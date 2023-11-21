Стоун: Путин вернул россиянам достоинство и уважение

Режиссер Оливер Стоун: Путин вновь поставил Россию на ноги, вернул россиянам достоинство и уважение

Tекст: Ольга Никитина

Стоун в интервью сатирику Биллу Мару заявил, что в 90-е Россия «была разорена», «с ней было покончено». «Люди умирали. Мужчины умирали на десять лет раньше, женщины умирали на семь лет раньше. Ожидаемая продолжительность жизни была чудовищной», – приводит его слова RT со ссылкой на портал MovieWeb.

Российские граждане, как отметил Стоун, радовались, когда Путин «вновь поставил страну на ноги». Российский лидер помог многим вырваться из бедности, вернул россиянам достоинство и уважение «с 2000 года по сегодняшний день», сказал режиссер.

Однако успех России, по мнению Стоуна, не соответствует целям, которые сейчас ставят перед собой Соединенные Штаты. Вашингтон не хочет, чтобы Россия снова встала на ноги, и не хочет независимой России, сказал он. Режиссер указал на то, что американские власти хотели бы лишить Россию суверенитета, чтобы зайти на богатый огромным количеством ресурсов Евразийский континент.

Говоря о конфликте на Украине, Стоун напомнил о работе в этой стране американских биологических лабораторий и сделал намек о том, что их деятельность могла быть связана со вспышкой коронавируса COVID-19.

Ранее Стоун рассказывал, что во время общения с Путиным не ощутил от него воинственности. Американская пропаганда, по его словам, искажает образ президента России.

В Кремле отмечали, что Стоун хорошо знает Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения.