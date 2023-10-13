Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.0 комментариев
Путин обсудил с Рахмоном реализацию совместных проектов в сфере инвестиций
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном реализацию совместных инвестиционных проектов и создание предприятий с российским капиталом в республике, сообщила пресс-служба таджикского лидера.
Лидеры отметили положительную динамику взаимного торгового оборота, подписание контрактов между бизнес-кругами. Также речь шла о договоренностях о создании в Таджикистане совместных предприятий с российским капиталом, а также реализацию инвестиционных проектов в сфере промышленной кооперации, передает ТАСС.
Путин и Рахмон обсудили также вопросы развития двустороннего сотрудничества в банковско-финансовой, энергетической, инвестиционной, аграрной и других сферах.
Рахмон и Путин провели встречу перед началом заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке.
Ранее Путин заявил, что вопросы безопасности решаются соответствующими структурами России и Таджикистана.