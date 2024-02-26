  • Новость часаСилуанов объяснил последствия для Запада действий с российскими активами
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    Как фашисты пытались раскаяться в зверствах над мирными жителями СССР
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    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Палестино-израильский конфликт может добить Египет

    Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    9 комментариев
    26 февраля 2024, 08:15 • Новости дня

    Начальник Генштаба наградил военных в зоне СВО

    Начальник Генштаба ВС России Герасимов наградил военных в зоне СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов посетил в зоне спецоперации командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, где вручил военнослужащим госнаграды, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале МО России сообщается, что Герасимовна командном пункте заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армией об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения.

    Также Герасимов вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

    23 февраля министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск вручил отличившимся при выполнении боевых задач участникам специальной военной операции на Украине ордена Мужества и медали «За отвагу».

    24 февраля 2024, 21:41 • Новости дня
    G7 решила принудить Россию компенсировать убытки Украине

    Лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов

    Tекст: Вера Басилая

    Российские суверенные активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине, следует из совместного заявления лидеров G7 в Киеве.

    В заявлении говорится, что G7 поручила правительствам выработать меры по принуждению России компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Отмечается, что страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб «нанесенный Россией», передает ТАСС.

    В тексте документа также зафиксировано обращения к министрам продолжить работу и предоставить обновленную информацию перед саммитом обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины.

    Также в G7 пообещали продолжить санкционное давление на Россию и компании из других стран, которые будут помогать Москве их обходить.

    Дополнительные санкции будут введены против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России покупать оружие или материалы для его производства.

    Кроме того, лидеры G7 продолжат поддержку так называемой формулы мира Киева, и обязуются поддерживать Украину столько, сколько потребуется для установления всеобъемлющего справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН.

    Страны G7 намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, и хотят ограничить доходы России от продажи энергоресурсов.

    Ранее Bloomberg сообщил, что десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России якобы соответствует международному праву.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад хоть и ведет гибридную войну с Россией, но официально в конфликт не вступал, поэтому конфисковать замороженные российские активы не имеет права.

    Коментарии (107)
    24 февраля 2024, 15:18 • Новости дня
    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО

    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО

    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил «проблемами с головой» или «проявлением гена фашизма» заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что нападение ХАМАС на Израиль было спровоцировано началом СВО на Украине.

    Слова премьера Италии Медведев прокомментировал на английском языке на своей странице в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России). Он отметил, что «число полудурков во власти в странах Запада растет день ото дня», передает ТАСС.

    Медведев объяснил заявления Мелони «особенными проблемами с головой», и предположил, что проявились скрытые «гены фашистского прошлого».

    Ранее Мелони заявила, что ХАМАС не стал бы нападать на Израиль в октябре прошлого года, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине.

    Напомним, главы правительств Бельгии, Италии и Канады Александер Де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев с визитом солидарности по случаю второй годовщины начала российской СВО.

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    24 февраля 2024, 14:56 • Новости дня
    ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек

    Минобороны: ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек

    ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска у Богдановки ДНР отразили контратаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 395 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины.

    По данным Минобороны, в неудачной атаке у Богдановки ВСУ потеряли также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, на Донецком направлении подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны около Красного и Курдюмовки ДНР.

    В то же время на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» продолжали занимать более выгодные  позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й бригад ВСУ.

    Поблизости от Первомайского и Ласточкино ДНР ВС России отразили две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника убитыми и ранеными составили до 425 военнослужащих, три танка, десять бронемашин и 24 автомобиля.

    Подразделения группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны у Луговского Запорожской области, а возле поселка Шевченко отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника – 125 военнослужащих, а также американская артиллерийская система М777.

    В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесели комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области.

    Потери противника составили до 35 военнослужащих, американская артиллерийская система М777, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки нанесли огневое поражение 30-й и 32-й механизированным бригадам ВСУ и отразили три контратаки в районе Синьковки Харьковской области.

    Потери ВСУ – до 55 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и техника ВСУ в 117 районах.

    Ранее сообщалось, что ВС России сбили два украинских МиГ-29 в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики.

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    23 февраля 2024, 15:22 • Новости дня
    В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией

    Telegraph: ВСУ не могут далее идти в бой с ВС России из-за нехватки боеприпасов

    В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские солдаты признались, что не могут вступать в бой с российскими военными из-за нехватки боеприпасов и средств для борьбы, сообщает The Telegraph.

    Один из опрошенных изданием солдат ВСУ заявил, что если конфликт продолжится еще несколько лет без достаточного количества боеприпасов и средств, то это обернется катастрофой на Украине. По его словам, могут «закончиться люди», либо оставшиеся украинцы сбегут из страны, передает РИА «Новости».

    Украинские военные пожаловались, что уходят с выгодных для них позиций, и теперь им нужно решать, «какую следующую деревню отдать русским».

    Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия завладеет еще большим количеством территорий Украины перед переговорами.

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    25 февраля 2024, 19:52 • Новости дня
    В Сети высмеяли заявление Зеленского о потерях ВСУ за два года конфликта
    В Сети высмеяли заявление Зеленского о потерях ВСУ за два года конфликта
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогеры и журналисты высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта. Они отметили нереалистичность потерь в 31 тыс. человек.

    Так, телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале отметил, что судя по заявленному количеству погибших военнослужащих, «Зеленский живет где-то мае 2022 года».

    Блогер Сергей Черкасский в Telegram-канале в ответ на заявление украинского президента подчеркнул, что «все-таки он очень хороший комик».

    Эксперта Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подчеркнул, что «за два года войны инфляция жизни украинских солдат выросла в 10 с лишним раз, составляя одну десятую от прежней стоимости».

    В свою очередь публицист и историк Егор Холмогоров написал, что, «если поверить Зеленскому и принять украинские потери убитыми меньше 5%, то останется предположить, что у ВСУ огромные небоевые потери, они сотнями тысяч вымирают от чумы, испанки и триппера и потому не могут сражаться с Россией».

    В Telegram-канале «Бати читают новости» отметили, что «значит за остальные сотни тысяч похоронные не выплачены, а украдены».

    Блогер Юрий Подоляка задался вопросом, зачем в таком случае Украине мобилизация.

    «Раз у ВСУ такие мизерные потери, то зачем вообще объявлять тотальную мобилизацию на Украине? А еще, почему ее до сих пор не объявляют в России и предпочитают обходиться добровольцами?» – написал он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» указала, что то, что Зеленский врет, говоря о количестве потерь в рядах ВСУ, понимает каждый гражданин Украины. По словам официального представителя МИД РФ, он перестал считать за людей население на Украине: они для него единицы, на которых можно получить еще денег от Запада.

    Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров подчеркнул, что «исходя из цифры 31 тыс. погибших с украинской стороны, озвученной Зеленским, будем считать, что в каждом населенном пункте Украины погиб всего один человек. А в целом украинская армия потеряла 3,1% своих солдат».

    «Только возникает вопрос, а что делать с кладбищами в каждом населенном пункте Украины, и что за истерика вокруг мобилизации, если украинская армия численностью в один миллион солдат, в два раза превышает численность российской армии, задействованной в СВО? Но никто не задаст ему такие вопросы, наверное, потому что нельзя лидеру свободного мира и просто честному парню, задавать такие неудобные вопросы», – заключил он.

    Напомним, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.

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    24 февраля 2024, 14:32 • Новости дня
    Столтенберг: Украина вступит в НАТО

    Генсек НАТО Столтенберг: Нет никаких признаков того, что Россия «готовится к миру»

    Столтенберг: Украина вступит в НАТО
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нет признаков того, что Россия «готовится к миру», Украина вступит в НАТО, вопрос не про «если», а «когда», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в связи со второй годовщиной начала СВО России.

    Генсек НАТО подчеркнул, что несмотря на то, что ситуация на поле боя в украинском конфликте по-прежнему является чрезвычайно серьезной, Украина сохраняет свою свободу и независимость благодаря крупной военной и экономической поддержке со стороны союзников по НАТО.  Он напомнил, что за последние дни западные страны выделили новую помощь Украине на миллиарды долларов. В пакеты входят артиллерийские боеприпасы, системы ПВО и боевые катера, а также оборудование и запчасти для F-16, дроны и средства разминирования. Также он пообещал дополнительную поддержку, передает ТАСС.

    Столтенберг считает, что Украина стала ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и объявил об открытии нового Объединенного центра анализа, обучения и тренировок в Польше. По его словам, Украина вступит в НАТО.

    «Речь идет не про «если», а про «когда», – добавил он, отметив, что НАТО продолжит поддерживать Киев.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины управляются из-за границы, за рубежом находится штаб.

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    24 февраля 2024, 06:35 • Новости дня
    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink

    Российские военные обнаружили на Авдеевском коксохимическом заводе командный пункт ВСУ с системой Starlink

    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные штурмовых групп 1-го армейского корпуса Вооруженных сил в ходе обследования бывшего командного пункта ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе обнаружили терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который в панике бросили украинские военные.

    Терминал компании, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, запечатлен на видео, распространенном Миноброны России.

    «Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы», – говорит на видео командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса с позывным «Сурен», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Starlink использовался в том числе для управления беспилотниками.

    Помимо этого, в ходе зачистки цехов завода, где ранее укрывались украинские военные, штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и выстрелы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны, сухие пайки.

    Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки 17 февраля. Общая площадь освобожденной территории составила более 30 квадратных километров. Противник потерял в ходе боев более 1,5 тыс. военнослужащих.

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    23 февраля 2024, 15:38 • Новости дня
    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области

    «Военная хроника»: По аэродрому Кульбакино в Николаевской области Украины нанесены удары

    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появились сообщения, что по аэродрому Кульбакино в Николаевской области на Украине нанесены несколько ударов ВС России.

    Военкоры сообщают, что на этом аэродроме базировалась 299-я авиационная бригада тактической авиации ВСУ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Отмечается, что аэродром использовался для Су-24М 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины.

    Ранее сообщалось, что в городе Днепр (Днепропетровск) произошел пожар на резервуарах с топливом после взрывов, которые прогремели ночью.

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    25 февраля 2024, 18:58 • Новости дня
    Зеленский назвал потери ВСУ за два года конфликта
    Зеленский назвал потери ВСУ за два года конфликта
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.

    При этом он отказался называть количество раненых, чтобы Россия не знала «сколько людей ушло с поля боя».

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли в ходе своего контрнаступления 166 тыс. военных убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин.

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    24 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украине будет сложно заменить уничтоженные ЗРК Patriot в связи с проблемами с поставками от Запада, пишет американский журнал Military Watch.

    Отмечается, что российские военные успешно нанесли удар по используемой ВСУ системе ПВО Patriot c ракетами MIM-104, передает РИА «Новости».

    В материале указано, что поражены пусковая установка класса «земля-воздух», боеприпасы и другие неуказанные компоненты.

    Также журнал пишет о том, что удар по системе ПВО могли нанести как ракетами «Кинжал», так и «Искандерами».

    Так, обозреватели заметили, что Киеву будет тяжело заменить уничтоженные части западного комплекса противовоздушной обороны из-за прекращения поддержки со стороны Запада.

    Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot.

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    24 февраля 2024, 15:53 • Новости дня
    Американского офицера озадачил «новый план контрнаступления» Зеленского

    Офицер США Дэвис: Зеленский заблуждается о возможности начать новое контрнаступление

    Американского офицера озадачил «новый план контрнаступления» Зеленского
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заявивший об организации нового контрнаступления украинский президент Владимир Зеленский неадекватно оценивает состояние своей армии, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    По его словам, нет и не может быть никакого контрнаступления, так как у украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесенные потери, передает РИА «Новости».

    «Где сотни танков, артиллерия?» – задался вопросом Дэвис.

    Также офицер добавил, что к предыдущему контрнаступлению ВСУ готовились в течение девяти месяцев, получив предварительно западное оружие и пройдя обучение.

    В заключение Дэвис отметил, что украинская армия находится в плачевном состоянии, поэтому о крупной военной кампании не может быть и речи.

    Ранее Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter) предупредили его о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить.

    Коментарии (10)
    24 февраля 2024, 11:35 • Новости дня
    ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой
    ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевкой, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Сообщается, что войскам противника под натиском ударов российской артиллерии и планирующих бомб пришлось покинуть несколько своих позиций, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что удары по ВСУ под Авдеевкой наносятся сразу с нескольких направлений.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли на Авдеевском направлении почти 3 тыс. человек.

    Коментарии (5)
    24 февраля 2024, 18:15 • Новости дня
    ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки

    «Страна.ua»: Украинские войска оставили Ласточкино к западу от Авдеевки

    ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ оставили населенный пункт Ласточкино, расположенный к западу от Авдеевки в пригороде Донецка, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Как пишет издание, украинские военные оставили Ласточкино из-за угрозы флангам ВСУ и маршрутам снабжения, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевкой.

    Коментарии (10)
    23 февраля 2024, 15:01 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины проведут новое контрнаступление в Черном море и готовят много сюрпризов России, заявил в интервью телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина будет развивать «успех в Черном море», и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы», передает RT со ссылкой на Fox News.

    Ранее Зеленский заявил, что Украина не желает «повторять Минские соглашения» и «не верит в новые замороженные конфликты».

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    24 февраля 2024, 10:51 • Новости дня
    Шойгу изучил недостатки трофейной западной бронетехники

    Минобороны: Шойгу изучил недостатки трофейной западной бронетехники

    Шойгу изучил недостатки трофейной западной бронетехники
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Офицеры группировки войск «Центр» представили главе Минобороны Сергею Шойгу в зоне спецоперации образцы зарубежной трофейной военной техники, сообщил замкомандующего войсками Центрального военного округа Евгений Циндяйкин.

    По его словам, практически у всех западных машин есть недостаток в виде слабой проходимости на примере бронетранспортера М113 производства США, передает ТАСС.

    Циндяйкин отметил, что это касается практически всех европейских машин в «наших условиях».

    Российские танки тем временем скоро получат защиту от дронов-камикадзе.

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    Новое оружие дает России превосходство в ходе спецоперации

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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