Жога ответил шуткой на санкции ЕС

Спикер парламента ДНР Жога ответил шуткой про пакет с пакетами на санкции ЕС

Tекст: Вера Басилая

Жога назвал 13-й пакет санкций ЕС, куда он был внесен вместе со многими достойными людьми, «чертовой дюжиной коллективного Запада».

«Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?» – написал спикер парламента ДНР в своем Telegram-канале.

Ранее Жога был внесен в очередной пакет санкций за то, что якобы «поддерживает и реализует действия, которые подрывают целостность, суверенность и независимость Украины». Ему и другим внесенным в список запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы в европейских банках подлежат заморозке.

Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в том числе ограничив поставки деталей для беспилотников.

Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.