Путин похвалил Татарстан за достойную организацию «Игр будущего»

Tекст: Ольга Никитина

«Хотел вас поблагодарить за помощь в организации вчерашнего мероприятия», – сказал российский лидер, уточнив, что имеет в виду проведение Игр будущего. «На высоком очень уровне сделано. Но, как обычно, в Татарстане получается. Вы умеете это делать», – передает ТАСС слова российского лидера.

Президент подчеркнул, что это мероприятие не республиканского и даже не национального, а международного уровня. «И все очень достойно, достойно России. Спасибо», – добавил Путин.

Минниханов сообщил, что высокопоставленные гости церемонии открытия Игр будущего остались очень довольны. На что Путин поинтересовался, удалось ли показать Казань, в частности, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, который уже улетел домой. «Ну, немножко», – сказал глава региона.

Глава Татарстана со своей стороны доложил президенту, что вертолетный и авиационный заводы республики проходят большую модернизацию. «В прошлом году мы 75 вертолетов изготовили, сейчас наращиваем мехобработку, у нас потенциал будет намного больше», – сказал Минниханов.

Напомним, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев присоединился к встрече, которую Путин проводит с Миннихановым.

Президент прибыл в Казань в среду. Накануне у него была насыщенная программа: Путин вместе лидерами СНГ принял участие в открытии Игр будущего, а также провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главой Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком.

Кроме того, в среду Путин осмотрел на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М и предложил дать одному из них имя Минтимера Шаймиева.