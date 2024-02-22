Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.0 комментариев
Путин похвалил Татарстан за достойную организацию «Игр будущего»
Президент Владимир Путин отметил высокий уровень, на котором власти Татарстана смогли организовать проведение Игр будущего. Слова благодарности он озвучил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
«Хотел вас поблагодарить за помощь в организации вчерашнего мероприятия», – сказал российский лидер, уточнив, что имеет в виду проведение Игр будущего. «На высоком очень уровне сделано. Но, как обычно, в Татарстане получается. Вы умеете это делать», – передает ТАСС слова российского лидера.
Президент подчеркнул, что это мероприятие не республиканского и даже не национального, а международного уровня. «И все очень достойно, достойно России. Спасибо», – добавил Путин.
Минниханов сообщил, что высокопоставленные гости церемонии открытия Игр будущего остались очень довольны. На что Путин поинтересовался, удалось ли показать Казань, в частности, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, который уже улетел домой. «Ну, немножко», – сказал глава региона.
Глава Татарстана со своей стороны доложил президенту, что вертолетный и авиационный заводы республики проходят большую модернизацию. «В прошлом году мы 75 вертолетов изготовили, сейчас наращиваем мехобработку, у нас потенциал будет намного больше», – сказал Минниханов.
Напомним, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев присоединился к встрече, которую Путин проводит с Миннихановым.
Президент прибыл в Казань в среду. Накануне у него была насыщенная программа: Путин вместе лидерами СНГ принял участие в открытии Игр будущего, а также провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главой Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком.
Кроме того, в среду Путин осмотрел на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М и предложил дать одному из них имя Минтимера Шаймиева.