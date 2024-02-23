Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.23 комментария
Шойгу вручил ордена и медали участникам СВО
Шойгу в штабе Объединенной группировки войск вручил ордена и медали участникам СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск вручил отличившимся при выполнении боевых задач участникам специальной военной операции на Украине ордена Мужества и медали «За отвагу», сообщает Минобороны.
Шойгу выразил военным благодарность за «образцовое выполнение задач». «Уверен, награды не последние», – сказал он. Министр обороны добавил, что у российских войск «впереди много работы», сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Как подчеркнул министр, участники СВО «воюют достойно, за это и награждены государственными наградами», а Россия «по достоинству оценила» их «ратный труд». «Только вперед, только к победе!» – заявил он.
Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества, «поблагодарили их за добросовестную службу, пожелали крепкого здоровья, твердого духа и новых побед во славу Отечества».
Кроме того, замминистра обороны России Виктор Горемыкин наградил военнослужащих группировки «Восток», выполняющих боевые задачи на Южно-Донецком направлении. Ордена Мужества, медали Суворова, Жукова и «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский крест» четвертой степени получили военнослужащие мотострелкового объединения Восточного военного округа и соединения морской пехоты Балтийского флота.
Напомним, в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.