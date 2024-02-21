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    В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

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    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    29 комментариев
    21 февраля 2024, 12:57 • Новости дня

    Путин прилетел в Казань

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

    Перед этим глава государства также проведет ряд двусторонних встреч с коллегами. Кроме того, в программе Путина – посещение Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова, передает ТАСС.

    Ранее в среду Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям ВКС России.

    Глава государства передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

    Путин подчеркнул, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта.

    20 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил, что настало время России
    Путин заявил, что настало время России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское государство качественно меняется изнутри и укрепляет свой суверенитет, сегодня – время России, заявил глава государства Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» – сказал Путин в ходе своего выступления, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

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    20 февраля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели себя безрассудно, один за другим направляя свои отряды на плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил президент России Владимир Путин.

    Таким образом ВСУ «лезли и лезли» в ловушку, и эти безрассудные действия могут повториться, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, – отметил Путин. – Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду».

    Шойгу согласился с Путиным и назвал такие шаги «дорогой в один конец».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Украины создать новый плацдарм на Днепре и разбиралась, какие конечные цели преследует командование ВСУ подобными действиями.

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    20 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) издало приказ об отводе войск из Авдеевки, чтобы прикрыть хаотичное бегство своих военнослужащих из этого населенного пункта, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Глава государства сообщил, что руководство ВСУ приказало войскам покинуть Авдеевку, когда украинские военные уже бежали из города, передает ТАСС.

    «Доложили о том, что происходит в Авдеевке вот это хаотичное бегство. К этому времени, я так понимаю, и руководство Вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покидали этот населенный пункт. Ну, я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Мы знаем, что это не так, что это было на самом деле бегство в прямом смысле этого слова», – сказал Путин.

    Он также отметил вклад группы «Ветераны» в освобождение Авдеевки.

    Ранее Минобороны опубликовало видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.

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    20 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    Путин назвал операцию «Ветеранов» в Авдеевке особой страницей в истории боевых действий
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы группы «Ветераны», которые скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу, внесли особый вклад в освобождение Авдеевки, их действия не должны остаться незамеченными, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    «Что касается «Ветеранов», то, конечно, в данном случае – это особая ситуация. Диаметр этой трубы, как мне докладывал командир этого подразделения, 1 м 10 см – 1 м 20 см, они, здоровые мужики, по этой трубе, не зная куда идти, идут», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что таким образом бойцы преодолели более трех километров и вышли фактически в тыл противнику. «Прошли свыше трех километров, вышли фактически в неизвестное место, захватили сразу там 19 строений, несколько суток держались там, когда их заблокировали. И потери у них есть», – добавил он.

    Путин назвал эту операцию особой страницей в истории боевых действий. «Поэтому прошу обратить на них внимание», – поручил он Шойгу.

    Ранее Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки.

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    21 февраля 2024, 12:08 • Новости дня
    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО

    Путин: ВС России добились перелома на сложных участках фронта благодаря героизму бойцов ВКС

    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, это удалось сделать в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявил президент Владимир Путин.

    «Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», – сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

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    20 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин: Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе
    Путин: Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда была категорически против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

    «Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией в космосе ядерного оружия.

    Между тем США начали готовить план ответа на якобы разработку Россией противоспутникового оружия в космосе, которое угрожает национальной безопасности страны. Американские СМИ писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

    В Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, являются очередной уловкой со стороны Белого дома.

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    20 февраля 2024, 13:31 • Новости дня
    В Кремле рассказали, почему Путин решил подарить Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

    Песков: Ким Чен Ыну понравился автомобиль Aurus, поэтому ему был сделан такой подарок

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на космодроме Восточный оценил достоинства автомобиля Aurus, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Путин лично показал северокорейскому лидеру этот автомобиль.

    Ким Чен Ыну, по словам Пескова, машина понравилась, потому и было принято решение сделать ему такой подарок, передает ТАСС.

    Напомним, лидер Корейской Народно-Демократической Республики 18 февраля получил в подарок от Путина автомобиль Aurus.

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    20 февраля 2024, 20:16 • Новости дня
    Путин призвал сдаваться оставшихся в Крынках солдат ВСУ
    Путин призвал сдаваться оставшихся в Крынках солдат ВСУ
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории освобожденного населенного пункта Крынки могут скрываться несколько украинских бойцов, им предлагают сдаться, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

    «Человека четыре-пять там, может быть, прячутся. Им предлагают сдаться. И те, кто принимают такое решение, их принимают в качестве пленных», – цитирует главу государства ТАСС.

    Он призвал этих военнослужащих ВСУ сдаваться в плен. «Если кто-то остался – не нужно, как вы докладывали мне, плакать по радиосвязи, умолять об эвакуации. Пусть сдаются в плен», – заключил Путин.

    В ходе доклада президенту министр обороны также сообщил, что освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

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    20 февраля 2024, 19:25 • Новости дня
    Путин заявил о толерантном отношении к людям нетрадиционной ориентации в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России отсутствуют ограничения для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, главное, чтобы они не продвигали свои взгляды среди детей, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать, пускай все живут взрослые люди как хотят, никто их не ограничивает. Но что касается детей, я уже много раз говорил – детей не трогайте», – сказал глава государства на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени», передает ТАСС.

    Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали традиционные семейные ценности стратегическим преимуществом России.

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    20 февраля 2024, 20:41 • Новости дня
    Путин потребовал достойно содержать пленных из Авдеевки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия должна достойно содержать взятых в плен в Авдеевке в соответствии с международными конвенциями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

    «Что касается пленных, я знаю, всегда это у нас так было во время специальной военной операции, и сейчас тоже мы должны эту практику продолжать: с нашими пленными мы должны действовать в строгом соответствии с определенными международно-правовыми документами и международными конвенциями. Я знаю, мы их содержали достойно, прошу и в этой части тоже придерживаться такой же практики», – поручил Путин Шойгу, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) издало приказ об отводе войск из Авдеевки, чтобы прикрыть хаотичное бегство своих военнослужащих из этого населенного пункта.

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    20 февраля 2024, 14:24 • Новости дня
    Ким Чен Ын стал первым получившим в подарок от Путина Aurus лидером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын стал первым из глав государств, кому президент России Владимир Путин подарил автомобиль Aurus российского производства.

    Автомобилем Aurus также владеет президент Туркмении, однако он был приобретен на коммерческой основе, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер решил подарить северокорейскому коллеге Aurus.

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    20 февраля 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин заявил о большом числе сторонников России в недружественных странах
    Путин заявил о большом числе сторонников России в недружественных странах
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Число сторонников России в мире растет, их много даже в недружественных странах. Это люди, которые разделяют традиционные ценности, заявил президент России Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    «Ясно, что у нас все больше и больше сторонников во всем мире появляется, особенно, и это тоже все видят, в той сфере, которую мы называем нашими традиционными ценностями. Оказывается, что это не только наши традиционные ценности. Для любого здорового человека это тоже традиционные ценности. И очень много людей, я уж не говорю про те страны, которые мы называем дружественными, но даже в так называемых недружественных странах подушка безопасности для этих традиционных ценностей оказалась большой и надежной. И у нас там тоже много союзников», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что российское государство качественно меняется изнутри и укрепляет свой суверенитет.

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    20 февраля 2024, 18:54 • Новости дня
    Шойгу доложил Путину подробности освобождения Авдеевки

    Шойгу в докладе Путину заявил о бегстве ВСУ из Авдеевки, многочисленных трофеях и пленных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона при бегстве из Авдеевки оставила там много раненых бойцов и оружия, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе доклада президенту Владимиру Путину.

    В городе проводится большая работа по разминированию, но из-за хаотичного отхода ВСУ не успели намеренно что-то заминировать, сказал министр президенту, передает ТАСС.

    Он добавил, что также был освобожден коксохимический завод в Авдеевке.

    При освобождении города ВС России наносили до 450 высокоточных авиаударов в сутки, отметил глава ведомства. Сейчас российские войска движутся далее на запад, сказал Шойгу.

    Ранее глава парламента ДНР Артем Жога сообщил, что российская армия закончила зачистку территории Авдеевки от украинских войск.

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    20 февраля 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин призвал развивать достигнутый в Авдеевке успех

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация в Авдеевке является успехом, который нужно развивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

    «Ситуация в Авдеевке – это, безусловно, успех, но его нужно развивать. Развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным и личным составом, и вооружением, и техникой, и боеприпасами», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) издало приказ об отводе войск из Авдеевки, чтобы прикрыть хаотичное бегство своих военнослужащих из этого населенного пункта.

    Коментарии (0)
    20 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин заявил о задаче вывести страну на другой уровень развития

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия переживает особое время, его новизна в том, чтобы вывести страну на другой уровень развития. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    «Сильные идеи всегда нужны, потому что всегда стоят задачи, связанные с развитием. Но сильные идеи для нового времени именно сегодня – это вот прямо в точку. Почему? Потому что сегодня, я думаю, что все со мной согласятся, мы переживаем все-таки особое время. И эта новизна заключается в том, что мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нами задач, для того, чтобы добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития», – приводит слова Путина ТАСС.

    Также Путин назвал очевидным, что усилия недоброжелателей по сдерживанию России провалились. «Те задачи, которые наши недоброжелатели перед собой ставили с точки зрения ограничения России, с точки зрения изоляции, ясно, что все развалилось. Это уже понятно, это очевидно», – сказал Путин, выступая на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    Ранее Путин заявил, что российское государство качественно меняется изнутри и укрепляет свой суверенитет.

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