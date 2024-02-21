Путин передал главному командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный»

Tекст: Ольга Никитина

Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами – главном храме Воздушно-космических сил, передает ТАСС.

Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе – платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители – защитника и спасителя.

В 2019 году Путин пожертвовал средства на создание современного образа «Спаса Нерукотворного», которому был присвоен статус главной иконы Вооруженных сил России.

Кроме того, глава государства не раз дарил списки с образа различным воинским подразделениям. Так, весной прошлого года он привез копии старинной иконы военным в Луганской народной республике и Херсонской области.