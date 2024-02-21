Житель Новороссийска попытался задушить приехавшего на вызов фельдшера

Tекст: Алексей Дегтярев

По факту нападения проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям нападавшего, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

На месте произошедшего медикам помогли подоспевшие сотрудники ППС, они задержали подозреваемого. Пока его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Не исключено, что его действия будут оценены с точки зрения Уголовного кодекса.

В городской больнице №1 Новороссийска пояснили, что происшествие случилось на прошедших выходных. В центре города прохожие вызвали мужчине скорую помощь из-за жалоб на боль в ноге. При этом он вел себя агрессивно.

Приехавший фельдшер пригласил мужчину в автомобиль, нужно было разрезать штанину, чтобы осмотреть ногу. В ответ на это мужчина напал на медика и принялся его душить. Фельдшер сумел отбиться и выбежать из машины.

На место приехала полиция и скрутила подозреваемого, фельдшера доставили в травмпункт с переломом кости запястья.