Трамп назвал Россию победившей Гитлера «военной машиной»

Блинкен призвал дипломатов США отказаться от отца и матери

Блинкен призвал дипломатов США использовать «гендерно-нейтральные формулировки»

Tекст: Ольга Иванова

В записке Блинкен утверждает, что пол является социальной конструкцией и гендерная идентичность человека «может совпадать, а может и не совпадать с полом, присвоенным при рождении». Блинкен призвал своих коллег в Госдепартаменте использовать «гендерно-нейтральные формулировки, когда это возможно», пишет «Российская газета».

По словам главы Госдепартамента, следует избегать таких широко используемых терминов, как «рабочая сила», «вы, ребята», «дамы и господа», «мать/отец», «сын/дочь» и «муж/жена» и заменять их. Вместо этого надо использовать такие слова, как «каждый», «люди», «вы все», «родитель», «ребенок», «супруга» или «партнер».

Ранее сообщалось, что британская армия рассматривает возможность замены таких званий, как стрелок и гвардеец, на гендерно-нейтральные термины в связи с их чрезмерной мужественностью.