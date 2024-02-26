Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.7 комментариев
Начальник Генштаба наградил военных в зоне СВО
Начальник Генштаба ВС России Герасимов наградил военных в зоне СВО
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов посетил в зоне спецоперации командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, где вручил военнослужащим госнаграды, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале МО России сообщается, что Герасимовна командном пункте заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армией об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения.
Также Герасимов вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.
23 февраля министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск вручил отличившимся при выполнении боевых задач участникам специальной военной операции на Украине ордена Мужества и медали «За отвагу».