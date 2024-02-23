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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

    0 комментариев
    23 февраля 2024, 06:56 • Новости дня

    Шойгу вручил ордена и медали участникам СВО

    Шойгу в штабе Объединенной группировки войск вручил ордена и медали участникам СВО

    Шойгу вручил ордена и медали участникам СВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск вручил отличившимся при выполнении боевых задач участникам специальной военной операции на Украине ордена Мужества и медали «За отвагу», сообщает Минобороны.

    Шойгу выразил военным благодарность за «образцовое выполнение задач». «Уверен, награды не последние», – сказал он. Министр обороны добавил, что у российских войск «впереди много работы», сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

    Как подчеркнул министр, участники СВО «воюют достойно, за это и награждены государственными наградами», а Россия «по достоинству оценила» их «ратный труд». «Только вперед, только к победе!» – заявил он.

    Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества, «поблагодарили их за добросовестную службу, пожелали крепкого здоровья, твердого духа и новых побед во славу Отечества».

    Кроме того, замминистра обороны России Виктор Горемыкин наградил военнослужащих группировки «Восток», выполняющих боевые задачи на Южно-Донецком направлении. Ордена Мужества, медали Суворова, Жукова и «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский крест» четвертой степени получили военнослужащие мотострелкового объединения Восточного военного округа и соединения морской пехоты Балтийского флота.

    Напомним, в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.

    22 февраля 2024, 15:50 • Новости дня
    Вернувшийся с Украины немецкий журналист рассказал о панике в Киеве

    Немецкий журналист Швунг: В Киеве царит паника из-за продвижения Российской армии

    Вернувшийся с Украины немецкий журналист рассказал о панике в Киеве
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве распространяется паника из-за успехов Российской армии на фронте и ее продвижения вперед, сообщил на канале Welt вернувшийся с Украины немецкий журналист Грегор Швунг.

    По его словам, на Украине уже понимают, что находятся в крайне трудной ситуации на фронте – в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, а русские оказывают давление по всей линии фронта, передает РИА «Новости».

    Швунг добавил, что украинцев очень волнует вопрос выделения Штатами нового пакета помощи Киеву, так как никто не представляет, что будет предпринято в случае отказа. В заключение журналист отметил, что у украинцев нет плана «Б», никто не знает, как все будет продолжаться.

    Ранее в Венгрии заявили, что никто в Европе не верит в победу Украины.

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    22 февраля 2024, 12:30 • Новости дня
    Медведев объяснил, почему русские и украинцы – не братские народы

    Медведев: Украинцы и русские – не братские народы, а один народ

    Медведев объяснил, почему русские и украинцы – не братские народы
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Русские и украинцы – это один народ, а не два братских народа, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, отметил, что о «братских народах» заговорили только в XX веке после разрушения Союза Советских Социалистических Республик. «Это один народ», – повторил он.

    Он отметил, что есть языковые особенности. «Есть русский язык классический, есть южнорусский говор, есть малороссийский говор, включая суржик, которым пользуется значительная часть населения там, есть классический украинский язык», – сказал зампред Совбеза России.

    Это тем не менее не означает, что народы разные, подчеркнул Медведев. «Эти народы тысячу лет были вместе, их разделяли разные исторические события», – отметил Медведев.

    Он напомнил, что в какой-то момент истории Россия «была вынуждена прийти на помощь жителям этих малороссийских территорий и выгнать оттуда всех незваных гостей, поляков и прочих, заключить необходимые соглашения, которые позволили вот этой части России развиваться автономно, а не под пятой отдельных западных стран».

    Медведев отметил, что в состав Украины позднее были включены отдельные территории, которые не имеют прямого отношения к России. В этих регионах Западной Украины другие настроения, другие подходы, «они все время смотрели в определенном направлении», констатировал зампред Совбеза России.

    Россия, по его словам, всегда с уважением относилась к украинским классикам и историческим персонажам, кроме бандеровцев. «Я имею в виду и [Тараса] Шевченко, хотя он значительную часть произведений писал на русском, Лесю Украинку. Я уже не говорю про [Николая] Гоголя, который вообще является одним из выдающихся русских и украинских писателей», – отметил Медведев.

    Также Медведев отметил, что участь президента Украины Владимира Зеленского печальна, в истории он останется кровавым клоуном. «Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано», – отметил зампред Совбеза России.

    Кроме того, он заявил, что Запад призывает к перемирию на Украине затем, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку вооруженным силам Украины.

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    22 февраля 2024, 11:29 • Новости дня
    Отец перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»

    Отец убитого в Испании перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»

    Отец перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»
    @ Vladyslav Musiienko/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отец убитого в Испании угнавшего в прошлом году российский военный вертолет летчика-перебежчика Максима Кузьминова полагает, что сына «убрали».

    По словам отца убитого, «предателей не уважает ни одна сторона конфликта –  ни враги, ни свои», передает RT.

    Он также отметил, что это был вопрос времени – рано или поздно такого человека «уберут».

    «Человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать... Поэтому они, наверное, сами убрали его», – заявил отец Кузьминова, имея в виду украинские спецслужбы.

    Кроме того, отец убитого перебежчика предположил, что некую роль в поступке сына сыграл тот факт, что мать летчика «завербовали за границей».

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет.

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    22 февраля 2024, 09:43 • Новости дня
    Медведчук оценил возможность «буйного восстания» на Украине

    Медведчук: Военные на Украине могут устроить буйное восстание

    Медведчук оценил возможность «буйного восстания» на Украине
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Переворот на Украине возможен, только если от безысходности восстанут военнослужащие, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Медведчук заявил в интервью РИА «Новости», что если провести очередной Майдан, можно устроить «любой переворот». Однако если Майдан не поддерживается – а значит, не финансируется – Западом, то из этого ничего не выйдет.

    Потому, считает Медведчук, переворот на Украине сейчас возможен только в одном случае: если украинские военнослужащие восстанут от безысходности. Причем, по его мнению, это может быть «какое-то буйное восстание».

    Вместе с тем он отметил, что все активные действия по сопротивлению на Украине держатся под контролем внешнего управления.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал его политической ошибкой.

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    22 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    В Бундестаге проголосовали против передачи ракет Taurus Украине

    В Бундестаге проголосовали против резолюции с требованием поставить Украине ракеты Taurus

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германский Бундестаг (парламент ФРГ) проголосовал против резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), требующей поставить Украине крылатые ракеты Taurus.

    Отмечается, что поддержали резолюцию 182 депутата, против выступили – 480, еще пять парламентариев воздержались. В документе звучит призыв к правительству ФРГ «признать Россию экзистенциальной угрозой» и ужесточить санкционный режим в отношении Москвы, передает ТАСС.

    В резолюции также говорится, что власти ФРГ должны «поддержать Украину незамедлительными поставками запрошенных и имеющихся в распоряжении Германии боевых систем, в том числе Taurus, а также боеприпасами и взять на себя в этом вопросе лидерство и координацию в Европе».

    Ранее вице-президент Бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт заявила, что из-за задержки поставок оружия с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения». Она призвала ЕС поставить на Украину обещанные боеприпасы, а Германию – крылатые ракеты Taurus.

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    22 февраля 2024, 13:08 • Новости дня
    Военный аналитик оценил шансы взять угледарскую группировку ВСУ в «клещи»

    Военный аналитик Онуфриенко: Выход войск России к Угледару с северо-востока создаст серьезную угрозу группировке ВСУ

    Военный аналитик оценил шансы взять угледарскую группировку ВСУ в «клещи»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    До сих пор российские войска пытались штурмовать Угледар с юга, с низин. Освобождение села Победа позволяет ВС РФ подойти к городу с северо-востока. Такое развитие событий создает реальную угрозу для группировки противника. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее украинская журналистка предрекла ВСУ «клещи» в Угледаре.

    «ВСУ удерживают Угледар преимущественно за счет географически более выгодных позиций. Мы пытались штурмовать город с юга, с низин, а противник был на высотах, что позволило ему приостановить продвижение российских войск более года назад. С тех пор линия фронта относительно стабильна. Ситуация поменялась со взятием нами села Победа к югу от Марьинки», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, российские бойцы продолжают развивать успех и продвигаются по трассе в направлении Константиновки. «Цель – ликвидировать укрепрайон Новомихайловка – Парасковиевка – Константиновка. После этого у нас появляется возможность выйти на Угледар с северо-востока населенного пункта. Такое развитие событий создает серьезную угрозу группировке противника», – подчеркнул собеседник.

    На этом направлении ВСУ менее защищены, объясняет Онуфриенко. «Севернее и северо-восточней Угледара находятся высоты, которые нивелируют преимущества противника. Учитывая тот факт, что украинское командование редко своевременно выводит войска из населенных пунктов, допуская окружение, перспективы попадания угледарской группировки в «клещи» крайне высоки. Но произойдет это нескоро, хотя риски для ВСУ нарастают», – считает военный эксперт.

    При этом штурм Угледара вряд ли будет затяжным, полагает собеседник. «В городе нет укреплений, подобных тем, которые были в Артемовске или Авдеевке. Да, я допускаю, что ВСУ могут опираться на шахту «Южнодонбасская», но она находится в достаточном удалении от Угледара», – пояснил спикер.

    Онуфриенко ожидает, что украинским военным придется нелегко в городе. «Наша авиация активно работала в Победе и Авдеевке. Я думаю, что количество вылетов, как и применения ФАБов, будет увеличиваться», – заключил аналитик.

    Ранее на Украине предрекли «клещи» в Угледаре. Своими опасениями поделилась украинский военкор Юлия Кириенко. По ее словам, находящиеся в городе бойцы ВСУ могут оказаться «в клещах». «Авдеевка – все. Курахово (город на подконтрольной Киеву части ДНР) приготовиться. Этому направлению зря не уделяли внимания. Если (ВС РФ) там продвинутся, то мы будем иметь еще один Артемовск/Авдеевку. Только это будет Угледар», – заявила журналистка.

    По ее словам, один из батальонов ВСУ в составе нескольких сотен военнослужащих уже был окружен российскими силами и вынужден занять круговую оборону. Это произошло потому, что в этом районе украинские фланги «просели», поскольку соседние подразделения не смогли их удержать. Кириенко призвала командование оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» построить там как можно скорее вторую линию обороны.

    Напомним, российские военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Площадь освобожденной территории – 31,75 кв. км, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что после Авдеевки ВС РФ могут совершить различные маневры, в том числе в направлении освобождения Угледара. По его словам, полное отсечение ВСУ от Донецка позволит покончить с обстрелами города.

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    22 февраля 2024, 15:36 • Новости дня
    Украина призвала Запад отдать ей все вооружения

    Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Запад отдать Киеву весь арсенал вооружений

    Украина призвала Запад отдать ей все вооружения
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал западные страны отдать Киеву все вооружение и технику.

    По его словам, техника уже не будет нужна Европе для следующего конфликта. В пример Данилов привел Данию, которая передала Киеву «всю артиллерию, потому что поняла», что конфликты «будут совсем другие, что это все станет металлоломом, который будет абсолютно не нужен», передает ТАСС.

    По словам Данилова, «Украина лучше понимает, как использовать эти вещи».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО приняла форму войны против коллективного Запада.

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    22 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине

    Глава МИД России Лавров заявил, что переговоры по Украине невозможны из-за высокомерия Запада

    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны не хотят серьезного разговора по Украине, потому что им не позволяет высокомерие и заряженность на русофобию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече по итогам заседания глав МИД G20.

    Лавров заявил, что высокомерная позиция «у немцев особенно проскальзывает», а у англичан она «всегда была и никуда не исчезнет, это неизлечимо». Глава МИД России усомнился возможности переговоров в такой ситуации, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Россия подтвердила свои слова о готовности к переговорам два года назад в Стамбуле, а также обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что он не видит условий для начала переговоров. Лавров подчеркнул, что «западные коллеги» сами должны объяснить, почему они выступают против серьезного диалога по проблемам, которые сами создали на Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад призывает к перемирию на Украине, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку ВСУ.

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    22 февраля 2024, 17:07 • Новости дня
    Качиньский: Украина разорит сельское хозяйство Польши

    Качиньский заявил, что открытие границ для украинского зерна разорит сельское хозяйство Польши

    Качиньский: Украина разорит сельское хозяйство Польши
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Трудности киевского режима не должны ускорять разорение сельского хозяйства Польши, заявил глава самой большой польской оппозиционной парти «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

    Ситуация, в которой находится украинское государство, не означает, что Польша может себе позволить доводить до «глубокой дестабилизации» и до разорения эту важную часть экономики, сказал Качиньский, передает РИА «Новости».

    В апреле 2023 года польское руководство решило действовать в противоречие правилам ЕС, вводя эмбарго на четыре вида украинского зерна, поскольку «не было иного выхода». Варшава пообещала Киеву, что после окончания конфликта на украинской территории заключит «некий базовый польско-украинский трактат», обеспечивающий интересы польского сельскохозяйственного сектора.

    При полном открытии границы сельское хозяйство Польши «попросту перестанет существовать», сказал Качиньский. Оно не способно выдержать конкуренцию с украинским сельским хозяйством.

    Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране в знак протеста против решения ЕК о продлении беспошлинной торговли с Украиной и зеленую политику ЕС. Один из протестующих фермеров призвал президента России Владимира Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем».

    В МИД Польши заявили, что «восхваляющие» российского президента лозунги на протестах фермеров выглядят как попытка «пропутинских агентов» захватить отрасль.

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    22 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Медведев предложил отправлять «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря

    Зампред Совбеза Медведев предложил отправлять на перевоспитание «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря

    Медведев предложил отправлять «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Притаившихся в Новороссии и Донбассе вредителей России необходимо изобличать и отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    По его словам, получивших российские паспорта, но продолжающих ждать новые танки «ждунов» нужно отправлять на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря, передает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что на самом деле тех, кто ждет прихода украинских танков, «не так много», однако есть те, кто просто ожидает, кто победит, чтобы занять его сторону.

    «Такие люди там, безусловно, есть. Тем не менее мы должны работать со всеми... Надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда», – резюмировал политик.

    Ранее Медведев назвал серьезные последствия попыток отнять у России новые регионы.

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    22 февраля 2024, 12:27 • Новости дня
    В Одессе пассажиры трамвая отбили мужчину от сотрудников военкомата

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Одессе на Украине пассажиры в трамвае отбили мужчину от работников военкомата, которые пытались выволочь его из транспортного средства.

    Сотрудник военкомата и пассажир трамвая поссорились, и мужчина метнул в работника документ, после чего тот попытался вытащить оппонента из вагона, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Остальные пассажиры возмутились и оттолкнули сотрудников военкомата, после чего попросили водителя трамвая продолжить движение.

    Ранее в Одессе женщина выгнала из трамвая сотрудника военкомата, который пытался проверить документы у мужчин.

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    22 февраля 2024, 18:55 • Новости дня
    На американском военном полигоне сменили афганскую обстановку на украинскую
    На американском военном полигоне сменили афганскую обстановку на украинскую
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военный полигон для тренировок в Калифорнии изменили так, что обстановка там теперь больше напоминает Украину, а не Ирак и Афганистан, утверждает Washington Post.

    Полигон расположен в Форт-Ирвине в Калифорнии, ранее там воспроизводилось то, с чем американские военные могли столкнуться в Ираке и Афганистане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Теперь же траншеи пересекают позиции, воспроизводящие «пространства боевых действий на Украине».

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    22 февраля 2024, 14:43 • Новости дня
    Арахамия: Часть бригад ВСУ укомплектована лишь на 40%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть подразделений ВСУ укомплектована менее чем наполовину, заявил глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

    По его словам, у Украины нет выбора, проводить или не проводить мобилизацию, потому что в ВСУ большой некомплект в бригадах, есть части, где комплект вообще 40%, передает ТАСС.

    Арахамия добавил, можно вообще не проводить мобилизацию, но тогда прорвется фронт, и тогда уже «хоть миллион людей пошлете, будет уже поздно.

    Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что число мужчин, подлежащих на Украине мобилизации в соответствии с новым законопроектом, может составить максимум 850 тыс. человек.

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    22 февраля 2024, 12:22 • Новости дня
    Стало известно о состоянии отступивших из Крынок морпехов ВСУ

    Высаживавшиеся в Крынках бригады морпехов ВСУ уже практически небоеспособны

    Стало известно о состоянии отступивших из Крынок морпехов ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четыре бригады морской пехоты ВСУ, которые высаживались в освобожденных российскими военными Крынках, потеряли большую часть личного состава и на данный момент практически небоеспособны, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, бригады морской пехоты ВСУ, которые высаживались в Крынках, потеряли большую часть своего личного состава и сейчас практически небоеспособны.

    По его словам, многие из них проходили подготовку в Италии и Британии.

    Ранее источник сообщил, что многие из военнослужащих ВСУ, уничтоженных в Крынках, проходили подготовку в Италии и Британии.

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    22 февраля 2024, 14:04 • Новости дня
    Российские войска заняли более выгодные позиции под Авдеевкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России на Авдеевском направлении перешли на более выгодные рубежи, сообщило российское министерство обороны.

    Подразделения группировки «Центр» на этом направлении также поразили скопления живой силы и техники 53-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й и 116-й бригад теробороны у Орловки и Тоненького в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также они отразили девять атак и контратак ВСУ у Новгородского, Ленинского, Бердычей, Ласточкино и Первомайского в ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 145 человек, пять БМП, два американских БТРа М113, 26 автомобилей и американскую артиллерийскую систему М777.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила формирования 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады теробороны у Новодонецкого и Старомайорского в ДНР.

    ВСУ там потеряли за сутки до 155 человек, танк два БТРа, машину ЗРК «Стрела-10», гаубицу «МСТА-Б», пушку М-46 и станцию РЭБ.

    На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 14-й механизированной бригад ВСУ у Петропавловки в Харьковской области.

    Отражены три атаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Украинская сторона на этом направлении потеряла до 30 человек, два БТРа и три автомобиля.

    При контрбатарейной борьбе поражены: артиллерийская система М777, американская гаубица М198, самоходная пушка «Гиацинт-С» и САУ «Гвоздика».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 28-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Щербаков (Запорожская область), Ивановки и Михайловки (Херсонская область). У Работино (Запорожская область) отражены три атаки.

    Там ВСУ потеряли до 50 человек, два танка, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, гаубица «МСТА-Б» и САУ «Гвоздика».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину американского ЗРК Patriot и живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.

    Средства ПВО сбили переоборудованную для поражения наземных целей ракету ЗРК С-200, восемь снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM. Также за сутки уничтожены 95 украинских дронов.

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    Как Россия развивает главные экспортные ворота

    Резкий разворот России на Восток был бы невозможен без модернизации в том числе железнодорожной инфраструктуры. Развитие Восточного полигона РЖД ведется уже не первый год. В этом году ожидается старт третьего этапа. Зачем Россия тратит триллионы рублей на БАМ и Транссиб и какой эффект получит от этого экономика 17 российских регионов? Подробности

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    Российские войска готовят «клещи» для взятия Угледара

    На Украине заговорили об опасности попадания ВСУ в клещи под Угледаром. Все это происходит на фоне продвижения российских войск на Донецком направлении. За последнее время ВС РФ удалось взять Авдеевку и село Победа, что значительно повышает маневренные возможности армии. В чем заключаются особенности продвижения на этом участке фронта и почему именно Угледар может стать следующей целью ВС России? Подробности

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    Военный врач Иван Демидов: Нелогичные действия спасли нам жизнь

    «Это смертельная рулетка – каждый раз мы не знаем, вернется ли бригада с «ноля» в целости и сохранности. Но всегда надеемся на лучшее». Начальник медицинской части добровольческой бригады «Эспаньола» Иван Демидов (позывной «Ботокс») рассказал газете ВЗГЛЯД об особенностях работы военных медиков на передовой и в ближнем тылу. Подробности

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    Латинская Америка напомнила Израилю про Гитлера

    Конфликт Израиля с президентом Бразилии постепенно превращается в конфликт Израиля со всей Латинской Америкой, где политику еврейского государства стали называть нацистской. Частично это спровоцировано реакцией израильтян: они решили заблокировать бразильского президента, хотя могли бы напомнить бразильцам их собственную связь с нацистами. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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