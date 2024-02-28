Шойгу ознакомился с разработанной в Туле системой защиты РЛС

Tекст: Валерия Городецкая

Чапкин доложил Шойгу, что эта система выполнена из металлических листов и противоосколочных «одеял» с комплектом отражателей и имитаторов теплового и радиолокационного излучения, сообщило Минобороны, передает ТАСС. Она защищает РЛС от боеприпасов с поражающими элементами.

Кроме того, Шойгу доложили о выполнении предприятием гособоронзаказа по производству радиолокационных комплексов разведки «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», а также РЛС «Аистенок» в 2023 году.

Министра проинформировали, что к 2025 году НПО «Стрела» в четыре раза увеличит производство комплексов благодаря новому оборудованию и переходу на 12-часовую рабочую смену. В этом году это позволило двукратно увеличить объемы производства.

Как рассказал Шойгу слесарь сборочных работ Иван Бербатухин, рабочие трудятся по скользящему графику шесть либо семь дней в неделю в зависимости от объема работ. «Молодцы, ребята. Спасибо вам», – привели в Минобороны слова министра.

Ранее Шойгу провел совещание с руководителями тульских предприятий ОПК. Напомним в Пентагоне признали способность России восстановить ОПК даже под санкциями.