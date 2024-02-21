Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
Путин заявил об успешном развитии отношений России и Таджикистана
Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, а двигаться вперед помогают добрые личные отношения руководителей, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.
«Я не знаю ни одной проблемы, которой мы бы не решали, особенно после наших встреч, – сказал Путин. – В том числе и благодаря нашим личным отношениям, – я думаю, это тоже фактор такой серьезный, – мы двигаемся вперед и, уверен, будем двигаться в хорошем темпе», передает ТАСС.
«Будем двигаться по всем направлениям. Прежде всего это касается, конечно, экономики», – отметил глава Российского государства.
Путин приветствовал приезд Рахмона на Игры будущего в Казани. «Не буду скрывать: никогда не видел вживую соревнования по этим смешанным видам спорта, – признался Путин. – Я знаю, что есть представительство из Таджикистана, вместе посмотрим».
Напомним, в среду Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.
Ранее Путин по итогам переговоров Рахмоном заявил, что Москва и Душанбе будут углублять сотрудничество в сфере обороны, а также военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество.