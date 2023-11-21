Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.9 комментариев
Президент Таджикистана прибыл в Москву для переговоров с Путиным
Президент Таджикистана Рахмон прибыл в Москву для переговоров с Путиным
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию, у него запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Кадры прибытия Рахмона показал канал «Россия-24».
Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, на встрече Владимир Путин и Эмомали Рахмон должны обсудить вопросы двустороннего стратегического партнерства, региональной и международной повестки. По итогам планируется подписание ряда документов.
В пресс-службе таджикского лидера сообщили, что вместе с ним в Россию отправились главы МИД, Минобороны, МВД, Минэкономразвития, Минэнерго, Минтранса, Министерства промышленности, Минтруда, Минсельхоза, Минобразования республики и другие высокопоставленные чиновники.
Отметим, что в октябре Путин обсудил с Рахмоном реализацию совместных инвестпроектов и создание предприятий с российским капиталом в республике.