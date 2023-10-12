Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.6 комментариев
Путин и Жапаров продолжили общение за неформальным обедом
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров после переговоров продолжили общение за неформальным обедом в госрезиденции «Ала-Арча».
Путин и Жапаров после официальной встречи, переговоров с участием делегаций, подписания двусторонних документов отправились на торжественную церемонию по случаю 20-летия российской авиабазы Кант в Киргизии. После этого президенты России и Киргизии продолжили встречу за неформальным обедом, передает ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов.