Министр сухопутных войск США заявила, что Россия доказала способность восстановить ОПК, несмотря на санкции

Tекст: Денис Тельманов

«На системном уровне мы видим, что они в состоянии регенерировать свою промышленную базу, невзирая на все санкции», – сказала Уормут на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, передает ТАСС.

При этом она заявила, что на уровне «индивидуального солдата, на уровне индивидуального лидера» российские военные «и близко не столь же проворны, предприимчивы, способны брать на себя инициативу, сколь» американские.

«Считаю, что в этом заключается значительная сила сухопутных войск США», – отметила министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

По словам Пескова, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа российских военных, которые демилитаризируют Украину.