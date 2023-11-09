Замглавы Минобороны вручил орден Суворова группировке ВС России в Сирии

Замглавы Минобороны Евкуров вручил орден Суворова группировке ВС России в Сирии

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что указом российского президента Владимира Путина российская группировка войск в Сирии награждена орденом Суворова за заслуги в обеспечении безопасности государства, мужество, героизм и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения операции по поддержанию международного мира, передает ТАСС.

Вручение ордена состоялось на территории российской авиабазы Хмеймим. В торжественной церемонии приняли участие командование и личный состав группировки ВС России в Сирии, представители вооруженных сил арабской республики, а также приглашенные гости.

«Весь личный состав группировки, кто восемь лет выполнял боевые и специальные задачи в Сирии, является образцом служения Отечеству, демонстрирует верность лучшим традициям российского воинства», – подчеркнул в своем выступлении Евкуров.

Кроме того, в ходе мероприятия другой замглавы Минобороны Тимур Иванов передал помощнику командующего российской группировкой войск в Сирии по работе с верующими военнослужащими протоирею Игорю Любченко икону «Спас Нерукотворный».