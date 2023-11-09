Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.0 комментариев
Замглавы Минобороны вручил орден Суворова группировке ВС России в Сирии
Замглавы Минобороны Евкуров вручил орден Суворова группировке ВС России в Сирии
Замглавы Минобороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил орден Суворова группировке российских военных в Сирии за заслуги в ходе обеспечения безопасности страны, героизм, мужество и самоотверженность, сообщает оборонное ведомство.
Уточняется, что указом российского президента Владимира Путина российская группировка войск в Сирии награждена орденом Суворова за заслуги в обеспечении безопасности государства, мужество, героизм и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения операции по поддержанию международного мира, передает ТАСС.
Вручение ордена состоялось на территории российской авиабазы Хмеймим. В торжественной церемонии приняли участие командование и личный состав группировки ВС России в Сирии, представители вооруженных сил арабской республики, а также приглашенные гости.
«Весь личный состав группировки, кто восемь лет выполнял боевые и специальные задачи в Сирии, является образцом служения Отечеству, демонстрирует верность лучшим традициям российского воинства», – подчеркнул в своем выступлении Евкуров.
Кроме того, в ходе мероприятия другой замглавы Минобороны Тимур Иванов передал помощнику командующего российской группировкой войск в Сирии по работе с верующими военнослужащими протоирею Игорю Любченко икону «Спас Нерукотворный».