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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

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    22 февраля 2024, 12:19 • Новости дня

    Медведев назвал Байдена «угрозой человечеству» после слов о Путине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден сам является угрозой человечеству и «бесполезным стариком», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова американского главы о президенте России Владимире Путине.

    В предвыборном выступлении в Калифорнии Байден оскорбительно высказался о Путине и при этом заявил, что «экзистенциальной угрозой человечеству» является климат, передает ТАСС.

    По словам Медведева, экзистенциальную угрозу для мира представляет не климат, а бесполезные старики, наподобие Байдена, впавшие в маразм и готовые начать войну против России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хамские высказывания Байдена не способны задеть Путина, но являются позором для США.

    19 февраля 2024, 22:48 • Новости дня
    Найдены документы о помиловании Линкольном в 1864 году предка Байдена

    Найдены документы о помиловании Авраамом Линкольном в 1864 году прапрадеда Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    Журналисты американского издания The Washington Post опубликовали архивные документы, согласно которым 16-й президент США Авраам Линкольн в 1864 году помиловал прапрадеда нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

    Согласно документам, во время Гражданской войны в США (1861-1865) предок Байдена ветеринар Джозеф Робинетт был приписан к резерву артиллерийского подразделения армии северян и следил за состоянием лошадей и мулов, которых использовали для подвоза боеприпасов, передает ТАСС.

    Отмечается, что Робинетт повздоровил с другим военным – Джоном Александером – и несколько раз ударил его ножом. За нападение на сослуживца прапрадеда Байдена приговорили к двум годам тюрьмы на острове. Однако трое офицеров написали Линкольну письмо с просьбой смягчить слишком суровый приговор. 1 сентября 1864 года Линкольн подписал приказ о помиловании Робинетта.

    Ранее сообщалось, что Байден в ходе выступления перед членами Палаты представителей перепутал НАТО с Украиной.

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    22 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Высказывания Джо Байдена, который разыгрывает из себя «голливудского ковбоя», в адрес президента России Владимира Путина оскорбляют только сами США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что хамские заявления из уст американского лидера вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Однако это, по словам Пескова, является огромным позором для самих Штатов.

    «Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА «Новости» назвал хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес Путина старческим маразмом. Парламентарий отметил, что Байден «впадает в детство», мир кажется ему песочницей, играть в которой может только он сам. Шеремет считает, что капризного ребенка надо перевоспитывать», и выразил уверенность, что американский народ на предстоящих выборах не повторит своей ошибки.

    По его словам, Байден сродни голому королю, который живет в своем выдуманном и мрачном мире.

    Песков также называл резкие высказывания «недопустимой и непростительной» риторикой лидера страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии, которая «уже была повержена».

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Байден некомпетентен и находится не в своем уме.

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    21 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    Медведев о перебежчике Кузьминове: Собаке – собачья смерть

    Медведев жестко высказался об убийстве перебежчика Кузьминова

    Медведев о перебежчике Кузьминове: Собаке – собачья смерть
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не увидел повода для сожалений по поводу смерти в Испании угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова.

    «Собаке – собачья смерть!» – сказал он в интервью российским СМИ, сообщает ТАСС. Медведев отказался развивать эту тему, подчеркнув, что сказал все, что хотел.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал этот угон «грязным и страшным преступлением».

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    22 февраля 2024, 08:00 • Новости дня
    Байден поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

    Politico сообщила о поддержке Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО

    Байден поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
    @ Adam Schultz/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Две трети стран НАТО поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на американского чиновника, президент США Джо Байден также поддерживает Рютте. Для назначения нового генсека требуется единогласное решение членов альянса, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что поддержка со стороны американского лидера, вероятно, приведет к увеличению числа сторонников кандидатуры Рютте, передает ТАСС.

    Напомним, Bloomberg сообщало, что Рютте является самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО. Прежде сообщалось, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО Байден считал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По данным СМИ, США не устроила кандидатура Бена Уоллеса, который занимал пост главы Минобороны Великобритании. Причиной разногласий США и Британии о главе НАТО, как сообщали СМИ, был спор по Украине. Однако кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы НАТО отверг канцлер Германии Олаф Шольц.

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    21 февраля 2024, 04:18 • Новости дня
    Байден поручил помощникам выставить Трампа невменяемым

    CNN: Президент США Джо Байден поручил помощникам дискредитировать экс-главу страны Дональда Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден поручил помощникам по предвыборному штабу представить бывшего американского лидера Дональда Трампа невменяемым и непригодным для второго срока.

    Байден велел «более решительно сосредоточиться на подстрекательских комментариях» Трампа и обращать больше внимание общественности на «сумасшедшие» речи бывшего хозяина Белого дома, сообщил канал CNN со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    В результате Байден намерен представить Трампа «невменяемым и непригодным» для поста президента.

    Сам Трамп при этом заявлял, что Байден является президентом с самым низким коэффициентом интеллекта за всю историю страны.

    По словам Трампа, Байден является некомпетентным, так как не может даже «самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений».

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    22 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Медведев предложил отправлять «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря

    Зампред Совбеза Медведев предложил отправлять на перевоспитание «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря

    Медведев предложил отправлять «ждунов» из новых регионов в сибирские лагеря
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Притаившихся в Новороссии и Донбассе вредителей России необходимо изобличать и отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    По его словам, получивших российские паспорта, но продолжающих ждать новые танки «ждунов» нужно отправлять на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря, передает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что на самом деле тех, кто ждет прихода украинских танков, «не так много», однако есть те, кто просто ожидает, кто победит, чтобы занять его сторону.

    «Такие люди там, безусловно, есть. Тем не менее мы должны работать со всеми... Надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда», – резюмировал политик.

    Ранее Медведев назвал серьезные последствия попыток отнять у России новые регионы.

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    22 февраля 2024, 12:30 • Новости дня
    Медведев объяснил, почему русские и украинцы – не братские народы

    Медведев: Украинцы и русские – не братские народы, а один народ

    Медведев объяснил, почему русские и украинцы – не братские народы
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Русские и украинцы – это один народ, а не два братских народа, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, отметил, что о «братских народах» заговорили только в XX веке после разрушения Союза Советских Социалистических Республик. «Это один народ», – повторил он.

    Он отметил, что есть языковые особенности. «Есть русский язык классический, есть южнорусский говор, есть малороссийский говор, включая суржик, которым пользуется значительная часть населения там, есть классический украинский язык», – сказал зампред Совбеза России.

    Это тем не менее не означает, что народы разные, подчеркнул Медведев. «Эти народы тысячу лет были вместе, их разделяли разные исторические события», – отметил Медведев.

    Он напомнил, что в какой-то момент истории Россия «была вынуждена прийти на помощь жителям этих малороссийских территорий и выгнать оттуда всех незваных гостей, поляков и прочих, заключить необходимые соглашения, которые позволили вот этой части России развиваться автономно, а не под пятой отдельных западных стран».

    Медведев отметил, что в состав Украины позднее были включены отдельные территории, которые не имеют прямого отношения к России. В этих регионах Западной Украины другие настроения, другие подходы, «они все время смотрели в определенном направлении», констатировал зампред Совбеза России.

    Россия, по его словам, всегда с уважением относилась к украинским классикам и историческим персонажам, кроме бандеровцев. «Я имею в виду и [Тараса] Шевченко, хотя он значительную часть произведений писал на русском, Лесю Украинку. Я уже не говорю про [Николая] Гоголя, который вообще является одним из выдающихся русских и украинских писателей», – отметил Медведев.

    Также Медведев отметил, что участь президента Украины Владимира Зеленского печальна, в истории он останется кровавым клоуном. «Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано», – отметил зампред Совбеза России.

    Кроме того, он заявил, что Запад призывает к перемирию на Украине затем, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку вооруженным силам Украины.

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    19 февраля 2024, 16:56 • Новости дня
    Медведев: Сейчас решается судьба России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сегодняшняя ситуация является определяющей для будущего России, уверен зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Как заявил Медведев на встрече с командирами чеченских подразделений, которые принимают участие в СВО, перед Россией сейчас стоят очень непростые задачи, и, как бы патетично или пафосно ни звучало, сегодня решается судьба нашей страны, передает ТАСС.

    «Мы потому и живем в большой и сильной стране, стране, которая является постоянным членом Совета Безопасности [ООН], которая по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира, а сегодня, в нынешних условиях, мы, наверное, в этом смысле самая сильная страна, [потому] что мы умеем побеждать», — подчеркнул он.

    Медведев добавил, что «победа скоро придет в результате той боевой работы, которую ведут ВС России и вся наша страна». «С нами Бог, победа будет за нами!» – сказал Медведев.

    Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев прилетел в Чечню.

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    21 февраля 2024, 23:42 • Новости дня
    Медведев заявил о необходимости создать «защитный кордон» на Украине

    Медведев заявил о необходимости создать «защитный кордон» для выполнения задач спецоперации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Только при условии создания защитного кордона можно будет признать, что задачи специальной военной операции на Украине выполнены, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул необходимость «полностью обеспечить» российские интересы, то есть «выполнить задачи СВО, о которых сказал президент», и «создать необходимый защитный кордон». Данный кордон должен «страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции» – передает ТАСС.

    Оценивая освобождение Авдеевки, Медведев указал, что «такой укрепрайон создавался не год и не два», так что задача была трудной, но российские войска с ней «блестяще справились». «Это, безусловно, крупный успех российских вооруженных сил. Все, кто принимал участие в этой операции – герои», – сказал Медведев.

    Комментируя попытки объяснить провал ВСУ в Авдеевке действиями украинского главкома Александра Сырского, Медведев заявил, что «это, конечно, не сырские какие-то, а это наши доблестные вооруженные силы, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили этот прорыв».

    Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что ширина и границы этой «санитарной зоны» зависят от дальнобойности оружия вооруженных сил Украины.

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    19 февраля 2024, 21:42 • Новости дня
    Медведев заявил, что Россия в ходе СВО защищает свои территории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона в ходе спецоперации защищает собственные территории, входившие в нее веками, заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, обращаясь к выпускникам Российского университета спецназа в ходе визита в Чечню.

    Россия переживает особый период, ее граждане защищают страну, территории, которые являются «интегральной частью» государства, они были в его составе веками, и их попытались отнять, сказал Медведев, передает ТАСС.

    Россия сделает все, чтобы порядок был восстановлен, а СВО закончилась полным успехом – победой, заключил он.

    Напомним, в воскресенье Медведев прилетел в Грозный. Ранее он сообщил о докладе Верховному главнокомандующему Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию в спецоперации.

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    22 февраля 2024, 03:25 • Новости дня
    Маск тайно посетил Белый дом

    NBC News сообщил о тайном посещении Маском Белого дома в 2023 году

    Маск тайно посетил Белый дом
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В 2023 году американский предприниматель Илон Маск тайно посетил Белый дом, он обсуждал с чиновниками администрации США тему искусственного интеллекта, сообщают СМИ.

    О том, что 13 сентября Маск посетил Белый дом, сообщил NBC News со ссылкой на записи о посетителях. В администрации США подтвердили, что это был единственный визит Маска за время президентства Джо Байдена. При этом c самим Байденом Маск в Белом доме не виделся. Отмечается, что Маск не раз бывал в Белом доме, когда президентское кресло занимали Барак Обама и Дональд Трамп, передает ТАСС.

    Напомним, Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на предстоящих президентских выборах США.

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    22 февраля 2024, 03:57 • Новости дня
    Daily Mail рассказала об упражнениях Байдена «по балансу»

    Daily Mail рассказала об упражнениях Байдена с физиотерапевтом из-за проблем «со все более неуклюжей походкой»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден по утрам занимается с физиотерапевтом, выполняя упражнения, предположительно, «по балансу», которые должны помочь ему «со все более неуклюжей походкой», пишут СМИ.

    Распорядок дня Байдена со ссылкой на его помощников описала Daily Mail. Указывается, что спит Байден с аппаратом СИПАП для поддержания постоянного давления воздуха в дыхательных путях. Продолжительность сна составляет восемь часов в сутки, хотя его предшественники Дональд Трамп и Барак Обама ограничивались пятью. Просыпается он «в 7.00 в спальне на втором этаже Белого дома, где находятся чаще всего только он и его кот». Занятия с физиотерапевтом начинаются около 8.00, продолжаясь примерно 45 минут, передает РИА «Новости».

    После перелома ноги в 2020 году Байден носит специальные кроссовки вместо ботинок, у подножия лестниц всегда стоит либо военный помощник, либо сотрудник спецслужб «на случай происшествия».

    После тренировки Байден слушает ежедневный секретный брифинг в Овальном кабинете, говорит по телефону с семьей. Публичные мероприятия проводятся обычно с 10.00 до 16.00 – в это время он наиболее сосредоточен. Работа продолжается до 19.00.

    Daily Mail пишет, что Байден часто опаздывает. Если президенту нужно публично выступить, спичрайтеры готовят ему речь, а помощники – выжимку из новостей на случай, если Байден решит ответить на вопросы журналистов. Также помощники составляют для Байдена «шпаргалки» для выступлений.

    Напомним, Байден на торжественной церемонии академии ВВС США в штате Колорадо, находясь на трибуне, споткнулся и упал. Кроме того, он несколько раз оступался на трапе самолета и упал с велосипеда.

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    22 февраля 2024, 11:17 • Новости дня
    Медведев объяснил свою резкость в адрес Запада

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, что стал давать более жесткие оценки деятельности западных стран и их лидеров в последние годы, потому что с Россией обошлись несправедливо.

    Медведев во время интервью российским СМИ, включая ТАСС, ответил на замечание о том, что раньше его считали либеральным политиком, а теперь заговорили о смене имиджа. Медведев отметил, что это всегда чьи-то субъективные оценки. Либерального политика в нем хотели видеть «определенные круги на Западе и в нашей стране», они и видели его в таком свете, сказал Медведев, добавив, что на самом деле он остался таким же, как был. Он также отметил, что у него были, как и у всех политиков, иллюзии и немного иные представления, но они «не сильно поменялись».

    «Вот недавно президент [Владимир Путин] же сказал, что мы слишком долго с ними (c Западом – прим. ВЗГЛЯД) заигрывали. Ну, наверное, да, такая фаза развития у нашей страны была», – сказал Медведев. Он заметил, что следовало Западу раньше дать ответ на все вопросы «в предельно жесткой форме».

    При этом Медведев заявил, что не беспокоится о том, какое впечатление производит на западных политиков. «Пусть еще попросят, чтобы я им руку дал», – сказал Медведев.

    Он также отметил, что, когда отношения России и Запада нормализуются, абсолютное большинство нынешних западных политиков уйдет в политическое небытие, исчезнет.

    Напомним, Медведев в последнее время регулярно выступает с резкими заявлениями и оценками высказываний западных политиков. Так, недавно он назвал реакцию канцлера Германии Олафа Шольца и британского премьера Риши Сунака на интервью Путина Карлсону «затяжным жидким поносом».

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    22 февраля 2024, 10:49 • Новости дня
    Медведев назвал серьезные последствия попыток отнять у России новые регионы

    Зампред Совбеза Медведев: Попытки отнять у России новые регионы приведут к третьей мировой

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки отнять у России Донбасс и Новороссию, которые воссоединились с Россией законно по итогам референдумов, приведут к глобальному конфликту, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    По его словам, эти территории включены в российскую Конституцию законным путем в результате референдумов, если Киев собирается их «забрать», ситуация приведет к мировой катастрофе и полноценной третьей мировой войне, передает ТАСС.

    При этом Медведев отметил, что ядерная война может начаться непреднамеренно, например, в случае атаки переданным Украине самолетом F-16 по российской территории.

    «Непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны», – подчеркнул политик.

    Кроме того, зампред добавил, что несмотря на то, что говорят «эти умники в НАТО» касательно поставок Киеву самолетов F-16, летать с украинской территории «им неоткуда».

    «Какой-нибудь самолет стартанет из страны НАТО – что это? Нападение на Россию», – отметил он, заметив, что такое может произойти «почти случайно» и даже не санкционировано на уровне всего руководства НАТО и США.

    Ранее в США сочли переход ВСУ к обороне предвестником поражения Украины.

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    22 февраля 2024, 12:03 • Новости дня
    Медведев раскрыл «не очень хитрый ход» Запада на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад призывает к перемирию на Украине затем, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку вооруженным силам Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, отметил, что пока будут идти мирные переговоры, ВСУ сконцентрируются, будут получать разное западное вооружение, а после этого устроят очередное контрнаступление, которое будет несколько успешнее того провала, который произошел прошлым летом.

    На то же направлены публикации в западной прессе о том, что не стоит грезить о возможном поражении России на Украине, заметил Медведев.

    Западные элиты, по его словам, делают основной расчет на поражение России в условиях гибридной войны. В СМИ публиковались прогнозы, что «у России не хватит мощи противостоять атлантической военной машине и так далее», однако события развиваются иначе, и Запад реагирует на это своей пропагандистской кампанией, отметил Медведев.

    Переговоры с Украиной, по его словам, будут возможны, когда нынешние элиты в Киеве уйдут, уверен зампред Совбеза России. На Украине, по его словам, «должны появиться совершенно другие люди, которые осознают свою ответственность за будущее людей, населяющих это вот сложное, пока еще существующее образование под названием «Украина».

    Россия не отказывалась от переговоров даже с киевским режимом, но Западу не удается склонить к этому процессу своих протеже, подчеркнул Медведев.

    Также Медведев заявил, что ядерный конфликт является реальным сценарием, который надо не допустить, ситуация сейчас напряженнее, чем во времена Карибского кризиса.

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    СВО превращает экономику Украины в руины

    С начала боевых действий Украина лишилась 30% своей экономики, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Страна потеряла 3,5 млн рабочих мест. Как отмечают эксперты, многие секторы экономики могут быть утрачены навсегда, потому что ситуация ухудшалась все время после Евромайдана, а начало СВО лишь усугубило кризис. В каких сферах Украина понесла наиболее серьезные потери? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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