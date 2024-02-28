  • Новость часаЖурналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным
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    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Россия – родина медиафутбола, и за ней повторяют все

    Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев С подбитым «Абрамсом» закончилась эпоха американского мифа

    В масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.

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    28 февраля 2024, 04:55 • Новости дня

    В Пентагоне признали способность России восстановить ОПК даже под санкциями

    Министр сухопутных войск США заявила, что Россия доказала способность восстановить ОПК, несмотря на санкции

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия продемонстрировала способность восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс, несмотря на все ограничительные меры Запада, заявила министр сухопутных войск США Кристин Уормут.

    «На системном уровне мы видим, что они в состоянии регенерировать свою промышленную базу, невзирая на все санкции», – сказала Уормут на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, передает ТАСС.

    При этом она заявила, что на уровне «индивидуального солдата, на уровне индивидуального лидера» российские военные «и близко не столь же проворны, предприимчивы, способны брать на себя инициативу, сколь» американские.

    «Считаю, что в этом заключается значительная сила сухопутных войск США», – отметила министр.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

    По словам Пескова, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа российских военных, которые демилитаризируют Украину.

    27 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил использование ВСУ танков Abrams под Авдеевкой

    Мураховский: ВСУ применили под Авдеевкой танки Abrams, так как другие закончились

    Военный эксперт объяснил использование ВСУ танков Abrams под Авдеевкой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    ВСУ на Авдеевском направлении применили не менее взвода танков Abrams американского производства, которые ранее они упорно держали в резерве, поскольку на этом участке фронта все другие танки у них закончились, сообщил военный аналитик, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

    Мураховский уточнил РИА «Новости», что речь идет о трех или четырех машинах, которые ВСУ пришлось задействовать.

    Танки Abrams M1A1 FEP, по его словам, имеют урезанную версию бронирования. В частности, с них сняли комплекты урановой брони. Кроме того, на танках установлена урезанная версия комплекта связи.

    Также, по словам военного аналитика, эти танки не оснащены комплектом защиты сверху и не имеют средств борьбы с беспилотниками.

    Для российских военных это легкая цель, заключил Мураховский.

    В Кремле ранее заявляли, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

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    27 февраля 2024, 03:48 • Новости дня
    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»

    Армия США опубликовала доклад о предполагаемой тактике Вооруженных сил России

    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликован доклад сухопутных войск США «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.

    Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?» в соцсетях американских сухопутных войск. В нем говорится о «тактике России для использования в армейской подготовке, профессиональном обучении и развитии лидеров», передает ТАСС.

    Указывается, что военная доктрина России оценивается «с акцентом на сухопутные войска и тактические операции в наступлении, обороне и смежных областях». Доклад, как сообщается, должен стать «основой для понимания того, как действуют российские сухопутные войска в тактических операциях».

    По версии авторов документа, в докладе раскрыты «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

    Однако, как признали авторы доклада, в нем не отражены методы боевых действий российских войск в ходе специальной военной операции на Украине. Авторы пояснили, что для оценки влияния СВО необходимо «некоторое время».

    В сентябре были опубликованы материалы об облике армии США будущего, в которых говорится, что США планируют построить роботизированную армию, насыщенную беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными машинами.

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    27 февраля 2024, 04:10 • Новости дня
    На улицах Москвы заметили «Ярс»

    Минобороны сообщило о марше колонны «Ярсов» для подготовки к параду на Красной площади

    На улицах Москвы заметили «Ярс»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На улицах Москвы замечен подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», предназначенный для нанесения ядерных ударов. Российское Минобороны пояснило, что «Ярсы» направлены в Подмосковье для подготовки к параду Победы.

    На улицах Москвы заметили пусковую установку комплекса и многоцелевую машину сопровождения, направляющихся в сторону Подмосковья. Минобороны сообщило, что механизированная колонна пусковых установок ПГРК «Ярс» совершает марш из Тейково по трассе М7 для подготовки к параду на Красной площади, передает РИА «Новости».

    Напомним, для тренировок парадных расчетов к параду Победы обычно используют военный полигон в подмосковном  Алабино.


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    26 февраля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов, документ устанавливает их границы и включенные в них регионы.

    В Ленинградский военный округ вошли республики Карелия, Коми, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    В Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.

    Первый замглавы Минобороны России генерал армии Валерий Герасимов пояснял, что формирование Московского и Ленинградского военных округов – это ответ на расширение НАТО.

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    26 февраля 2024, 09:22 • Новости дня
    Первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизорами отправили в зону СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизороми отправлены в зону спецоперации. Ведется работа над добавлением в них машинного зрения, сообщил представитель предприятия-производителя.

    Как сообщил источник ТАСС, на передовую отправлены первые партии «Упыря» с тепловизорами. Он добавил, что постоянно совершенствуется быстрая смена частот, позволяющая обойти купольную защиту РЭБ, в перспективе – машинное зрение, чтобы дрон наводился и уже самостоятельно летел до цели.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что готовится поставка в ВС России беспилотников, которые управляются с использованием искусственного интеллекта.

    Напомним, в декабре на Купянском направлении оператор FPV-дрона «Упырь» вывел из строя танк Т-64БВ ВСУ, направив БПЛА с боеприпасом точно в люк наводчика.

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    25 февраля 2024, 05:38 • Новости дня
    Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по беспилотнику

    Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по беспилотнику в ходе СВО

    Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по беспилотнику
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны России опубликовало кадры работы расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» во время стрельбы по украинскому беспилотнику в ходе специальной военной операции.

    На видео показано, как военнослужащие обнаруживают, захватывают и распознают цель, также приведены переговоры военных между собой. После этого демонстрируются кадры залпа «Панциря», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Их вооружение позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.

    Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1,4 тысячи выстрелов.

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    25 февраля 2024, 07:35 • Новости дня
    ПВО сбила два украинских дрона в Белгородской области и четыре над Черным морем

    Российские силы ПВО сбили за ночь два украинских дрона в Белгородской области и четыре – над Черным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО за ночь сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области и еще четыре над Черным морем, сообщает Минобороны России.

    «Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (2 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что таким образом была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

    Ранее Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по украинскому беспилотнику в зоне СВО. На видео показано, как военнослужащие обнаруживают, захватывают и распознают цель, а затем уничтожают ее. Также приведены переговоры военных между собой.


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    26 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Мантуров: Доработанная по опыту СВО техника востребована за рубежом
    Мантуров: Доработанная по опыту СВО техника востребована за рубежом
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доработанная по опыту спецоперации военная техника крайне востребована у иностранных заказчиков, заявил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

    Как указал Мантуров, Россия недавно показывала свою продукцию в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии, там была продемонстрирована только малая часть того, что за последние два года Россия адаптировала к тем вызовам, которые возникают в рамках работы техники по СВО, передает ТАСС.

    По его словам, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках, и все, кто заинтересован, понимают, что она прошла свои испытания в бою, и понимают, что она имеет ровно те характеристики, которые на сегодняшний день востребованы и нужны для защиты своих национальных интересов этих стран.

    Мантуров добавил, что ОПК будет и далее стараться поставлять востребованную Российской армией продукцию, продолжит удивлять «новинками, которые интересны на зарубежных рынках».

    В феврале ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин». Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какое новое оружие дает России превосходство в ходе спецоперации.

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    26 февраля 2024, 10:27 • Новости дня
    В России создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА

    В России создали комплексную систему защиты объектов от дронов «Ступор»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России создана комплексная система защиты объектов от дронов, способная своевременно выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами, сообщил директор по развитию компании-разработчика данной системы ООО «Ступор» Владислав Кустарев.

    По его словам, система «Ступор» создана на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиочастотный сканер, радиолокационная станция, оптическая станция распознавания дронов и аппаратуры постановки заградительной помехи и комплекса подмены координат, передает РИА «Новости».

    Кустарев пояснил, что разработчики «Ступора» с помощью собственного ПО объединили в систему устройства, работающие на различных принципах, что позволило добиться большей надежности и уменьшить количество ложных срабатываний.

    Он рассказал также, что в программный комплекс заложен искусственный интеллект, позволяющий «Ступору» работать без помощи оператора комплекса, кроме того, имеется возможность интегрировать в систему средства обнаружения и противодействия других производителей.

    Говоря о тактико-технических характеристиках «Ступора», Кустарев отметил, что входящие в состав системы комплексы «Шторм» и «Штиль» способны обнаруживать и захватывать цель на расстоянии более пяти километров. В свою очередь средства защиты «Парс» подавляют БПЛА на расстоянии до двух километров.

    В августе «Росэлектроника» начала поставки антидронных комплексов «Серп-ВС6».

    Напомним, «Росэлектроника» за 2023 год произвела и поставила более 100 комплексов «Серп», которые эксплуатируются на объектах ТЭК и ВПК России.

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    27 февраля 2024, 13:33 • Новости дня
    Российские силы выбили ВСУ из Северного

    Шойгу: ВСУ выбиты из населенного пункта Северное

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины за минувшую неделю были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Российские войска на других направлениях также осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, передает ТАСС заявление министра.

    Накануне в Минобороны сообщали, что ВС России в последние сутки освободили поселок Ласточкино, расположенный на Авдеевском направлении.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ.

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    26 февраля 2024, 21:48 • Новости дня
    Крейсер «Варяг» провел учения в Индийском океане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В акватории Индийского океана отработал элементы поиска и обнаружения подлодок ракетный крейсер Тихоокеанского флота «Варяг», сообщило Минобороны России.

    Отработка прошла в рамках военно-морских учений «Милан-2024», крейсер в составе группы кораблей отработал плановые элементы поиска и обнаружения подлодок, стрельбу по морской цели и досмотр условного нарушителя, указали в министерстве, передает ТАСС.

    До этого крейсер проводил стрельбу по воздушной цели, проводил тренировку связи и пополнение запасов от судна обеспечения в назначенном районе. После отработки морской фазы экипаж «Варяга» продолжит выполнение задач дальнего похода.

    Учения «Милан-2024» проходят с 19 по 27 февраля, их организовала Индия. В ходе береговой фазы проводились тренировки на картах, налаживалась связь и согласовывались отрабатываемые элементы.

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    26 февраля 2024, 08:15 • Новости дня
    Начальник Генштаба наградил военных в зоне СВО

    Начальник Генштаба ВС России Герасимов наградил военных в зоне СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов посетил в зоне спецоперации командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, где вручил военнослужащим госнаграды, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале МО России сообщается, что Герасимовна командном пункте заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армией об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения.

    Также Герасимов вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

    23 февраля министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск вручил отличившимся при выполнении боевых задач участникам специальной военной операции на Украине ордена Мужества и медали «За отвагу».

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    27 февраля 2024, 22:29 • Новости дня
    Сенатор-демократ: Прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ

    Лидер демократов в Сенате США заявил, что прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ

    Сенатор-демократ: Прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ
    @ Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Прекращение военной помощи Украине приведет к ее поражению, заявил лидер демократического большинства в Сенате, представитель штата Нью-Йорк Чак Шумер, подчеркнув, что такую позицию разделяют президент США Джо Байден и ключевые законодатели.

    «Был консенсус относительно того, что Зеленский и Украина проиграют войну, если мы не предоставим вооружения и не сделаем это быстро», – сказал Шумер, передавая конгрессменам содержание переговоров в Овальном кабинете Белого дома по вопросам помощи Украине, сообщает ТАСС.

    По его словам, поддержка Украины напрямую связана с последствиями для американского народа «и американской мощи, если мы ничего не предпримем и не сделаем чего-либо быстро».

    Ранее сообщалось, что в США обеспокоились боеспособностью ВСУ из-за сильных потерь. Источники на местах на Украине сообщают о том, что боеспособность подразделений подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки военной техники и боеприпасов.

    Проблемы с вооружениями дополняются столь же серьезной нехваткой живой силы – фронтовые подразделения несут потери 80-90% от их боевого состава.

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    27 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    Шойгу: С начала года освобождено около 327 кв. км новых регионов России

    Tекст: Вера Басилая

    С начала 2024 года порядка 327 кв. км территории новых регионов России освобождено от нацистов, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

    Шойгу заявил, что территория в 327 км на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

    Министр обороны отметил работу бойцов Сил специальных операций, которые действуют уверенно, профессионально, достойно, ежедневно совершают подвиги, о которых вся страна скоро узнает, передает ТАСС.

    «Мы получаем ежедневные доклады об их работе. Работают уверенно, профессионально, достойно, за что им наши слова благодарности и наши поздравления», – сообщил Шойгу.

    Ранее Шойгу отметил героизм бойцов Сил специальных операций в ходе СВО.

    Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что сейчас их бойцы демонстрируют героизм «в боях с неонацистами» на Украине.

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    27 февраля 2024, 23:55 • Новости дня
    Госдеп одобрил продажу ФРГ высокочастотных радиостанций на сумму $281 млн

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США одобрил продажу Германии высокочастотных радиостанций AN/PRC-117 и AN/PRC-160 и сопутствующего оборудования к ним на общую сумму 281 миллион долларов.

    По данным Агентства по сотрудничеству в области безопасности, входящему в состав Пентагона, правительство ФРГ запросило у США возможность приобретения радиостанций, а также услуги по обучению своих военнослужащих работе с ними, логистическую и техническую поддержку, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что сделка послужит интересам США в сфере нацбезопасности и не повлияет принципиальным образом на баланс военных сил в регионе. В течение месяца Конгресс должен одобрить или заблокировать продажу радиостанций.

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      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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