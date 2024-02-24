СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
Банки призвали Лондон установить правовые принципы до конфискации российских активов
Международные банки призвали правительство Британии установить правовые принципы перед возможной конфискацией российских активов, пишет агентство Bloomberg.
Конфискация грозит потрясениями мировой финансовой системе и судебными разбирательствами, передает РИА «Новости».
В банках заявили, что конфискация любых активов должна проходить в рамках, согласованных на международном уровне мер.
Также Лондон был предупрежден, что конфискация может подорвать репутацию Британии как международного финансового центра.