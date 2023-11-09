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    29 комментариев
    9 ноября 2023, 08:50

    Замглавы Минобороны вручил орден Суворова группировке ВС России в Сирии

    Замглавы Минобороны Евкуров вручил орден Суворова группировке ВС России в Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Минобороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил орден Суворова группировке российских военных в Сирии за заслуги в ходе обеспечения безопасности страны, героизм, мужество и самоотверженность, сообщает оборонное ведомство.

    Уточняется, что указом российского президента Владимира Путина российская группировка войск в Сирии награждена орденом Суворова за заслуги в обеспечении безопасности государства, мужество, героизм и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения операции по поддержанию международного мира, передает ТАСС.

    Вручение ордена состоялось на территории российской авиабазы Хмеймим. В торжественной церемонии приняли участие командование и личный состав группировки ВС России в Сирии, представители вооруженных сил арабской республики, а также приглашенные гости.

    «Весь личный состав группировки, кто восемь лет выполнял боевые и специальные задачи в Сирии, является образцом служения Отечеству, демонстрирует верность лучшим традициям российского воинства», – подчеркнул в своем выступлении Евкуров.

    Кроме того, в ходе мероприятия другой замглавы Минобороны Тимур Иванов передал помощнику командующего российской группировкой войск в Сирии по работе с верующими военнослужащими протоирею Игорю Любченко икону «Спас Нерукотворный».

    7 ноября 2023, 10:18
    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Спикер МИД Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В эфире «Соловьев Live» она отметила, что такое заявление вызвало огромное количество вопросов, передает РИА «Новости».

    «Вопрос номер один – получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» – отметила Захарова.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

    Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Коментарии (8)
    8 ноября 2023, 13:51
    Страны G7 отказались разблокировать активы России без компенсаций для Украины
    Страны G7 отказались разблокировать активы России без компенсаций для Украины
    @ Hannes P Albert/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Страны «Группы семи» (G7) не станут возвращать России замороженные в начале спецоперации активы до тех пор, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине, следует из заявления глав МИД «Семерки» по итогам встречи в Токио.

    В коммюнике указано, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными в соответствии с правовыми системами стран-участниц, передает ТАСС.

    Также стало известно, что представители 31 страны присоединились к инициативе G7 о долгосрочной поддержке Украины в вопросе безопасности.

    Ранее страны «Группы семи» пообещали «серьезные последствия» странам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине.

    Коментарии (15)
    9 ноября 2023, 04:22
    Появились сообщения о бое между войсками Сирии и США

    Al Mayadeen сообщил о столкновении сирийских и американских военных в районе Дейр-эз-Зора

    Появились сообщения о бое между войсками Сирии и США
    @ John Goodman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с военными США восточнее Дейр-эз-Зора, применяются крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия, сообщают СМИ.

    Как утверждает Al Mayadeen, стрельба началась в районе реки Евфрат после того, как ВВС США атаковали восточные кварталы Дейр-эз-Зора. На американской стороне также участвуют курдские «Силы демократической Сирии», передает ТАСС.

    По данным Al Mayadeen, «идут ожесточенные столкновения». США и курдские отряды ведут бой со стороны к востоку от Евфрата, а сирийская армия и ее союзники – со стороны запада, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр обороны США Ллойд Остин сообщил об ударах авиации США по целям на востоке Сирии. При этом министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль также нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге страны.

    Agence France-Presse со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявило, что в результате американских ударов по объектам, которые якобы используют проиранские группировки, погибли «девять человек, работавших на поддерживаемые Ираном группировки».

    Al Mayadeen сообщает, что отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали ранним утром военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в ответ на ракетный удар США. Сообщается, что не менее 15 ракет выпущено ранним утром по военной базе США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар.

    Коментарии (8)
    7 ноября 2023, 16:21
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    @ Bashar Taleb/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни, заявил дипломатический источник РИА «Новости».

    Россия надеется, что израильская сторона не будет препятствовать вывозу россиян из палестинского анклава, добавил диписточник, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    13 комментариев


    Коментарии (20)
    7 ноября 2023, 19:55
    При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек

    Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели шести человек в результате обстрела со стороны ВСУ

    При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

    По предварительной информации, украинский снаряд попал в здание Управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев, произошло обрушение перекрытий, шесть человек погибло, сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

    Подробные данные о случившемся выясняются, добавил Кулемзин.

    Ранее ВСУ обстреляли центр Донецка, пострадали пять мирных жителей.

    Коментарии (23)
    7 ноября 2023, 16:45
    Военная база США на севере Сирии подверглась удару БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная база, принадлежащая ВС США и расположенная в сирийской провинции Алеппо, подверглась удару беспилотника, сообщил телеканал Al Manar.

    По его данным, удар пришелся по базе, расположенной неподалеку от города Африн (северо-запад провинции), ответственность за нападение взяла на себя организация «Исламское сопротивление Ирака», передает ТАСС.

    Источники телеканала утверждают, что атака была успешной, при этом информации о жертвах и материальном ущербе не приводится.

    Ранее американская база в районе нефтяного месторождения «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

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    7 ноября 2023, 12:08
    Премьер Румынии обрисовал будущее Европы при победе России над Украиной

    Премьер Румынии Чолаку заявил, что в ЕС появятся копии Путина в случае победы России над Украиной

    Tекст: Александра Юдина

    Европейским странам необходимо объединиться в поддержке Украины, в обратном случае Россия победит в конфликте, после чего правые и популистские силы в ЕС станут сильнее, заявил премьер-министр Румынии Марсель Чолаку.

    По его словам, румынские власти продолжат оказывать помощь Украине, несмотря на политические издержки, так как сейчас не так важны по сравнению с тем прецедентом, который может создать победа России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

    «Можете ли вы представить, сколько похожих на президента России Владимира Путина политиков мы получим среди европейских популистов?» – отметил Чолаку.

    Также политик заверил, что Румыния продолжит оказывать многоплановую помощь Украине, несмотря на демонстрацию рядом европейских союзников «усталости» от украинского конфликта.

    Кроме того, касательно военного столкновения Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС, Чолаку выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке завершится раньше, чем российская спецоперация на Украине.

    Ранее во Франции возмутились отказом президента Владимира Зеленского от переговоров с Москвой.

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    8 ноября 2023, 21:01
    Назван объем сэкономленных Индией средств на покупке нефти из России
    Назван объем сэкономленных Индией средств на покупке нефти из России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    За первые девять месяцев этого года Индия сэкономила около 2,7 млрд долларов, покупая нефть из России, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

    Данные министерства торговли Индии свидетельствуют, что с января по сентябрь страна закупила 69,06 млн тонн российской нефти, средняя цена составила 525,6 доллара за тонну с учетом расходов на перевозку и страхование, пишет Reuters, передает РБК.

    При этом средняя цена нефти из Ирака составила 564,46 доллара за тонну. Таким образом, закупая российскую нефть вместо иракской, Нью-Дели сэкономил 2,7 млрд долларов. Отмечается, что Индия является третьим по величине импортером и потребителем нефти, на фоне антироссийских санкций она стала крупнейшим покупателем этого сырья из России.

    Ранее Индия решила увеличить поставки коксующегося угля из России.

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    7 ноября 2023, 10:59
    В России разъяснили, кого коснется изменение стоимости энергопотребления

    Замглавы Минэнергетики Сниккарс разъяснил, кого коснется изменение стоимости энергопотребления после введения диффтарифа

    Tекст: Александра Юдина

    Изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется потребителей, которые используют электроэнергию для майнинга и в коммерческих целях и энергопотребление которых существенно выше среднего значения по региону, сообщил замглавы Минэнергетики Павел Сниккарс.

    По его словам, вероятное внедрение диффтарифов принимается властями области самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан, передает ТАСС.

    При этом изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется только тех потребителей, которые потребляют электроэнергию существенно выше среднего значения по области, использующих ее для майнинга и в коммерческих целях.

    «Меры поддержки граждан в части субсидирования по электрической энергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий», – сказал замминистра.

    Тарифы для населения планируется установить с учетом ограничения предельных уровней, а конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы.

    Напомним, федеральная антимонопольная служба России предлагает с 1 января следующего года устанавливать в российских регионах дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения, если регион захочет увеличить размер перекрестного субсидирования – доплату бизнеса за снижение тарифов для населения.

    Ранее правительство России предложило инициативу по переводу населения регионов на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления.

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    6 ноября 2023, 12:30
    В Казахстане назвали дату визита Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба президента Казахстана раскрыла дату предстоящего визита российского лидера Владимира Путина в Астану.

    По информации пресс-службы главы Казахстана, Путин по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева посетит Астану 9 ноября, передает РИА «Новости».

    В рамках поездки запланировано проведение переговоров Путина и Токаева. Президенты обсудят актуальные вопросы стратегического партнерства, а также в режиме видео-конференц-связи примут участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае.

    Ранее президент России Владимир Путин оценил отношения России и Казахстана.

    Коментарии (3)
    8 ноября 2023, 13:29
    Страны G7 пригрозили последствиями за поддержку действий России на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Группы семи (G7) пообещали «серьезные последствия» странам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине, следует из заявления глав МИД «Большой семерки» в Токио.

    В тексте заявления указано, что представители Запада призывают третьи стороны прекратить материальную поддержку «российской агрессии», в противном случае они столкнутся с серьезными последствиями», передает ТАСС.

    Тем не менее представители G7 не согласовали конкретных решений о санкциях против алмазов из России. В частности, участники договорились только «активизировать консультации».

    «С целью снизить доходы России от экспорта мы намерены активизировать консультации по энергетике, металлам, а также неиндустриальным алмазам, которые добыты, обработаны или произведены в России», – следует из заявления.

    Ранее страны G7 выразили сожаление в связи с отзывом ратификации ДВЗЯИ Россией.

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    6 ноября 2023, 10:54
    Российские десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Артемовском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) нанесли удар по командно-наблюдательному пункту (КНП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Российские военнослужащие уничтожили украинский командно-наблюдательный пункт, используя 122-мм гаубицу Д-30, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Уничтоженный КНП располагался в одном из полуразрушенных домов в серой зоне.

    «Артиллеристы-десантники вели стрельбу осколочно-фугасными боеприпасами с закрытой огневой позиции, находящейся на удалении около восьми километров. В результате точного попадания командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом был уничтожен», – сообщили в Минобороны.

    Ранее ВС России нанесли удар по арсеналу с ракетами ВСУ в Черниговской области.

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    7 ноября 2023, 19:29
    ЦБ спрогнозировал снижение инфляции в России в следующем году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постепенное снижение годовой инфляции в России ожидается весной 2024 года, следует из доклада о денежно-кредитной политике Банка России (ЦБ).

    Инфляция будет снижаться по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок, говорится в докладе, передает ТАСС.

    «В дальнейшем расширение спроса будет соответствовать темпам прироста внутренне ориентированного выпуска и поэтому не будет вызывать повышенного роста цен», – отмечается в документе. Прогнозный диапазон по инфляции на 2023 год повышен до 7-7,5%.

    Ранее ЦБ назвал среднюю ключевую ставку в России до конца 2023 года.

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    9 ноября 2023, 03:00
    Израиль и США нанесли удары по Сирии

    Израильская и американская авиация нанесли удары по военным объектам Сирии

    Израиль и США нанесли удары по Сирии
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге страны. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил об ударах авиации США по целям на востоке Сирии.

    Минобороны Сирии сообщило, что в среду вечером «израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны Баальбека в Ливане». Ударам подверглись «некоторые военные позиции в южном регионе». В результате «нанесен некоторый материальный ущерб», передает РИА «Новости».

    Остин сообщил, что два истребителя F-15 «в целях самообороны нанесли на востоке Сирии удар по объекту, используемому» Корпусом стражей исламской революции Ирана и «связанными с ним группировками», передает ТАСС.

    По версии США, Вашингтон таким образом ответил на «серию атак против американских военнослужащих в Ираке и Сирии», чтобы показать готовность США «защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы». Остин заявил, что США «продолжат осуществлять в Ираке и Сирии миссии» по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

    Напомним, военные базы США в Сирии и Ираке подверглись новым обстрелам и атакам беспилотников.

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    7 ноября 2023, 17:52
    Мирные жители пострадали в результате обстрела ВСУ центра Донецка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины во вторник обстреляли центр Донецка, в результате пострадали пять мирных жителей.

    Обстрелу подвергся густонаселенный район Донецка, в котором находится транспортная развязка, крупные торговые центры и больницы, передает РИА «Новости». Всего прозвучало по меньшей мере три-четыре взрыва.

    Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска выпустили из РСЗО по центру Донецка как минимум пять снарядов.

    На прошлой неделе в результате украинского обстрела Буденновского района Донецка погиб сотрудник МЧС.

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      Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

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      29 комментариев
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      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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