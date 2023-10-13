Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.0 комментариев
Путин: Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности
Путин: Структуры России и Таджикистана занимаются решением вопросов безопасности
Вопросы безопасности решаются соответствующими структурами России и Таджикистана, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке.
«Все у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются», – передает ТАСС слова российского лидера.
«Мы должны [были] встретиться и констатировать, что все идет по плану. Еще раз хочу поздравить вас с прошедшим днем рождения», – добавил он.
В Кремле сообщали ранее, что лидеры России и Таджикистана собираются обсудить вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений по различным направлениям, вопросы региональной безопасности, касающиеся прежде всего ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном, вопросы функционирования в республике 201-й военной базы, перечислял Ушаков.
Путин прилетел в Бишкек накануне. У него уже состоялись переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Позднее в пятницу состоится заседание Совета глав государств СНГ.