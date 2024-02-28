Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Бастрыкин: Следком установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что установлены обстоятельства взрыва на Крымском мосту
Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.
Отмечается, что cогласно УПК России, ознакомление сторон с материалами дела начинается лишь тогда, когда следственные действия завершены.
Обвинение в подрыве грузовика, двигавшегося утром 8 октября 2022 года по Крымскому мосту, предъявлено Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела - граждане России, Армении и Украины.
В результате взрыва погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова, загорелись цистерны грузового поезда.
Ранее сообщалось, что глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.
По его словам, он и двое его доверенных сотрудников занимались разработкой и реализацией «спецоперации с мостом», также он «в деталях» мог наблюдать взрыв, для этого у спецслужбы была установлена собственная камера.