В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.0 комментариев
Трамп назвал Россию победившей Гитлера «военной машиной»
Экс-президент США Трамп назвал Россию победившей Наполеона и Гитлера «военной машиной»
Экс-президент США Дональд Трамп на канале Fox News назвал Россию «военной машиной», которая смогла победить Наполеона и Адольфа Гитлера.
По его словам, Россия гораздо крупнее европейских союзников Вашингтона по НАТО, передает РИА «Новости».
«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», – подчеркнул Трамп.
Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.