Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.0 комментариев
Путин прилетел в Казань
Президент Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.
Перед этим глава государства также проведет ряд двусторонних встреч с коллегами. Кроме того, в программе Путина – посещение Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова, передает ТАСС.
Ранее в среду Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям ВКС России.
Глава государства передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.
Путин подчеркнул, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта.