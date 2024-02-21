Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.0 комментариев
Путин передал главному командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный»
Президент Владимир Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный».
Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами – главном храме Воздушно-космических сил, передает ТАСС.
Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе – платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители – защитника и спасителя.
В 2019 году Путин пожертвовал средства на создание современного образа «Спаса Нерукотворного», которому был присвоен статус главной иконы Вооруженных сил России.
Кроме того, глава государства не раз дарил списки с образа различным воинским подразделениям. Так, весной прошлого года он привез копии старинной иконы военным в Луганской народной республике и Херсонской области.