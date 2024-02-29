Польша задумала провести в Балтийском море учения ВМС

Учения ВМС Польши Ostrobok 24 решено провести в Балтийском море

Tекст: Денис Тельманов

«Учения станут проверкой обученности военно-морских сил в действиях, обеспечивающих интересы страны на море» – приводит РИА «Новости» слова сообщение командования.

Отмечается, что главная цель маневров – «отработка навыков в сфере обеспечения безопасности морских коммуникационных путей, по которым доставляются энергоносители и товары стратегического значения».



В учениях будут задействованы корабли третьей флотилии ВМС Польши, в состав которой войдет также итальянский фрегат Marina Militare Luigi Rizzo.

В рамках учений запланированы артиллерийские стрельбы, отработка обороны от атак с воздуха, защита стратегического морского транспорта. В воздухе корабли будут поддерживать истребители F-16 и спасательные вертолеты.

Маневры завершатся 8 марта.

Ранее сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс. военных из 10 государств – членов НАТО, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.