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    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    40 комментариев
    24 февраля 2024, 10:23 • Новости дня

    Российские военные отбросили ВСУ на 10 км после освобождения Авдеевки

    Командующий группировкой «Центр» заявил, что ВСУ отброшены на 10 км после освобождения Авдеевки

    Российские военные отбросили ВСУ на 10 км после освобождения Авдеевки
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные после освобождения российскими военными Авдеевки отброшены более чем на 10 км, доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев главе Минобороны Сергею Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указано, что во время операции по освобождению Авдеевки ВСУ были отброшены с занимаемых позиций более чем на 10 км. При этом ВС России продолжают наступать на своих направлениях.

    Также Мордвичев сообщил, что после зачистки в Авдеевке в плен сдались порядка 200 украинских военных, а в ближайшее время бойцы группировки «Центр» планируют «выковырять» еще около сотни человек.

    Ранее оборонное ведомство сообщило, что российские военные с помощью беспилотников уничтожили более 700 украинских целей на Авдеевском направлении за две недели.

    23 февраля 2024, 15:22 • Новости дня
    В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией

    Telegraph: ВСУ не могут далее идти в бой с ВС России из-за нехватки боеприпасов

    В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские солдаты признались, что не могут вступать в бой с российскими военными из-за нехватки боеприпасов и средств для борьбы, сообщает The Telegraph.

    Один из опрошенных изданием солдат ВСУ заявил, что если конфликт продолжится еще несколько лет без достаточного количества боеприпасов и средств, то это обернется катастрофой на Украине. По его словам, могут «закончиться люди», либо оставшиеся украинцы сбегут из страны, передает РИА «Новости».

    Украинские военные пожаловались, что уходят с выгодных для них позиций, и теперь им нужно решать, «какую следующую деревню отдать русским».

    Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия завладеет еще большим количеством территорий Украины перед переговорами.

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    23 февраля 2024, 15:38 • Новости дня
    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области

    «Военная хроника»: По аэродрому Кульбакино в Николаевской области Украины нанесены удары

    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появились сообщения, что по аэродрому Кульбакино в Николаевской области на Украине нанесены несколько ударов ВС России.

    Военкоры сообщают, что на этом аэродроме базировалась 299-я авиационная бригада тактической авиации ВСУ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Отмечается, что аэродром использовался для Су-24М 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины.

    Ранее сообщалось, что в городе Днепр (Днепропетровск) произошел пожар на резервуарах с топливом после взрывов, которые прогремели ночью.

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    23 февраля 2024, 15:01 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины проведут новое контрнаступление в Черном море и готовят много сюрпризов России, заявил в интервью телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина будет развивать «успех в Черном море», и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы», передает RT со ссылкой на Fox News.

    Ранее Зеленский заявил, что Украина не желает «повторять Минские соглашения» и «не верит в новые замороженные конфликты».

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    23 февраля 2024, 11:43 • Новости дня
    Военкор показал бой за выход к дороге жизни в Авдеевке

    Военкор RT Филатов показал бой за выход к дороге жизни в Авдеевке

    Военкор показал бой за выход к дороге жизни в Авдеевке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент RT Андрей Филатов опубликовал бой отряда «Шторм» за выход к дороге жизни ВСУ в Авдеевке.

    На кадрах – штурмовики атакуют ночью позиции ВСУ и выдвигаются малыми группами к ключевому зданию рядом с дорогой на 9-й квартал. Отряду «Шторм» удалось вместе с другими подразделениями отрезать украинский гарнизон на коксохимическом комбинате в Авдеевке и выйти к перекрестку дороги на Ласточкино, передает RT.

    Ранее военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады ЦВО показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки.

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    23 февраля 2024, 17:53 • Новости дня
    Жога ответил шуткой на санкции ЕС

    Спикер парламента ДНР Жога ответил шуткой про пакет с пакетами на санкции ЕС

    Жога ответил шуткой на санкции ЕС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, попавший в санкционный список Евросоюза, прокомментировал эту новость шуткой про пакет с пакетами.

    Жога назвал 13-й пакет санкций ЕС, куда он был внесен вместе со многими достойными людьми, «чертовой дюжиной коллективного Запада».

    «Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?» – написал спикер парламента ДНР в своем Telegram-канале.

    Ранее Жога был внесен в очередной пакет санкций за то, что якобы «поддерживает и реализует действия, которые подрывают целостность, суверенность и независимость Украины». Ему и другим внесенным в список запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы в европейских банках подлежат заморозке.

    Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в том числе ограничив поставки деталей для беспилотников.

    Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

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    23 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли 37 ударов по украинским объектам ВПК и аэродромам

    Минобороны: ВС России за неделю нанесли 37 ударов по украинским объектам ВПК и аэродромам

    ВС России за неделю нанесли 37 ударов по украинским объектам ВПК и аэродромам
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам ВПК Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    ВС России нанесли удары по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ, поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

    Все назначенные объекты были успешно поражены, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в Сети появились сообщения, что по аэродрому Кульбакино в Николаевской области на Украине нанесены несколько ударов ВС России.

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    23 февраля 2024, 17:39 • Новости дня
    Евросоюз внес в список санкций военных и глав оборонных предприятий России
    Евросоюз внес в список санкций военных и глав оборонных предприятий России
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Аркадий Романов, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, а также члены администрации Херсонской области попали в 13-й санкционный список Евросоюза, следует из публикации в «Официальном журнале ЕС».

    В документе утверждается, что исполняя свои должностные обязанности, вице-адмирал Романов якобы «подрывает целостность, суверенность и независимость Украины», передает ТАСС.

    Также ЕС также решил ввести ограничения против заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Аркадия Романова.

    Кроме того, под санкции попали председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, министр труда и социальной политики Алла Бархатнова, министр промышленности Херсонской области Семен Машкауцан.

    ЕС также ввел ограничения против врио министра здравоохранения области Артыша Сата, министра образования Алексея Галченкова и министра информационной политики Херсонской области Евгения Брыкова.

    Также в 13-й пакет санкций ЕС включены генеральные директора Вятского машиностроительного предприятия «Авитек» Александр Иванов, «МГ-Флот» Владимир Бобров, Всероссийского научно-исследовательского института радиотехники Владимир Зайцев, судоходной компании АЗИА Владимир Шастин, Ульяновского механического завода Сергей Чурин, «ПСВ Технологии» Сергей Петров, Московского научно-исследовательского института «Агат» Михаил Иванчихин, «Оборонлогистики» Михаил Лукьянов, «Совфрахта» Надежда Решетнева, «Марин транс шиппинг» Николай Панков.

    Руководителей оборонных предприятий «обвинили» в разработке вооружений или оказании логистической и иной поддержки Минобороны, также утверждается об их ответственности в дестабилизации Украины и «аннексии Крыма».

    Ранее в 13-й пакет санкций Евросоюза против России впервые включены компании из Гонконга. Также рестрикции введены против трех компаний материкового Китая.

    Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в том числе ограничив поставки деталей для беспилотников.

    Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании получили новые возможности из-за введенных западных санкций, они «не жадничают» и вкладываются в свое развитие.

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    23 февраля 2024, 12:09 • Новости дня
    В Австралии заявили о фактической победе России на Украине после взятия Авдеевки

    Эксперт Кевин заявил, что украинская армия и государство деморализованы из-за военных побед России

    Tекст: Вера Басилая

    Провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ, заявил австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин.

    Австралийский эксперт считает, что можно считать, что Россия уже победила в военной операции на Украине. По его словам, Киев очень слаб, экономика и энергетика Украины почти разрушены, а существование государства пока искусственно поддерживается Западом, передает ТАСС.

    Кевин указал, что ВСУ были фактически разгромлены или блокированы превосходящими в военном отношении российскими войсками по всей линии фронта в новых регионах России, а также на юго-востоке Харьковской области, которая все еще находится под Украиной. Кроме того, ВС России продолжают двигаться вперед.

    Аналитик уверен, что никакая военная техника и вооружения не помогут ВСУ изменить положение вещей на поле боя, а дополнительная помощь Киеву только лишь отсрочит неизбежное поражение и приведет к новым бессмысленным потерям.

    По словам Кевина, Украина потеряла с февраля 2022 года три подготовленные Западом армии, а поражение в Авдеевке серьезно ударило по боевому духу ВСУ. Он предупредил, что при серьезном наступлении российских войск наступит полный коллапс и поражение украинской армии в течение нескольких дней или недель.

    Эксперт подчеркнул, что Кремль не желает уничтожать население Украины и инфраструктуру, о чем говорит неторопливое продвижение ВС России. По его словам, остается открытым вопрос: где пройдет граница между Россией и денацифицированным, географически меньшим и политически нейтральным украинским государством?

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска готовят «клещи» для взятия Угледара.

    Коментарии (3)
    23 февраля 2024, 13:32 • Новости дня
    Во Франции призвали Киев не перекладывать вину на Запад из-за Авдеевки

    Французский полковник де Жонг: Украина не имеет права винить Запад в провале ВСУ в Авдеевке

    Tекст: Вера Басилая

    Критическое положение ВСУ связано с провалом контрнаступления, что повлекло за собой череду проблем в рядах украинской армии, это не вина Запада, заявил в эфире телеканала LCI полковник французской армии в отставке Пэр де Жонг.

    Французский полковник заявил, что не вина Запада в том, что глобальный контекст для украинцев вызывает беспокойство, не нужно говорить, что это наша вина. По его словам, союзники Украины считали, что Украина победит, и придерживались этой модели. Де Жонг напомнил, что полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а Зеленский обещал поехать купаться в Черном море, передает РИА «Новости».

    Он считает, что ситуация в ВСУ связана с провалом контрнаступления, что привело к проблемам в рядах украинской армии, и амбициозным планам Киева в таком случае не суждено сбыться. По его словам, в этой сложной ситуации возвращаются трудности на Украине.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции фактически обвинил западные страны в том, что Россия взяла верх. Он заявил, что Запад создал для Украины «искусственный дефицит вооружения, в особенности артиллерии и средств дальнего поражения».

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    23 февраля 2024, 14:25 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о хронически больных бойцах в пополнении ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют на фронт неподготовленных и хронически больных бойцов, которые до окопа дойти не могут, сообщил пленный военнослужащий пятой штурмовой бригады ВСУ Алексей Решетников.

    Пленный рассказал, что за четыре дня ему показали все типы оружия, из которых он не стрелял, после чего кинули без практики на дальние точки в окоп. По словам Решетникова, с ним должны были быть еще несколько человек, но они не смогли дойти: у одного – астма, у второго – больные ноги. И таких хронически больных в пополнении ВСУ очень много, сказал украинский военнослужащий, передает ТАСС.

    Он добавил, что среди штурмовиков много мобилизованных, которые не хотят воевать, за что командиры используют их как «приманку», отправляя их в самые тяжелые точки фронта. Кроме того, украинская артиллерия бьет по своим. По его словам, ему не отправляли ни подмоги, ни смены, он замерзал на посту, несколько раз глушило.

    Пленный добавил, что командование нанесло удар по его точке, когда узнали, что рядом находятся российские военные, он еле успел спрятаться. Решетников подчеркнул, что страшно было выходить, когда «свои» стреляли.

    Солдат отметил, что в плену к украинским военным относятся очень хорошо: дают помыться, поесть и поспать, оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

    Ранее командир 2-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ Александр Гарнага рассказал, что две украинские бригады сейчас наспех формируются из молодых служащих теробороны.

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    23 февраля 2024, 16:24 • Новости дня
    Премьер Бельгии заявил о тяжелой ситуации на поле боя для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на поле боя складывается для Киева неблагоприятно, Украине необходима дальнейшая поддержка Евросоюза, заявил премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александр Де Кроо.

    Бельгийский премьер заявил, что несмотря на нехорошую ситуацию на поле боя для Украины, «это не означает, что мы должны сдаться», передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, Киеву необходима поддержка Вашингтона, которую Конгресс пока не может согласовать.

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    24 февраля 2024, 09:58 • Новости дня
    Шойгу: Всему миру понятно, что автомат Калашникова – лучший

    Глава Минобороны Шойгу заявил, что весь мир понимает преимущества автомата Калашникова

    Tекст: Александра Юдина

    Автомат Калашников – лучший и это понятно всему миру, заявил во время поездки в зону спецоперации глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

    По его словам, всему миру известно, что лучший автомат – это «Калашников», указано в Telegram-канале ведомства.

    «Нет, все равно лезут», – добавил Шойгу, отметив, что в зоне спецоперации российские военные сталкиваются со всем военно-промышленным потенциалом НАТО в полном объеме.

    Ранее «Калашников» сообщил о двукратном увеличении поставок АК-12 в войска. Кроме того, концерн «Калашников» планирует внести изменения в конструкцию автомата АК-12 по итогам его применения в зоне СВО.

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    24 февраля 2024, 08:40 • Новости дня
    ВС России уничтожили более 700 целей на Авдеевском направлении с помощью дронов

    Минобороны сообщило о более 700 выполненных целях на Авдеевском направлении с помощью российских дронов

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные с помощью беспилотников уничтожили более 700 украинских целей на Авдеевском направлении за две недели, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в течение последних двух недель российские ударные беспилотники на Авдеевском направлении уничтожили более 700 различных украинских целей, в том числе бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также живая сила противника.

    Ранее российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink.

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    24 февраля 2024, 08:26 • Новости дня
    Шойгу проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне спецоперации

    Минобороны: Шойгу проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне спецоперации, где заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба.

    В Telegram-канале оборонного ведомства указано, что министр заслушал доклады командующего группировкой «Центр» и офицеров штаба по обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении.

    Как отметил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев, существенно возросла эффективность применения российскими подразделениями разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов.

    Также командующий заявил министру обороны, что несмотря на жалобы Киева на нехватку снарядов, интенсивность работы артиллерии ВСУ не снизилась.

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    24 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Шойгу сообщил о предстоящей поставке в ВС России управляемых ИИ беспилотников

    Шойгу сообщил о ближайшей поставке в ВС России беспилотников, управляемых с помощью ИИ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Поставка беспилотников, которые управляются с использованием искусственного интеллекта, в ВС России готовится, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    По словам главы ведомства, ИИ повысит эффективность применения беспилотников, передает ТАСС.

    Командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев отметил, что разведывательные дроны «Орлан-30» хорошо зарекомендовали себя при освобождении Авдеевки.

    Ударные беспилотники на авдеевском направлении уничтожили более 700 различных целей за две недели. В том числе пострадала бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные средства противника.

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      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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