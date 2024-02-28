Бастрыкин: Следком установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что установлены обстоятельства взрыва на Крымском мосту

Tекст: Денис Тельманов

«Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

Отмечается, что cогласно УПК России, ознакомление сторон с материалами дела начинается лишь тогда, когда следственные действия завершены.

Обвинение в подрыве грузовика, двигавшегося утром 8 октября 2022 года по Крымскому мосту, предъявлено Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела - граждане России, Армении и Украины.

В результате взрыва погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова, загорелись цистерны грузового поезда.

Ранее сообщалось, что глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.

По его словам, он и двое его доверенных сотрудников занимались разработкой и реализацией «спецоперации с мостом», также он «в деталях» мог наблюдать взрыв, для этого у спецслужбы была установлена собственная камера.