • Новости дня
    Депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России
    Депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники съезда депутатов Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

    Резолюция содержит обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы с просьбой реализации мер по защите Приднестровья «в условиях усиления давления Молдовы», передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что республика «столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера».

    Москву просят учесть факт «постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе».

    Ранее сообщалось, что Молдавия начала притеснять водителей из Приднестровья.

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    27 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Лавров назвал готовящийся Зеленским «план мира» ультиматумом России
    Лавров назвал готовящийся Зеленским «план мира» ультиматумом России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    «План мира», который президент Украины Владимир Зеленский хочет передать Москве, является ультиматумом России, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

    «Он [Зеленский] сказал, что это [передача России «плана мира»] не будет считаться переговорами, но нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена, главой МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком, передает ТАСС.

    Глава МИД России подчеркнул, что ранее предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом».

    Ранее МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине.

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    27 февраля 2024, 16:17 • Новости дня
    Лавров назвал причину обсуждения отправки войск ЕС на Украину

    Лавров: В ЕС заговорили об отправке войск на Украину из-за отсутствия успехов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза заговорили об отправке своих военных на Украину в связи с отсутствием успехов в вопросе усиления поддержки Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На совместной пресс-конференции с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком Лавров заявил, что Евросоюзу не удается нарастить помощь Украине в виде поставок вооружений и боеприпасов, эта тема нередко становится причиной конфликтов между украинскими официальными лицами, передает РЕН ТВ.

    Он указал на то, что в Европе не все одобряют поставки вооружений на Украину. Лавров также напомнил о протестах фермеров в Словакии, Франции, Польше, Чехии и других странах ЕС из-за обилия дешевого украинского зерна на рынке.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил обсуждение странами Запада в Париже возможности отправки войск на Украину.

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    27 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтону и его союзникам необходимо отказаться от «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского для решения украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Формула» Зеленского неприемлема, поэтому, чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США необходимо отказаться от ее продвижения, прекратить поддержку киевского режима и исполнить требования Москвы в вопросе обеспечения ее интересов безопасности в Европе, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 решили принудить Россию компенсировать убытки Украине.

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    28 февраля 2024, 01:14 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Такер Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мои адвокаты перед тем, как я улетел, сказали что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», – рассказал Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что его адвокаты – это «люди, которые работают на одну из крупнейших юридических фирм».

    По словам Карлсона, после этого он связался с главным адвокатом, который уточнил, что все будет зависеть от заданных Путину вопросов.

    «Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», – передал Карлсон слова своего адвоката. При этом он подчеркнул, что не чувствовал себя в России в опасности.

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    28 февраля 2024, 06:40 • Новости дня
    Установлены все обстоятельства теракта на Крымском мосту

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что установлены обстоятельства взрыва на Крымском мосту

    Установлены все обстоятельства теракта на Крымском мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

    «Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

    Отмечается, что cогласно УПК России, ознакомление сторон с материалами дела начинается лишь тогда, когда следственные действия завершены.

    Обвинение в подрыве грузовика, двигавшегося утром 8 октября 2022 года по Крымскому мосту, предъявлено Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела – граждане России, Армении и Украины.

    В результате взрыва погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова, загорелись цистерны грузового поезда.

    Ранее сообщалось, что глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.

    По его словам, он и двое его доверенных сотрудников занимались разработкой и реализацией «спецоперации с мостом», также он «в деталях» мог наблюдать взрыв, для этого у спецслужбы была установлена собственная камера.

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    28 февраля 2024, 00:50 • Новости дня
    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил переводы с картами «Мир»

    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с картами платежной системы «Мир»

    Tекст: Денис Тельманов

    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с картами российской платежной системы «Мир», сообщили в приложении кредитной организации.

    В поддержке банка подтвердили, что переводы между пользователями карт «Мир» больше не доступны, сообщают «Ведомости».

    Отмечается, что ранее узбекский банк Ipak Yuli затребовал с российских клиентов персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), который выдается гражданам с временной регистрацией в стране.

    23 февраля США ввели санкции в отношении оператора российской платежной системы «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК). Под санкции попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.

    Ранее председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявил, что договоренности, которые НСПК заключила с зарубежными платежными системами и банками, могут быть пересмотрены в свете новых санкций США.

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    28 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    МИД Приднестровья прокомментировал решение обратиться за помощью к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти непризнанной республики рассчитывают на дипломатическую поддержку России в вопросе стабилизации отношений с Молдавией.

    Комментируя телеканалу «Россия 24» итоги съезда депутатов Приднестровья, в ходе которого была принята резолюция об обращении за помощью к Москве, Игнатьев назвал Россию ответственным гарантом в урегулировании приднестровского конфликта, передает ТАСС.

    Министр напомнил, что российские миротворцы поддерживают безопасность на берегах Днестра, кроме того, РФ принимает участие в переговорном процессе в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США).

    Ранее сообщалось, что депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

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    26 февраля 2024, 19:54 • Новости дня
    В Хорватии спрогнозировали стремительные события после Авдеевки

    В Хорватии заявили о переломе в украинском конфликте после взятия Авдеевки Россией

    В Хорватии спрогнозировали стремительные события после Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Авдеевки российскими войсками стало переломным моментом в зоне специальной военной операции на Украине, за которым последует стремительное развитие событий, пишет хорватское издание Advance.

    Российская армия намерена положить конец застою на фронте и взять инициативу в свои руки, а взятие Авдеевки только поспособствует этому, пишет Advance, передает РИА «Новости». ВСУ могут столкнуться с чередой событий на передовой уже через месяц, отмечается в материале.

    Украинской армии будет сложно отстаивать каждый участок по всей линии фронта в борьбе с превосходящей по численности армией, а на наступление у Украины больше нет никаких шансов, пишет автор.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ.

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    28 февраля 2024, 21:22 • Новости дня
    Депутат: Очернение России в интернете за ее же счет должно быть остановлено

    Депутат Кирьянов: Иноагенты могут лишиться около 90–95% доходов от рекламы

    Депутат: Очернение России в интернете за ее же счет должно быть остановлено
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иноагенты зачастую проживают за рубежом и позволяют себе распространять ложь о действиях Российской армии и правительства страны. Перекрыть им финансовые потоки, исходящие с территории РФ, – правильное решение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Артем Кирьянов. Ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий российским компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов.

    «Актуальность данного законопроекта назрела достаточно давно. Лица, обладающие статусом иноагента, зачастую пребывают за рубежом. При этом многие из них ежедневно способствуют распространению фейков о Российской армии, о ходе СВО и о действиях нашего руководства. Разумеется, оставить без ответа бесстыдную ложь наши власти не могли», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике.

    «К сожалению, заработок иноагентов преимущественно обеспечивался за счет отечественных компаний. Как правило, иноагенты обладают информационными ресурсами, на которых хотели разместить рекламу многие российские фирмы. Отмечу, что нередки были случаи, когда передача денег за оказания услуг проходила через серые схемы», – отмечает он. – «Теперь же финансовый поток блогерам и СМИ, выступающим против России, перекрыт. Это важный шаг в рамках борьбы за умы наших граждан. Очернение Родины за ее же счет должно быть остановлено. Уверен, что мы продолжим двигаться в заданном направлении. За реализацией законопроекта будет осуществляться тщательный контроль».

    «Принятые меры окажутся крайне чувствительными для иноагентов. Их аудитория состоит преимущественно из граждан РФ, а значит, особого интереса для западных рекламодателей они не представляют. Таким образом, не исключаю, что речь может идти о лишении иноагентов около 90–95% дохода», – уточняет Кирьянов.

    Отрасль начала готовиться к принятию законопроекта уже после первого чтения, напоминает в своем Telegram-канале Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи. «Многие рекламные агентства прорабатывают новые формулировки договоров, предусматривающие прекращение отношений в одностороннем порядке в случае признания рекламораспространителя иноагентом», – пишет он.

    Инициатива появилась очень вовремя, именно тогда, когда все иноагенты и им сочувствующие проявили свое истинное лицо, замечает Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций. «Уже давно понятно, что топливом, питающим ненависть к России, являются банальные деньги», – подчеркивает он. – «Что-то мне подсказывает, что с принятием этого закона за границей резко вырастет число патриотов. Этот законопроект особенно актуален в текущей ситуации, но это также отличный задел на будущее, который не позволит иноагентам уезжать в недосягаемые юрисдикции и поливать грязью родную страну, существуя на деньги ее граждан. А компаниям стоит подумать, какие идеи они финансируют, и стоит ли ради увеличения выручки предавать Родину».

    Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов. Кроме того, согласно инициативе, также вводится запрет на рекламирование информационных площадок, принадлежащих иностранным агентам. Подчеркивается, что ответственность за нарушение установленных ограничений будут нести рекламодатели и рекламораспространители.

    По данным авторов законопроекта, в минувшем году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов.

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    28 февраля 2024, 12:24 • Новости дня
    Испания отказалась отправлять войска на Украину
    Испания отказалась отправлять войска на Украину
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Испании хочет в Газе и на Украине мира и уважения международного права, поэтому не будет направлять войска в зону конфликта, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

    По его словам, испанских войск на Украине нет и не будет, так как власти королевства хотят и в Газе, и на Украине мира и уважения международного права, передает ТАСС.

    Как в свою очередь отметила глава Минобороны Маргарита Роблес, гипотетическая отправка европейских войск на Украину спровоцировала бы эскалацию конфликта.

    Ранее в Испании заявили о нежелании стран быть в плохих отношениях с Россией.

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    28 февраля 2024, 02:46 • Новости дня
    В Ростовской области загорелось административное здание на площади 1 тыс. кв. м

    В Ростовской области пожар в административном здании распространился на 1 тыс. кв. м

    Tекст: Денис Тельманов

    Административное здание загорелось в Ростовской области, огонь распространился на площади 1 тыс. квадратных метров, сообщает МЧС России.

    «В поселке Дмитриадовка горит административное здание. Огонь охватил 1000 квадратных метров строения», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

    Отмечается, что сейчас пожар локализован, на месте работают 43 пожарных и 13 единиц техники.

    По предварительным данным, пострадавших нет.

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    28 февраля 2024, 01:25 • Новости дня
    В столкновении ВАЗ и Lada под Саратовом погибли шесть человек и один пострадал

    В столкновении российских автомобилей ВАЗ-2111 и Lada Granta под Саратовом погибли шесть человек, один пострадал

    Tекст: Денис Тельманов

    При столкновении двух российских легковых автомобилей ВАЗ-2111 и Lada Granta в Саратовской области погибли шесть человек, еще один получил травмы, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

    «В результате ДТП шесть человек погибли и один пострадал. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших», – приводит РИА «Новости» заявление Юрина.

    Чиновник добавил, что столкновение произошло в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий. Других обстоятельств трагедии он не привел.

    Сейчас на на месте работают экстренные службы.

    Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности.

    До конца февраля автопроизводитель также вернет подушку безопасности на модель Granta для водителя, а для переднего пассажира – в марте. Кроме того, в активной фазе идут испытания и работы по оснащению подушками безопасности моделей Niva Legend и Niva Travel.

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    28 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Захарова: Новые санкции ЕС не повлияют на ход СВО

    Захарова заявила об отсутствии влияния новых санкций ЕС на ход СВО

    Захарова: Новые санкции ЕС не повлияют на ход СВО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Очередной пакет санкций, введенный Евросоюзом против России, никак не скажется на ходе специальной военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя 13-й пакет санкций ЕС, Захарова заявила, что Россия выработала достаточный иммунитет, чтобы «успешно нивелировать очередные брюссельские потуги подорвать устойчивую тенденцию роста российской экономики», передает ТАСС.

    Новые ограничения не способны изменить ход спецоперации и оказать влияние на реализацию внешнеполитического курса России, отметила дипломат.

    На прошлой неделе Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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