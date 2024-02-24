Российские военные отбросили ВСУ на 10 км после освобождения Авдеевки

Командующий группировкой «Центр» заявил, что ВСУ отброшены на 10 км после освобождения Авдеевки

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что во время операции по освобождению Авдеевки ВСУ были отброшены с занимаемых позиций более чем на 10 км. При этом ВС России продолжают наступать на своих направлениях.

Также Мордвичев сообщил, что после зачистки в Авдеевке в плен сдались порядка 200 украинских военных, а в ближайшее время бойцы группировки «Центр» планируют «выковырять» еще около сотни человек.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что российские военные с помощью беспилотников уничтожили более 700 украинских целей на Авдеевском направлении за две недели.