Путин: Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности

Путин: Структуры России и Таджикистана занимаются решением вопросов безопасности

Tекст: Ольга Никитина

«Все у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются», – передает ТАСС слова российского лидера.

«Мы должны [были] встретиться и констатировать, что все идет по плану. Еще раз хочу поздравить вас с прошедшим днем рождения», – добавил он.

В Кремле сообщали ранее, что лидеры России и Таджикистана собираются обсудить вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений по различным направлениям, вопросы региональной безопасности, касающиеся прежде всего ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном, вопросы функционирования в республике 201-й военной базы, перечислял Ушаков.

Путин прилетел в Бишкек накануне. У него уже состоялись переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Позднее в пятницу состоится заседание Совета глав государств СНГ.