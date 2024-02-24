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Российские военные отбросили ВСУ на 10 км после освобождения Авдеевки
Командующий группировкой «Центр» заявил, что ВСУ отброшены на 10 км после освобождения Авдеевки
Украинские военные после освобождения российскими военными Авдеевки отброшены более чем на 10 км, доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев главе Минобороны Сергею Шойгу.
В Telegram-канале ведомства указано, что во время операции по освобождению Авдеевки ВСУ были отброшены с занимаемых позиций более чем на 10 км. При этом ВС России продолжают наступать на своих направлениях.
Также Мордвичев сообщил, что после зачистки в Авдеевке в плен сдались порядка 200 украинских военных, а в ближайшее время бойцы группировки «Центр» планируют «выковырять» еще около сотни человек.
Ранее оборонное ведомство сообщило, что российские военные с помощью беспилотников уничтожили более 700 украинских целей на Авдеевском направлении за две недели.