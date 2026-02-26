Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.3 комментария
Sky: В Британии отказали украинским беженцам с больным ребенком в убежище
Британии отказало семье украинских беженцев в предоставлении убежища и предложило ей вернуться на родину и надеть ребенку, страдающему от панических атак, шумоподавляющие наушники, сообщил канал Sky News.
МВД Британии отказало семье беженцев с Украины в предоставлении убежища, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.
В ответе ведомства родителям предложили использовать шумоподавляющие наушники и звукоизолированное помещение, чтобы помочь их дочери справиться с паническими атаками.
«Вы могли бы рассмотреть возможность использования наушников с шумоподавлением и помещения со звукоизоляцией, чтобы помочь вашей дочери справиться с симптомами панических атак», – приводит телеканал выдержку из официального ответа.
В последние месяцы, по данным Sky News, Британия все чаще отказывает украинским беженцам в убежище. Власти страны считают, что на Украине существуют «безопасные зоны», позволяющие возвращать туда людей. В рекомендациях ведомства от января 2025 года говорится, что гуманитарная ситуация на Украине «не столь серьезна».
Статистика свидетельствует о резком ужесточении подхода: в сентябре 2025 года только 4,6% прошений граждан Украины были удовлетворены, тогда как два года назад этот показатель составлял 74,2%.
Программа «Дома для Украины», по которой украинцы могут получить убежище благодаря поддержке британских резидентов, действует до сентября 2028 года и ранее неоднократно продлевалась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия разрешила украинским беженцам привозить детей по специальной визовой схеме. Британия также увеличила срок подачи визы для граждан с Украины.