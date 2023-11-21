С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.15 комментариев
Путин и Рахмон договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере
Москва и Душанбе будут углублять сотрудничество в сфере обороны, а также военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.
«В целом будем и далее предпринимать усилия по поддержанию мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе, для этого в том числе намерены и впредь активно использовать возможности дислоцированной в республике 201-й российской военной базы», – добавил российский лидер, передает ТАСС.
Путин также рассказал о переходе на национальные валюты при заключении коммерческих сделок между Россией и Таджикистаном. По итогам первого полугодия доля рубля во взаимных расчетах между этими странами достигла 83%.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию во вторник. По окончании переговоров с таджикским лидером президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством».