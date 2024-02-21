  • Новость часаПутин дал старт Играм будущего в Казани
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    В Госдуме допустили денонсацию территориального договора с США
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    Билан спел гимн России на открытии «Игр будущего» (ВИДЕО)
    В Польше заявили о «российских агентах» среди протестующих фермеров
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    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Байдена «уходят», борьба за власть только начинается

    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Греция стала единственной православной страной с однополыми браками

    В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

    18 комментариев
    21 февраля 2024, 21:03 • Новости дня

    «Игры будущего» назвали важным элементом спортивного суверенитета России

    Чемпионы мира рассказали о методах достижения Россией спортивного суверенитета

    «Игры будущего» назвали важным элементом спортивного суверенитета России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Суверенитет России состоит из нескольких аспектов. И спортивный суверенитет в этом контексте крайне значим. Одна из его задач заключается в том, чтобы создавать новые форматы и соревнования, которые будут чисты и справедливы. Таким форматом являются открывшиеся во вторник в Казани «Игры будущего», заявили призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр, а также политологи на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: «Как Россия защищает свой суверенитет».

    Для России крайне важен суверенитет в области спорта и всего, что с ним связано, заметил Сергей Карякин, гроссмейстер, двукратный победитель командного чемпионата мира по шахматам в составе команды России, сопредседатель «Ассоциации студенческих спортивных клубов России». «Я считаю, что мы на пороге больших изменений, нам нужно выбрать правильную линию поведения, формат БРИКС – ответ на этот запрос. Потому что объединение – это огромное количество иностранных спортсменов из дружественных стран», – пояснил он.

    «Также нам сейчас важно развивать спорт внутри России, поддерживать стремление детей к спорту. Например, по всей стране открываются шахматные клубы, где будут бесплатно проходить занятия и турниры. Наша страна всегда исходила из принципа, что спорт должен объединять. И мы все объединены вокруг нашего лидера, который отстаивает суверенитет в глобальном смысле слова, а мы поддерживаем суверенитет в спорте», – указал шахматист.

    И «Игры будущего», стартующие в Казани, – один из показателей достижения Россией спортивного суверенитета, добавила Светлана Журова, чемпионка мира и Олимпиады, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам. «Это уникальный формат международных соревнований. Состязания объединят на одной площадке как киберспорт, так и спорт классический. Россия открывает возможности для огромного числа молодых ребят, в том числе для тех, у кого не получилось в спорте высоких достижений. Это возможность продлить спортивную жизнь», – пояснила она.

    «Наша задача как раз заключается в том, чтобы создавать новые форматы, другие игры, другие соревнования, которые будут чисты, справедливы и по понятным правилам», – добавила депутат, напомнив, что за 14 дней в состязаниях примут участие около двух тысяч спортсменов из более чем 100 стран мира.

    В целом сегодня приходится говорить о нескольких аспектах суверенитета, пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «Это государственный, территориальный, экономический, культурный и информационный аспекты. Многие заявляют тему суверенитета с точки зрения восстановления справедливости как базовой ценности, как справедливого мироустройства. Специальная военная операция не просто должна защитить наш суверенитет, но надолго обеспечить необходимый уровень безопасности», – пояснил он.

    «Суверенитет – это неделимое понятие. Он либо есть, либо его нет. Мы должны учитывать суверенитет, наши интересы, наши риски, у нас есть долгосрочное представление обо всех этих вещах», – указал он.

    «Мы наблюдаем сегодня очередной вал претензий со стороны Запада, цель которых – делигитимация, попытки дискредитировать власть в нашей стране, развести общество и власть. Но эти попытки бесплодны и не способны привести к серьезным общественным потрясениям», – пояснил модератор дискуссии Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    По его словам, ценность суверенитета для России абсолютна, и достижение независимости нашей страны в разных сферах – это первоочередная и стратегическая задача, поставленная президентом, которая отвечает главному общественному запросу.

    «Мы видели, как против России были введены беспрецедентные экономические санкции. Но вместе с тем весь мир признает – наша экономика растет и развивается. Против России была развернута экономическая война с попыткой блицкрига, но попытка эта провалилась. Россия адаптировалась, перестроилась», – напомнил Вячеслав Сутырин, проректор Государственного академического университета гуманитарных наук.

    Но, по его словам, успешные действия России разрушают попытки Запада установить глобальную монополию и в военно-политическом плане. «У России есть полный цикл производства современных вооружений, воля, решимость отстаивать свои цели. В стратегическом плане у нас выстроена хорошая работа», – добавил эксперт.

    «Мы часто слышим о многополярном и однополярном мирах. За счет чего обеспечивается доминирование? За счет технологического преимущества, что подтверждают и исторические примеры. Технологическое неравенство – база для неоколониализма. Поэтому обеспечение технологического суверенитета является ключевой задачей России на ближайшее время», – пояснил политолог Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    Спикер напомнил, что Россию уже пытались ограничить в доступе к технологиям: «Развитие науки и технологий – важнейший элемент национальной конкурентоспособности России как государства и фундамент технологического суверенитета. Поэтому Владимир Путин уделяет особенное внимание этому вопросу».

    Отдельного упоминания заслуживает культурный суверенитет нашей страны, пояснил модератор Данилин. «В последнее время часто используется термин «культура отмены». Однако это следовало бы назвать отменой нашей культуры на Западе, легализацией русофобии, культурного нацизма», – детализировал спикер.

    «Кино, музыка, литература и иные формы творчества, которые формируют самосознание и национальную идентичность, основанную на культуре, традициях и истории нашей страны, – все это находится под ударом. Перед нами стоит важнейшая задача защитить культурный суверенитет, который в том числе входит в Стратегию национальной безопасности. Запад боится того, что Россия предлагает альтернативу, продвигает свое культурное предложение, которое поддерживают и другие страны», – подчеркнул аналитик.

    «Суверенитет состоит не в признании того, что мы в мире одни или мы от всех защищаемся. Вопрос в том, кто определяет ценности, стратегию – мы сами или кто-то это делает за нас? Россия открыта к диалогу со всем миром, но в этом диалоге мы хотим сами определять свои цели и интересы, хотим вести этот диалог на равных», – заключил Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    Ранее Владимир Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии диджитал-турнира «Игры будущего» в Казани. «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», – сказал президент России.

    «Игры будущего» являются даром России мировой спортивной семье, они свободны от политической конъюнктуры и двойных стандартов, подчеркнул российский лидер. Путин назвал «Игры будущего» уникальной историей для мирового спорта и подчеркнул, что эта история начинается в России.

    Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

    21 февраля 2024, 07:35 • Новости дня
    На Украине подсчитали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке

    New York Times: В Авдеевке попали в плен или пропали без вести порядка 1 тыс. украинских военных

    На Украине подсчитали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование подсчитало, что порядка 1 тыс. бойцов ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки, пишет американское издание New York Times.

    По данным газеты, от 850 до 1 тыс. солдат в данный момент попали в плен или числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

    При этом издание подчеркивает, что это – катастрофическая потеря, которая нанесла сильный удар по моральному духу солдат ВСУ.

    Согласно информации источников газеты, отступление Украины из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно.

    На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек. Замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки. Так, необходимо провести дозачистку и только потом начнут работу профильные службы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    21 февраля 2024, 11:42 • Новости дня
    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России

    Сенатор Долгов: Запад боится возможных последствий, если не получится приструнить террористический запал Киева

    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные страны снова и снова подтверждают сопричастность к преступлениям Киева. Их вовлеченность в конфликт уже выходит за рамки прокси-форм. И требование к Киеву о согласовании целей вызвано далеко не добрыми намерениями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее Запад потребовал от Украины согласовывать цели для нанесения ударов по России.

    «Страны Запада и прежде не особо скрывали, что участвуют в украинском конфликте. Они поставляют ВСУ вооружение, их советники находятся на территории Украины и фактически руководят операциями. Требование НАТО предоставить список целей на территории России стало лишь очередным подтверждением их сопричастности к преступлениям Киева», – отметил сенатор Константин Долгов. По его мнению, вовлеченность Запада в конфликт на Украине «вышла за рамки прокси-форм».

    Список целей мог понадобиться странам НАТО, чтобы его скорректировать, допустил собеседник. «Киев западным оружием наносит удары по гражданским целям. Возможно, на Западе хотят избежать случаев, подобных тем, которые имели место в Белгороде. Впрочем, вряд ли это вызвано какими-то добрыми намерениями. Скорее всего, там боятся последствий, которые могут быть, если не удастся приструнить террористический запал Киева», – считает Долгов.

    При этом Запад все еще продолжает действовать в рамках линии на «стратегическое поражение России», добавил парламентарий. «Пока мы не достигнем всех целей в рамках спецоперации, пока мы не победим, я думаю, что никакого проблеска разума из-за океана ожидать не стоит. Когда же они окончательно поймут, что украинская карта бита, весь Запад пересмотрит некоторые свои акценты», – прогнозирует собеседник.

    «Пока же нам стоит продолжать действовать, исходя из наших интересов: уничтожать военную инфраструктуру Украины, перемалывать западное оружие, которое поставляется ВСУ, обеспечивать собственную безопасность. Лучший ответ Западу – это наш железный кулак», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России, а также обосновать целесообразность нанесения по ним ударов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, западные страны связывают продолжение поставок Украине ракет повышенной дальности с «эффективностью» их применения.

    По словам собеседника агентства, передающие такое вооружение страны НАТО осознают, что украинские войска применяют террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам в России и убивая мирных жителей. «Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию», – отметил источник. Он добавил, что это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против ВС России.

    Ранее Дмитрий Песков указывал, что вовлечение Запада в конфликт может затянуть СВО, но не изменить ее ход. «Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», – подчеркивал пресс-секретарь президента России.

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    21 февраля 2024, 14:33 • Новости дня
    Стали известны подробности о пребывании перебежчика Кузьминова в Испании

    Mundo: Перебежчик Кузьминов провел в муниципалитете Вильяхойос всего несколько дней

    Tекст: Александра Юдина

    Найденный мертвым в Испании российский перебежчик Максим Кузьминов провел в муниципалитете Вильяхойос от силы несколько дней, пишет испанская газета Mundo.

    Издание указывает, что о российском дезертире никто не слышал ни в супермаркете, ни в ресторане или церкви, находящимися поблизости с тем местом, где было обнаружено тело, передает РИА «Новости».

    Газета также отмечает, что остается неизвестным, жил ли Кузьминов в том квартале, где полиция обнаружила его тело.

    Кроме того, газета отмечает, что на обнаруженных у российского перебежчика документах нашли его отпечатки.

    По информации пресс-службы гражданской гвардии Испании, во время расследования были найдены поддельные документы.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал угон «грязным и страшным преступлением».

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    21 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Британии запретили ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря

    Госдума денонсировала соглашение с Британией о рыболовстве

    Британии запретили ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря
    @ Maciej Olszewski/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума поддержала денонсацию соглашения, позволяющего британским рыбакам вести промысел в Баренцевом море у побережья Кольского полуострова.

    В пояснительной записке указывается, что соглашение имеет «преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют», передает ТАСС.

    Отмечается, что денонсация соглашения не повлечет существенные внешнеполитические и экономические последствия, поскольку в 2022 году Британия приняла решение о прекращении режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении России.

    Документ позволял британским рыбакам ловить рыбу в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Рыболовным судам также разрешалось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.

    Ранее британские СМИ писали, что запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда.

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    21 февраля 2024, 12:34 • Новости дня
    Умер военный блогер Мурз

    Председатель ОП ДНР Кофман: Умер военный блогер Андрей Морозов

    Умер военный блогер Мурз
    @ Voin Ros/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Умер российский военный блогер Андрей Морозов, известный под псевдонимом Мурз, сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

    В своем Telegram-канале он написал: «Спи спокойно, Мурз».

    Блогер вел собственный канал, где рассказывал о событиях в зоне спецоперации. На его канал подписаны более 100 тыс. человек.

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    21 февраля 2024, 14:37 • Новости дня
    ВС России заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении
    ВС России заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние сутки Центральная группировка российских войск улучшила позиции на Авдеевском направлении и поразила живую силу и технику ВСУ в районах Розовки и Водяного ДНР, сообщило Минобороны.

    Кроме того, силы России отразили семь контратак украинских войск в районах Ласточкино, Кирово и Первомайского ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 450 военнослужащих, танк, четыре машины пехоты, шесть бронемашин, РСЗО «Град» и гаубица Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка нанесла поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах Чугуновки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР, а также отразила пять контратак в районе Синьковки Харьковской области.

    Противник потерял до 30 военнослужащих, две бронемашины, четыре пикапа и установку «Акация».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила подразделения 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Вербового и Лугового Запорожской области.

    Украинская сторона потеряла до 75 военнослужащих, танк, две бронемашины, установку Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили склад горючего, живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах.

    За сутки российская ПВО сбила 12 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM, уничтожила 99 БПЛА в районах Кременной, Рубежного, Лисичанска ЛНР, Ямполовки, Верхнеторецкого, Старомлыновки ДНР, Пологов, Веселого, Ульяновки, Васильевки Запорожской области и Новой Маячки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 572 самолета, 266 вертолетов, 13 042 беспилотника, 471 ЗРК, 15 149 танков и других бронемашин, 1223 РСЗО, 8124 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 900 единиц спецтехники.

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    21 февраля 2024, 13:09 • Новости дня
    Российские военные начали применять обманывающие средства РЭБ дроны
    Российские военные начали применять обманывающие средства РЭБ дроны
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские операторы дронов стали использовать квадрокоптеры, у которых во время полета все время «скачет» частота управления, что значительно усложняет средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника заглушить аппарат, рассказал командир одного из подразделений БПЛА с позывным «Омут».

    По его словам, ВС России превосходят ВСУ по инновационным разработкам, в частности это касается ведения системы псевдослучайной перестройки рабочей частоты, позволяющей дрону менять рабочую частоту в полете в онлайн-режиме, и если у противника есть РЭБ, настроенная на определенные диапазоны частот, то ей сложнее противодействовать такому БПЛА, передает ТАСС.

    «Омут» добавил, что благодаря ретрансляторам максимальная дальность работы беспилотников выросла до 25 км, но наиболее распространенная рабочая дистанция – до 10 километров.

    По его словам, российские разработчики также первыми начали тестировать системы искусственного интеллекта для управления FPV-дронами, но они пока недоработанные.

    «Вбиваются в программу типовые изображения объектов – бронетехника, блиндаж, пехота, – и идет режим сканирования: дрон летит, наблюдает местность, и если он находит что-то подобное, он оповещает оператора, автоматически фиксируется на картинке и по команде оператора по подтверждению цели начинает автоматически доворачиваться на цель», – сказал «Омут».

    Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ перешли к массовым атакам Херсонской области беспилотниками, пытаясь компенсировать низкое качество применяемых дронов.

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    20 февраля 2024, 22:33 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил в Брюсселе о желании мирного урегулирования с Россией

    Премьер-министр Грузии заявил в Брюсселе о желании мирного урегулирования с Россией

    Tекст: Корр Александров, Грузия

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который впервые посещает Брюссель с зарубежным визитом, заявил о желании мирного урегулирования с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Урегулирование конфликта (с Россией) должно произойти с использованием очень важных инструментов, при соблюдении принципа мира. И это важно для мира на месте», – заявил Кобахидзе. По его словам, «мир даст нам возможность для большей стабильности, для прогресса страны и региона, для того, чтобы достичь наших общих целей в плане европейского благополучия».

    Кобахидзе провел встречи с руководством Евросоюза и нацелен также на переговоры в НАТО. Он назвал Грузию «надежным партнером ЕС в регионе» и сообщил о цели начать переговоры о вступлении в это объединение.

    В декабре прошлого года Грузия получила статус кандидата в ЕС. Глава правительства Грузии пообещал, что его страна к 2030 году будет готова к вступлению в Евросоюз лучше, чем другие страны-кандидаты.

    Комментируя отношения с Украиной, Кобахидзе напомнил о заявлениях официальных лиц Киева, предлагавших Грузии открыть «второй фронт» против России. Премьер-министр Грузии заявил в Брюсселе о «твердой политической поддержке Украины», оказании этой стране гуманитарной помощи и об «особых дружеских отношениях с украинским народом». При этом Кобахидзе подчеркнул, что у Грузии есть свои «сильные аргументы», почему она не вводит двусторонние санкции против России.

    Премьер-министр Грузии подчеркнул, что Грузия не используется для обхода антироссийских санкций. «Это – сильная позиция, и мы ее продолжим», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили быть осторожнее в поспешных высказываниях о возможном вмешательстве России в октябрьские выборы в парламент Грузии.

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    21 февраля 2024, 12:08 • Новости дня
    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО

    Путин: ВС России добились перелома на сложных участках фронта благодаря героизму бойцов ВКС

    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, это удалось сделать в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявил президент Владимир Путин.

    «Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», – сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

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    20 февраля 2024, 22:18 • Новости дня
    ГУР МО Украины: Перебежчик Кузьминов уехал в Испанию с разрешения Киева

    В ГУР МО Украины заявили, что перебежчику Кузьминову Киев выдал разрешение на переезд в Испанию

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов, который в 2023 году похитил российский военный вертолет Ми-8 и перегнал его на Украину, уехал в Испанию с разрешения украинских властей, сообщил официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

    По словам Юсова, Кузьминову разрешили уехать в Испанию после того, как он сдался украинским властям, передает ТАСС со ссылкой на материал Financial Times.

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов сообщил изданию «Украинская правда», что власти Украины предлагали Кузьминову остаться в стране

    Напомним, Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину. Итальянский ресурс Il Corrispondente со ссылкой на собственный источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминов был убит 13 февраля 12 выстрелами, после этого его тело киллеры переехали на автомобиле.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал угон «грязным и страшным преступлением».

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    21 февраля 2024, 09:16 • Новости дня
    Депутат Ниметуллаев назвал село Крынки символом безразличия Зеленского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев высказал мнение, что село Крынки олицетворяет собой бездушие и безразличие Владимира Зеленского к военнослужащим ВСУ.

    По его словам, Крынки стали символом безразличия Зеленского к призванным в ВСУ украинским гражданам и брошенным на верную смерть, передает РИА «Новости».

    Ниметуллаев добавил, что Зеленский действует исключительно в угоду Западу, оставаясь при этом полностью равнодушным к судьбам украинцев.

    Он также подчеркнул, что Крынки также является символ героизма, самоотдачи и подвига военных ВС России.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что на территории освобожденного населенного пункта Крынки могут скрываться несколько украинских бойцов, им предлагают сдаться.

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    21 февраля 2024, 04:36 • Новости дня
    В МИД назвали воровством попытки отчуждения российских активов

    МИД России пригрозил ответными зеркальными мерами в случае конфискации активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона примет зеркальные меры, если Киев конфискует ее активы, сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Любые попытки отчуждения нашей собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества», –  сказал Галузин РИА «Новости», комментируя решение Рады об изъятии собственности и планах Киева конфисковать два самолета Ан-148.

    Галузин подчеркул: в МИД рассматривают «все варианты защиты  законных прав и интересов в случае конфискации активов, принадлежащих РФ». «Не исключаем применения ответных мер зеркального характера, а также вариантов судебного обжалования», – подчеркнул Галузин.

    Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации в доход государства двух амолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

    В итоге ВАКС частично удовлетворил иск к российскому ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» о конфискации части активов компании на Украине.

    В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

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    21 февраля 2024, 13:54 • Новости дня
    Американский военный заявил, что Киев потерял контроль над ВСУ после сдачи Авдеевки

    Американский подполковник Дэвис заявил, что Киев потерял контроль над ВСУ после сдачи Авдеевки

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование потеряло контроль над украинскими военными после сдачи Авдеевки, выразил мнение на канале News Nation подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

    По его словам, у ВСУ были силы на окраине города, которые могли бы еще обороняться, что им и приказывали делать, а они оттуда ушли, передает ТАСС.

    Дэвис добавил, что ситуация для ВСУ будет становиться только хуже, так как они больше не доверяют командованию, а оно «потеряло контроль над вооруженными силами».

    На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек. Замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки. Так, необходимо провести дозачистку и только потом начнут работу профильные службы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    21 февраля 2024, 19:17 • Новости дня
    Дачников обязали бороться с борщевиком

    Госдума приняла в первом чтении закон о борьбе с распространением борщевика

    Дачников обязали бороться с борщевиком
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госдума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении защиты земель от инвазивных растений, в частности, борщевика, эти обязанности закрепят за собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами участков.

    Кабмин определит перечень таких растений, а также меры борьбы с ними, передает ТАСС.

    По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, эффективность мер по борьбе с растениями лежит не столько на собственниках земли, сколько на подготовке реальных рычагов помощи от органов местной власти.

    Борьба же с опасными растениями важна не только для сохранения биологического разнообразия экосистем и повышения урожайности, но и для безопасности самих граждан.

    В Госдуме пояснили, что борщевик утратил статус сельскохозяйственной культуры и попал в список особо опасных сорняков. Борщевик оказывает негативное влияние не только на сельское хозяйство, но и на биоразнообразие экосистемы в целом.

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    20 февраля 2024, 22:56 • Новости дня
    Лавров встретился с президентом Венесуэлы

    Глава МИД России Сергей Лавров встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который находится в стране с визитом, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Российскую делегацию во главе с Сергеем Лавровым в Венесуэле принимает президент Мадуро», – сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

    Она прикрепила к посту фотографию, на которой Лавров и Мадуро сидят друг напротив друга рядом с флагами двух стран.

    Накануне Лавров в рамках рабочего турне по странам Латинской Америки встретился с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем, с котором обсудил «вопросы двусторонних отношений» и «международной повестки».



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