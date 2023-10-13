  • Новость часаАрмия обороны Израиля за ночь поразила 750 объектов ХАМАС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Россия и Киргизия объединили системы ПВО
    Москва предупредила Израиль о последствиях ударов по Сирии
    Эстония назвала виновника повреждения газопровода Balticconnector
    В Омской области пиранья откусила палец ребенку
    Израиль приказал палестинцам эвакуироваться на юг сектора Газы
    Иран не исключил «открытия других фронтов» против Израиля
    Киев похвастался экспериментальными ракетами дальностью 1 тыс. км
    На Арестовича завели уголовное дело на Украине
    Известных релокантов при возвращении в Россию проверят на дискредитацию армии
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА стал спортивным позорищем

    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Марионетка Украина стала опасной своим хозяевам

    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    16 комментариев
    13 октября 2023, 10:22

    Путин: Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности

    Путин: Структуры России и Таджикистана занимаются решением вопросов безопасности

    Tекст: Ольга Никитина

    Вопросы безопасности решаются соответствующими структурами России и Таджикистана, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке.

    «Все у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются», – передает ТАСС слова российского лидера.

    «Мы должны [были] встретиться и констатировать, что все идет по плану. Еще раз хочу поздравить вас с прошедшим днем рождения», – добавил он.

    В Кремле сообщали ранее, что лидеры России и Таджикистана собираются обсудить вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений по различным направлениям, вопросы региональной безопасности, касающиеся прежде всего ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном, вопросы функционирования в республике 201-й военной базы, перечислял Ушаков.

    Путин прилетел в Бишкек накануне. У него уже состоялись переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Позднее в пятницу состоится заседание Совета глав государств СНГ.

    12 октября 2023, 20:04
    Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора

    Путин поручил изучить вопрос создания транспортного коридора через Монголию в Китай

    Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края поручил рассмотреть создание транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин поручил рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского коридора и до 15 февраля предоставить доклад с предложениями о возможных мероприятиях по его созданию. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Кроме того, президент поручил правительству России совместно с правительством Красноярского края заняться развитием международного аэропорта Красноярск им. Д.А. Хворостовского, в частности, поддержанием в нормативном состоянии взлетно-посадочной полосы и реконструкцией перрона, определив сроки реализации и источники финансирования.

    В перечень поручений главы государства также вошли финансирование и реализация до 2026 года проекта по строительству линии скоростного подземно-наземного легкого рельсового транспорта в Красноярске и разработка программы развития туризма в Красноярском крае.

    Ранее Путин заявил о росте перспектив развития транспортного коридора «Север – Юг»

    Коментарии (29)
    10 октября 2023, 15:14
    Путин заявил о необходимости выполнить решение ООН о создании суверенной Палестины

    Путин заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства в соответствии с решением ООН

    Путин заявил о необходимости выполнить решение ООН о создании суверенной Палестины
    @ Abdalkarim Museitef/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо решить вопрос с формированием суверенного палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иракским премьером Мухаммедом ас-Судани.

    Американская сторона, пытавшаяся монополизировать ближневосточное урегулирование, не брала в расчет коренные интересы палестинского народа, сказал Путин, передает ТАСС.

    «Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», – подчеркнул он.

    Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху приравнял напавших на страну радикалов палестинской организации ХАМАС к террористам «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

    Газета ВЗГЛЯД писала, для чего Израилю нужна блокада региона и каковы шансы на успех полномасштабной сухопутной операции в ответ на атаки ХАМАС.

    Коментарии (41)
    11 октября 2023, 16:18
    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле

    Путин напомнил о решении создать палестинское государство при создании Израиля

    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    При создании Израиля было принято решение о создании суверенной Палестины, однако это так и не было сделано, заявил президент России Владимир Путин.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер указал, что при создании Израиля было параллельно принято решение о создании второго государства – Палестины, однако это так и не было сделано, передает ТАСС.

    «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», – подчеркнул президент.

    Одной из проблем обострения конфликта между Израилем и Палестиной Путин назвал поселенческую политику Израиля. «Поселенческая политика, кроме этого еще ряд составляющих, привели вот в конечном итоге к такому взрыву насилия», – сказал президент.

    Комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, Путин заявил, что США пренебрегли механизмами ближневосточного урегулирования.

    «В чем проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно, не использовали эти механизмы», – сказал российский лидер.

    Американские власти «в последние годы сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях», считает Путин. «По сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками», – отметил глава государства.

    Ранее посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

    Коментарии (15)
    11 октября 2023, 22:39
    Путин подписал указ об обязательной продаже валюты рядом экспортеров

    Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами

    Путин подписал указ об обязательной продаже валюты рядом экспортеров
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин подписал указ, который предписывает отдельным экспортерам в обязательном порядке продавать иностранную валюту, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что «утверждается перечень экспортеров», которые, начиная с установленной кабмином даты, должны будут «зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты», передает ТАСС.

    Кабмин также определит, какую долю валюты должны будут в обязательном порядке продавать экспортеры. За выполнением предписаний проследит Росфинмониторинг, который назначит в компании из перечня экспортеров своих представителей. Песков подчеркнул, что «указ детально прописывает полномочия представителей, которые будут назначаться в компании». Кабмин должен в течение недели принять акты для реализации указа, а также проинформировать экспортеров.

    Указ подписан в соответствии с Федеральным законом 4 июня 2018 года N127 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

    Кабмин сообщил, что продажа валютной выручки «для стабилизации валютного курса» вводится сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний «топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства», объемы определят в течение ближайших суток. Представители Росфинмониторинга будут введены в отдельные российские компании для обеспечения соблюдения правил валютного регулирования.

    Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что подобные меры на валютном рынке позволят снизить возможность для валютных спекуляций, а обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка, передает РИА «Новости».

    Напомним, эксперты полагают, что без поддержки со стороны финансовых властей рубль не сможет оставаться на отметке ниже 100 рублей, выше которой поднялся неделю назад.

    Коментарии (32)
    11 октября 2023, 20:27
    Путин: Россия может помочь в решении конфликта Палестины и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва могла бы внести лепту в решение палестино-израильского конфликта.

    «У нас очень устойчивые деловые отношения с Израилем. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Наши друзья знают об этом. На мой взгляд, Россия тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в процесс урегулирования», – сказал глава Российского государства, отвечая на вопросы ведущего межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, передает ТАСС.

    Президент также отметил беспрецедентную остроту палестино-израильского конфликта. «Острота такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде (больше) не видим», – указал он.

    Ранее премьер Ирака попросил Путина инициировать прекращение огня между Палестиной и Израилем.

    Коментарии (33)
    11 октября 2023, 16:23
    Путин объяснил переориентацию энергокомпаний России на Азию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Как заявил президент России Владимир Путин, переориентация российских энергокомпаний на рынки Азии связана с рыночным тенденциями, а не с геополитикой.

    «Российские газовые и угольные компании также переключают поставки с атлантического рынка на азиатский, и это не какие-то конъюнктурные решения, а естественный процесс, который определяется не геополитическими интригами, а долгосрочными рыночными тенденциями», – указал президент.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели Путин отметил, что доля Азии на природный газ в мировом спросе будет расти, передает ТАСС.

    «Я только что сказал «тенденция роста в различных регионах мира», мы на это и ориентируемся. Мы вынуждены реагировать на геополитические вызовы, но прежде всего на эти объективные тенденции. По оценкам экспертов, на горизонте до 2050 года спрос на природный газ вырастет во всех регионах мира, кроме Северной Америки и Европы. При этом доля Европы в мировом спросе снизится более чем вдвое, до 5%. Доля Азии, напротив, вырастет в полтора раза, с 21% до 30%», – говорится в заявлении главы государства.

    Коментарии (10)
    10 октября 2023, 15:29
    Путин назвал обострение в Израиле провалом политики США на Ближнем Востоке
    Путин назвал обострение в Израиле провалом политики США на Ближнем Востоке
    @ Сергей Гунеев/РИА новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с обострением конфликта в Израиле, назвав происходящее примером провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

    Об этом президент заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, передает ТАСС.

    «И украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а наоборот продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны», – сказал Путин.

    Ранее в Кремле назвали безосновательными заявления Киева о том, что Россия якобы желала развязать войну на Ближнем Востоке.

    Коментарии (13)
    11 октября 2023, 18:17
    Путин фразой «Да бог с ними!» прокомментировал действия ФРГ по закупкам газа

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Российской энергетической недели прокомментировал нелогичные действия Берлина по поставкам газа фразой «Да бог с ними!»

    «Непонятно, почему по одному маршруту можно получать газ, они же получают по маршруту через Украину, а здесь нельзя. Через «Турецкий поток» получают, он же уходит в Европу. <…> Почему там можно, а вот по «Северному потоку – 2», который недовзорвали какие-то негодяи и который в рабочем состоянии находится, – почему-то нельзя кнопочку включить. Я не понимаю, да бог с ними!» – передает ТАСС слова президента России.

    Ранее президент России взрывы на «Северных потоках» назвал актами международного терроризма.

    Коментарии (4)
    12 октября 2023, 05:10
    Путин прибыл в Киргизию

    Путин прибыл в Бишкек на саммит СНГ

    Путин прибыл в Киргизию
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Бишкек, где состоится заседание Совета глав государств СНГ, сообщают информационные агентства.

    Это первый зарубежный визит российского лидера в 2023 году. В четверг он встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, запланировано подписание двусторонних документов. Позднее Путин примет участие в торжественном мероприятии в честь 20-летия российской военной авиабазы в Канте. Кроме того, он проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в пятницу. В этот же день у Путина состоятся переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.

    Напомним, на днях глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил Жапарову, что из-за ряда обстоятельств не сможет принять участие в предстоящей встрече глав СНГ в Бишкеке.

    Коментарии (0)
    12 октября 2023, 18:27
    Путин предложил Алиеву обсудить ситуацию вокруг Карабаха
    Путин предложил Алиеву обсудить ситуацию вокруг Карабаха
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым предложил обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

    «Вопрос номер один – это ситуация вокруг Карабаха, но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная. Предлагаю нашу беседу построить следующим образом: мы тогда, может быть, со второй части начнем, чтобы иметь возможность с коллегами высказаться, поговорить. А потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов», – предложил Путин, передает ТАСС.

    Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Бишкеке, в государственной резиденции «Ала-Арча».

    До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

    Коментарии (7)
    11 октября 2023, 17:22
    Путин объяснил, почему Россия начала СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия начала спецоперацию на Украине, потому что не осталось других средств для решения ситуации и обеспечения безопасности, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «[Страны коллективного Запада] взялись за Украину, начали Украину тащить. И плюс еще там госпереворот совершили. Для нас стало ясно, что никакие цивилизованные способы обеспечения нашей безопасности невозможны. Плюс еще войну там раскачали, как я уже сказал, с 2014 года. <…> Приходится отвечать тем, чем мы отвечаем, потому что других средств не остается», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Киев начал войну в Донбассе в 2014 году, но восемь лет никто не обращал внимания на это. «Война была начата на Украине в 2014 году, после госпереворота, поддержанного Соединенными Штатами и Европой», – сказал глава российского государства. Он подчеркнул, все обратили на это внимание, только когда РФ начала действия, направленные на прекращение этой войны.

    При этом Украина продолжает получать ежемесячно от Европы и США по 4-5 млрд долларов. «Вот [в Европе] отказываются от нашего газа. Вопрос: зачем? Мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает. Транзит идет. Наш газ в Европе получают. Украина взяла – закрыла второй маршрут», – отметил Путин.


    Коментарии (2)
    11 октября 2023, 17:42
    Путин: Польша выступила инициатором закрытия газопровода Ямал – Европа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Варшава инициировала закрытие газопровода Ямал – Европа, заявил президент России Владимир Путин на заседании Российской энергетической недели.

    «Поляки взяли и закрыли [газопровод] Ямал – Европа. Огромный маршрут мощный. Взяли и закрыли», – цитирует Путина ТАСС.

    Берлин, по мнению российского лидера, как самый большой донор в европейские фонды, мог бы повлиять на это решение.

    «Могли бы сказать: слушайте, вы, если клюете с этой руки, не кусайте ее, [газовый] маршрут откройте нам, газ-то пустите», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что элиты западных стран своими действиями внесли хаос в мировой энергетический рынок, а сейчас ответственные его участники, в том числе Россия, вынуждены исправлять положение.

    Коментарии (2)
    11 октября 2023, 17:48
    Путин усомнился в нравственности ЕС из-за закупок российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны перестали бы закупать российский газ по любым маршрутам, если бы это было вопросом морали.

    Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели усомнился, что Европа заявила об остановке «Северных потоков» и перешла к закупкам топлива в США из-за нравственного вопроса, передает ТАСС.

    «Если б было нравственное, надо было сказать: «Не будем брать через «Турецкий поток», не будем брать через территорию Украины. Ну тогда можно предположить – что все, отрезали – и нет, не будем брать из России ничего. Будем траву жевать – но не дадим России заработать ни одного евро. Но они же берут по другим-то маршрутам – почему здесь-то не берут?» – сказал глава государства.

    Президент предположил, что европейские политики, выступившие с громкими заявлениями, «один раз, наверное, ляпнули, потом осознали, что это плохо, но уже назад как бы не отвинтить».

    Почему было принято такое решение, российский лидер рекомендовал спрашивать у самих европейских политиков. «Не знаю, спросите у канцлера, министра экономики, министра иностранных дел – крупные политические деятели современности, они найдут ответ», – иронически заключил президент России.

    Ранее Путин предположил, что рост спроса на сжиженный природный газ в мире к концу десятилетия может достигнуть 600 млн тонн, а конкуренция в этом сегменте будет возрастать.

    Коментарии (3)
    12 октября 2023, 14:18
    Кремль назвал большим достижением объединение ПВО России и Киргизии
    Кремль назвал большим достижением объединение ПВО России и Киргизии
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Договоренность России и Киргизии о создании объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) является большим достижением в совместной работе двух стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, такие совместные элементы очень важны, передает ТАСС.

    Парламент Киргизии ранее ратифицировал соглашение с Россией о создании объединенной системы ПВО.

    Напомним, президент Владимир Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов.

    Коментарии (8)
    11 октября 2023, 18:25
    Путин: Запад понимает, что Россия уже не рухнет

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны понимают, что Россия уже не рухнет, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем, уже все понятно, и им всем понятно. Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруем. Уже без всякого анализа происходящих событий», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также подчеркнул, что Россия в данный момент практически нашла альтернативу газовому рынку Европы.

    «Мы практически уже нашли. Объемы (поставок) пока меньше, чем на Европейский континент, но они будут возрастать по мере роста экономики этих стран, здесь я не вижу никаких проблем», – рассказал он.

    Ранее Путин заявил, что элиты западных стран своими действиями внесли хаос в мировой энергетический рынок, а сейчас ответственные его участники, в том числе Россия, вынуждены исправлять положение.

    Коментарии (0)
    Главное
    Экс-премьера Израиля возмутил вопрос о палестинских детях
    В США назвали уникальные возможности российского Су-57
    Трамп заявил сторонникам о желании отставки Нетаньяху
    ПАСЕ приняла резолюцию о признании «голодомора» геноцидом
    Еврокомиссия призвала Турцию выбрать между НАТО и Россией с ХАМАС
    Отказ Молдавии от эвакуации граждан из Израиля привел к скандалу
    Правящая партия оценила вероятность импичмента президента Грузии

    Кому выгоден подрыв газопровода в Финляндии

    Россия обеспокоена новостями о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией, учитывая опасные прецеденты терактов против «Северных потоков». В Финляндии не исключают, что это могла быть диверсия. На Западе уже появились мысли, что это месть России. Кому на самом деле выгоден подрыв нового газопровода и как это можно использовать против российского СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Для удара по Байдену Кеннеди придется предать отца

    Роберт Кеннеди – младший, пообещавший завершить конфликт на Украине за 100 дней и «на лучших условиях», заявил об участии в президентских выборах США в качестве независимого кандидата. По сути, это объявление войны его однопартийцу – президенту Джо Байдену, а итоги этой войны грозят стать для Байдена плачевными. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Россия и Киргизия объединили системы ПВО

    Киргизия ратифицировала соглашение о региональной системе ПВО с Россией. Рядом с авиабазой Кант будет выделен участок для размещения войск и техники. В Бишкеке говорят, что тем самым подтвердили приверженность к укреплению стратегических отношений с Москвой. В чем еще заключаются особенности этого соглашения и какие преимущества оно дает России? Подробности

    Перейти в раздел

    Наследие КПСС все еще мстит литовской элите

    Давно ушедшая в историю структура внезапно взбудоражила литовских парламентариев. Сейм страны принял закон о том, чтобы кандидаты в депутаты теперь публично обозначали свое членство в КПСС. Почему это именно сейчас стало в Литве столь актуально и как былые разоблачения в связях с КГБ и компартией ранее потрясали литовское общество? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    • Авдеевка. Главный фронт СВО

      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............