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    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

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    22 февраля 2024, 13:12 • Новости дня

    Путин похвалил Татарстан за достойную организацию «Игр будущего»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин отметил высокий уровень, на котором власти Татарстана смогли организовать проведение Игр будущего. Слова благодарности он озвучил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

    «Хотел вас поблагодарить за помощь в организации вчерашнего мероприятия», – сказал российский лидер, уточнив, что имеет в виду проведение Игр будущего. «На высоком очень уровне сделано. Но, как обычно, в Татарстане получается. Вы умеете это делать», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Президент подчеркнул, что это мероприятие не республиканского и даже не национального, а международного уровня. «И все очень достойно, достойно России. Спасибо», – добавил Путин.

    Минниханов сообщил, что высокопоставленные гости церемонии открытия Игр будущего остались очень довольны. На что Путин поинтересовался, удалось ли показать Казань, в частности, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, который уже улетел домой. «Ну, немножко», – сказал глава региона.

    Глава Татарстана со своей стороны доложил президенту, что вертолетный и авиационный заводы республики проходят большую модернизацию. «В прошлом году мы 75 вертолетов изготовили, сейчас наращиваем мехобработку, у нас потенциал будет намного больше», – сказал Минниханов.

    Напомним, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев присоединился к встрече, которую Путин проводит с Миннихановым.

    Президент прибыл в Казань в среду. Накануне у него была насыщенная программа: Путин вместе лидерами СНГ принял участие в открытии Игр будущего, а также провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главой Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком.

    Кроме того, в среду Путин осмотрел на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М и предложил дать одному из них имя Минтимера Шаймиева.

    21 февраля 2024, 13:50 • Новости дня
    Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН

    Полянский: Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН

    Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произвело фурор в Организации Объединенных Наций, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский RTVI.

    «Интерес – это мягко сказано», – сказал он, отвечая на вопрос об эффекте от интервью.

    По слова Полянского, вопросы по поводу беседы Путина и Карлсона задают не только дипломаты, но даже техперсонал ООН, передает ТАСС.

    «Останавливаются и говорят: «О-о, слушайте, такое было интервью, господин посол, вообще замечательное! А вот как он такое сказал? А почему он сказал? Мы такого никогда не слышали», – рассказал Полянский.

    Настоящий фурор, произведенный в ООН интервью, чувствуется, констатировал дипломат.

    При этом Полянский отметил, что западные коллеги делают вид, будто ничего не произошло, в то же время многие другие страны понимают, насколько важен этот информационный прорыв.

    «Западный мир давно уже окружил себя таким пузырем лжи, за который очень трудно пробиться», – указал он. В таких условиях альтернативные источники информации типа соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), журналисты типа Такера Карлсона пробивают эту защиту.

    По мнению Полянского, последствия от интервью еще проявят себя.

    Первый заместитель постпреда России обратил внимание на удивление многих от того, что президент может на протяжении двух часов держать такую дискуссию «в прямом эфире без какой-либо перезаписи и без каких-либо бумажек, с цифрами и фактами на руках».

    Он указал, что есть некоторые лидеры, которые, наверное, уже имя своего не помнят.

    «Во-вторых, конечно же, многие с трудом себе представляют реальную ситуацию, реальное отношение россиян к украинцам, украинцев к россиянам, не представляют себе генезис вот этого кризиса, не представляют ту роль, которую Запад сыграл в генезисе этого кризиса. И для них это очень важно – особенно сказанное из первых уст», – заключил Полянский.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде.

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    21 февраля 2024, 13:36 • Новости дня
    Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М

    Путин в Казани поднялся за штурвал модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М

    Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М
    @ Искандер Асабаев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин по прилете в Татарстан в среду посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М.

    Такие самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады России, передает ТАСС.

    В кабину одного из самолетов – за штурвал – Путин поднялся лично. Там он провел около десяти минут. Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. «[Это] человек, который много сделал для всей страны, для всей России», – подчеркнул Путин.

    Также глава государства ознакомился с презентацией о работе завода, планах производства и привлечении кадров, в том числе молодых.


    Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Напомним, Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

    Ранее в среду Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям ВКС России. Глава государства передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

    Путин подчеркнул, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта.

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    22 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Высказывания Джо Байдена, который разыгрывает из себя «голливудского ковбоя», в адрес президента России Владимира Путина оскорбляют только сами США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что хамские заявления из уст американского лидера вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Однако это, по словам Пескова, является огромным позором для самих Штатов.

    «Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА «Новости» назвал хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес Путина старческим маразмом. Парламентарий отметил, что Байден «впадает в детство», мир кажется ему песочницей, играть в которой может только он сам. Шеремет считает, что капризного ребенка надо перевоспитывать», и выразил уверенность, что американский народ на предстоящих выборах не повторит своей ошибки.

    По его словам, Байден сродни голому королю, который живет в своем выдуманном и мрачном мире.

    Песков также называл резкие высказывания «недопустимой и непростительной» риторикой лидера страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии, которая «уже была повержена».

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Байден некомпетентен и находится не в своем уме.

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    21 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин встретился с главой Республики Сербской

    Путин встретился в Казани с главой Республики Сербской Додиком

    Путин встретился с главой Республики Сербской
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком в международном выставочном центре «Казань Экспо».

    Путин поблагодарил Додика за поддержание отношений между странами, передает ТАСС.

    «Представители руководства Республики Сербской у нас регулярно. Мы сотрудничаем по самым разным направлениям. И уверен, что и этот ваш визит пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений», – подчеркнул российский президент.

    Перед визитом в Казань президент Республики Сербской находился с рабочим визитом в Белоруссии, где провел переговоры с президентом страны Александром Лукашенко.

    Ранее сообщалось, что президент Республики Сербской исключил вступление в НАТО.

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    21 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин дал старт Играм будущего в Казани
    Путин дал старт Играм будущего в Казани
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в Казани дал старт международному мультиспортивному турниру «Игры будущего». Торжественная церемония открытия состоялась в выставочном центре «Казань-Экспо».

    «В добрый путь», – объявил российский лидер после того, как он и другие лидеры стран СНГ выступили перед участниками церемонии, передает ТАСС.

    Напомним, Владимир Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.

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    21 февраля 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане
    Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане.

    Такое предложение озвучил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Российского государства. «Супер», – отреагировал Путин на эту идею, передает ТАСС.

    Встреча глав России и Казахстана прошла в Казани, где сегодня открывается первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».

    «Я много раз подчеркивал и еще раз хочу сказать: спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников (на Играх будущего) из более чем 100 стран, из 104 стран приехали, с разных континентов», – сказал Путин.

    Ранее Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

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    21 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего»
    Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего»
    @ Сергей Бобылев/РГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии диджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.

    «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    «Игры будущего» являются даром России мировой спортивной семье, они свободны от политической конъюнктуры и двойных стандартов, подчеркнул российский лидер. Путин назвал «Игры будущего» уникальной историей для мирового спорта и подчеркнул, что эта история начинается в России.

    Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

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    22 февраля 2024, 02:29 • Новости дня
    Лавров оценил реакцию на интервью Путина Карлсону на Западе

    Лавров отметил «остервенение» на Западе из-за интервью Путина Карлсону

    Лавров оценил реакцию на интервью Путина Карлсону на Западе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    На Западе интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону встретили «с остервенением», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на министерском заседании G20 в Рио-де-Жанейро заявил, что в интервью оказалась «изложена правда, которую западные элиты скрывают от своих избирателей», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул двойные стандарты Запада и готовность западных стран пожертвовать дипломатией ради силового противоборства, «гибридных войн» и желания нанести сопернику стратегическое поражение.

    Запад «подтачивает базовые устои международного общения», а «объективный процесс формирования многополярного миропорядка» встречает «серьезное сопротивление», заявил он. Лавров указал, что попираются нормы права, в том числе «суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела и самоопределение народов».

    Лавров обвинил Запад в неоколониализме и попытках прикрыть стремление к доминированию красивыми лозунгами. Он заявил, что Запад «вместо ооноцентричной архитектуры продвигает узкоблоковые альянсы» и «закрытые клубы», делит мир на «цветущий сад» и «джунгли».

    «По непонятным критериям страны вдруг объявляются то демократиями, то диктатурами. Так на практике выглядят пресловутые «правила», которые Запад проталкивает взамен международного права», – сказал он.

    Напомним, Лавров заявил, что интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде.

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    21 февраля 2024, 18:31 • Новости дня
    Путин: Россия может стать лидером по развитию креативных видов спорта
    Путин: Россия может стать лидером по развитию креативных видов спорта
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия имеет все шансы стать лидером по развитию креативных видов спорта, которые сегодня очень популярны у молодежи, заявил российский лидер Владимир Путин, обсуждая с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым проведение Игр будущего.

    Глава государства обратил внимание на то, сколь представительная делегация приехала на турнир из Казахстана. «Ваши ребята, спортсмены, приехали сюда и будут выступать по 13 дисциплинам. Такая команда серьезная у вас, много креативных молодых людей. Для меня даже было неожиданно, что такая представительная делегация из Казахстана», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Игры будущего пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Соревнования будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

    Ранее Владимир Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане.

    Напомним, в среду российский лидер прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

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    21 февраля 2024, 17:47 • Новости дня
    Эксперт: Герои СВО становятся новой элитой российского общества

    Политолог Данилин прокомментировал вручение президентом госнаград воинским частям и подразделениям ВКС

    Эксперт: Герои СВО становятся новой элитой российского общества
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Недавнее освобождение Авдеевки в ДНР произошло в том числе благодаря высочайшей квалификации и героизму пилотов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду президент Владимир Путин вручил госнаграды воинским частям и подразделениям Воздушно-космических сил.

    «Герои СВО – это не просто военные, это элита российского общества. И пусть некоторые еще не осознали этого, но мы прямо сейчас наблюдаем становление этой элиты. Что важно, статус этот присвоен не просто так, а по заслугам, по достоинству, по долгу, выполняемому в ходе спецоперации», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Я напомню, что боевые летчики ежедневно на поле боя выполняют операции для поддержки сухопутных сил и подавления противника. К примеру, недавнее освобождение Авдеевки в ДНР произошло в том числе благодаря высочайшей квалификации и героизму пилотов», – указал он.

    «Крайне важно, что наш президент постоянно лично демонстрирует общественное уважение и почет к участникам СВО, к тем, кто рискует жизнью. И глава государства, и общество живут с глубоким уважением и чувством признательности за то, что бойцы защищают Родину, возводя на пьедестал чувство любви к стране. То, что еще недавно можно было считать просто высокопарными словами, теперь стало частью нашей реальности», – резюмировал политолог.

    В среду президент Владимир Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям и подразделениям Воздушно-космических сил (ВКС). Орденом Суворова он наградил 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава. Орденом Жукова – летчиков 15-й бригады армейской авиации. Орденом Кутузова – 487-й отдельный вертолетный полк.

    «Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции, совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи», – сказал Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинское небо становится доступнее для российской боевой авиации.

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    21 февраля 2024, 22:59 • Новости дня
    Путин сыграл в фиджитал флорбол

    Путин на полях Игр будущего сыграл в фиджитал флорбол и забил гол

    Путин сыграл в фиджитал флорбол
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин после торжественной церемонии открытия Игр будущего осмотрел зоны проведения турнира, сыграл в фиджитал флорбол (разновидность хоккея с мячом) и забил гол.

    Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел экскурсию для лидеров России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они посетили стенды гонок дронов, фиджитал сквоша, флорбола, бокса, фехтования, регби и цифрового триатлона, передает ТАСС.

    Также президенты зашли в зал YOTA Phygital Moba, где шел турнир по Dota2, передает РИА «Новости».

    Напомним, состязания будут проходить с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

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    21 февраля 2024, 20:35 • Новости дня
    В Кремле заявили, что Путин поддерживает Валиеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, безусловно, поддерживает российскую фигуристку Камилу Валиеву, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Комментируя ТАСС тот факт, что на открытии Игр будущего глава государства сидел рядом со спортсменкой, Песков подчеркнул, что Валиева один из послов Игр фиджитал. Он добавил, что Путин, конечно, поддерживает фигуристку.

    Путин в Казани сегодня дал старт международному мультиспортивному турниру «Игры будущего». Торжественная церемония открытия состоялась в выставочном центре «Казань-Экспо».

    Напомним, спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и лишил ее всех медалей и титулов, полученных с 25 декабря 2021 года.

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    21 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет любимым досугом россиян

    Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет со временем любимым досугом россиян

    Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет любимым досугом россиян
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин убежден, что фиджитал-спорт станет со временем любимым досугом в России, об этом он сказал на церемонии открытия «Игр будущего» в Казани.

    «Уверен, в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт. Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений. И, конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность Игр будущего», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.

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    21 февраля 2024, 15:48 • Новости дня
    Названо время начала послания Путина Федеральному собранию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля в полдень, сообщил источник в парламенте.

    «Послание (состоится) в 12.00 мск в Гостином дворе», – сообщил источник РИА «Новости». Накануне мероприятия участвующим в нем законодателям предстоит сдать ПЦР-тесты, сказал он.

    Другой источник агентства уточнил, что депутаты и сенаторы отправятся на выступление главы государства с посланием централизованно – в 10.30 мск.

    Ранее сообщалось, что Путин в ходе послания Федеральному собранию обозначит задачи на ближайшие шесть лет.

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    21 февраля 2024, 16:42 • Новости дня
    Путин в Казани провел встречу с главой Киргизии

    Путин провел встречу с главой Киргизии Жапаровым в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров встретились в Казани и обсудили российско-киргизские отношения.

    Российский лидер отметил, что отношения России и Киргизии успешно развиваются во всех сферах, передает РИА «Новости».

    «Что касается наших двусторонних отношений, то они основаны на договоре нашем фундаментальном и развиваются успешно, причем по всем направлениям. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров, 35% прямых инвестиций тоже из России в киргизскую экономику пришли, будем и дальше работать над этими вопросами», – сказал Путин.

    Отношения стран развиваются и в гуманитарной сфере, отметил он. Российский лидер поблагодарил Жапарова за то, что власти Киргизии уделяют внимание развитию русского языка в стране.

    Ранее Путин также встретился с главой Республики Сербской Милорадом Додиком и поблагодарил его за поддержание отношений между странами.

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    СВО превращает экономику Украины в руины

    С начала боевых действий Украина лишилась 30% своей экономики, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Страна потеряла 3,5 млн рабочих мест. Как отмечают эксперты, многие секторы экономики могут быть утрачены навсегда, потому что ситуация ухудшалась все время после Евромайдана, а начало СВО лишь усугубило кризис. В каких сферах Украина понесла наиболее серьезные потери? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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