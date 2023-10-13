Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.0 комментариев
Путин и Рахмон начали переговоры в Бишкеке
Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон в пятницу проводят встречу в Бишкеке.
Позднее состоится заседание Совета глав государств СНГ, передает ТАСС.
Как ранее отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, есть много тем для обсуждения. Это вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений по различным направлениям, вопросы региональной безопасности, касающиеся прежде всего ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном, вопросы функционирования в республике 201-й военной базы, перечислял Ушаков.
Путин прилетел в Бишкек накануне. У него уже состоялись переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.