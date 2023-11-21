С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.12 комментариев
Путин вручил главе Таджикистана орден «За заслуги перед Отечеством»
Путин вручил главе Таджикистана Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством»
Президент Владимир Путин вручил своему коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону российский орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Церемония награждения прошла в Кремле по окончании российско-таджикских переговоров, передает ТАСС.
Соответствующий указ Путин подписал еще в октябре 2022 года. Государственной наградой Рахмон был отмечен за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности.
В 2017 году Рахмон был также награжден орденом Александра Невского за большой личный вклад в укрепление двусторонних отношений и сотрудничества России и Таджикистана.